Er is werk van gemaakt en het hele stadion doet mee. Maar toch loopt dit aanzoek op wel heel pijnlijke wijze af

Tijdens een wedstrijd van de Columbia Fireflies, een team uit de Minor League Baseball in South Carolina en een dochterclub van de bekende New York Mets, stapten plots enkele leden van de staff van het team op de voorgrond. 'Marry You' van Bruno Mars weerklonk door de boxen, een choreografie werd ingezet. Het publiek was mee. Tot het op het moment van de waarheid pijnlijk verkeerd ging. Zoals vastgelegd door een fan in het stadion (zie video hieronder), zie we hoe een man een huwelijksaanzoek doet en door de knieën gaat.



Maar de eerste reactie van de vrouw doet al weinig goeds vermoeden en wanneer de romanticus de ring dan maar wat dichter naar haar toebrengt, gaat het helemaal fout. Zij fluistert hem iets in het oor, waarna ze haar tas pakt en de aftocht inzet. Nu zijn zo'n al dan niet mislukte huwelijksaanzoeken soms opgezet spel, maar dit zou wel degelijk het echte werk zijn. Volgens de inmiddels privé-account van de fan bevestigde een staflid die deelnam aan het dansje de echtheid ervan. De aandachtige toeschouwer stelde ook dat de kerel na zijn afwijzing nog een uurtje in het stadion bleef en daarbij op z'n eentje zijn zorgen wegdronk.

