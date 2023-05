‘Er is geen testbeleid’: Coronaprotocollen? Verplicht testen? Het is in elke sport verleden tijd

Had Remco Evenepoel zélf meer maatregelen moeten nemen? De Giro-organisatie sloeg dan wel mea culpa, navraag in andere sporttakken leert dat de coronaprotocollen overal zijn afgevoerd. De verantwoordelijkheid ligt bij de topsporter of ploegen.

“Hadden we sneller een mondmaskerplicht moeten invoeren? Waarschijnlijk wel.” Giro-directeur Mauro Vegni kon na de positieve coronatest van Evenepoel niet anders dan de schuld (deels) bij zichzelf leggen. Anderzijds golden in de Giro dezelfde regels als in andere koersen dit seizoen én als in andere sporten. Coronaprotocol? Verplicht testen? Het is allemaal verleden tijd. Overal, van atletiek tot voetbal.

“Er is geen testbeleid meer”, vertelt Stijn Indeherberge, sportarts en ­medisch coördinator van de Jupiler Pro League. “Met het voetbal volgen wij de regels die in de maatschappij gelden. Ook daar is een coronatest niet meer verplicht.” Met dank aan de hoge ­vaccinatiegraad. Veel mensen zijn ook al eens besmet geweest, wat maakt dat ze bij een nieuwe besmetting zelden ziek zijn. Corona mag dan talk of the town zijn in de Giro, in de rest van de sportwereld lijkt het geen issue. ­Zélfs niet in het judo, een close contact-­sport.

“Sinds september zijn alle verplichtingen rond testing opgeheven”, vertelt judoka Jorre Verstraeten, vijfde op het WK in Doha in de categorie tot 60 kilo. “Ik denk dat judo een van de sporten was waar ze nog lang heel streng waren. Maar stelselmatig verdwenen de protocollen. Ik zie geen judoka’s met mondmaskers rondlopen, of het moet bij de Aziaten zijn, en dan nog meestal in de entourage. Het wordt nergens opgelegd.”

Ook in het tennis lijkt corona helemaal ‘verdwenen’. Een officieel statement in januari bij het begin van de Australian Open, zegt alles: “Spelers die ziek zijn wordt geadviseerd thuis te blijven. Maar als ze corona hebben, moeten ze het niet melden en als ze zich fit voelen, mogen ze spelen.”

Atleet Bashir Abdi werd voor het laatst getest voor en na het WK in Amerika in juli 2022. “Dit jaar wordt er niet meer over het coronavirus of testen gepraat”, zegt hij. “Je hebt altijd wel een paar atleten die met een mondmasker rondlopen zoals Koen Naert voor de marathon in Rotterdam, kwestie van niet verrast te worden kort voor de competitie.”

Ontsteking van hartspier

Organisaties en sportfederaties — aanvankelijk dus óók de Giro — kijken meer dan ooit naar de topsporter of ploegen zelf om de nodige maatregelen te nemen. ‘Corona vermijden? Neem dan zelf je verantwoordelijkheid’, dat is de mindset. Zo is het dragen van een mondmasker al even niet meer verplicht, maar wordt het wel nog aanbevolen. De ene volgt dat advies nauwgezet op. Denk aan Naert of Nafi Thiam — zij stond de pers op het WK in Amerika zelfs buiten met een mondmasker te woord. De ander gaat er losser mee om.

Ook in ons profvoetbal zijn de clubs vrij om te beslissen hoe hun coronabeleid eruitziet. En wat als er toch iemand symptomen vertoont? “Het uitgangspunt is dat wie ziek is, niet sport”, zegt sportarts Indeherberge. “Het is gevaarlijker om te sporten met een infectie dan wij voorheen dachten, dat is nu wel gebleken. Vroeger werd daar nogal licht — te licht — overheen gegaan.”