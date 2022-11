Entourage van Dedryck Boyata over zijn moeilijke debuutmaanden bij Club: ‘Dedryck is een vechter. In Qatar zal hij er staan’

Een pak wedstrijden in de Bundesliga en de Premier League, 31 caps en basisplaatsen op een EK en een WK. Vijftien jaar nadat hij het ouderlijke huis in Schaarbeek verliet, is de eeuwige twijfel rond Dedryck Boyata (31) evenwel niet gaan liggen. Zaterdagavond nog gevoed door een offday tegen KV Oostende, drie dagen later gedeeltelijk weer de kop ingedrukt na een referentiematch in Leverkusen.

Straks in Qatar wordt de Brusselaar ongetwijfeld opnieuw het voornaamste discussiepunt naast de spitspositie en die van Eden Hazard. Drie weken voor de start van het WK bieden talentcoach bij KRC Genk en neef van Boyata Prince Junior Musombo en vader en ex-profspeler Bienvenu Boyata inkijk in het hoofd van de introverte verdediger van Club Brugge, die mede door een vervelend knieprobleem een race tegen de klok aflegt.

Beeld Photo News

“Gelukkig heeft hij veel ervaring”, opent vader Boyata, die als ex-speler van Union onlangs nog de aftrap gaf tegen Club Brugge. “Het is niet de eerste keer dat hij met een blessure kampt wanneer er een kampioenschap aankomt. Hij managet het goed. Die knie houdt hem natuurlijk bezig, maar Dedryck is honderd procent gefocust.”

Neef Musombo: “Eerlijk, ik heb Dedryck nog nooit zien stressen. Met het oog op het WK is hij heel zelfverzekerd. Ik twijfel er ook geen seconde aan dat hij in die driemansverdediging zal staan. Voor hem is deze situatie niets nieuws. Wat niet veel mensen weten, is dat hij een enorme prof is. Je zal hem nooit betrappen op drinken of uitgaan. Thuis met zijn gezin, en voetbal - dat is het enige wat telt. Heel sereen kijkt hij uit naar wat er straks aankomt.”

Vader Bienvenu Boyata met zoon Dedryck. Vader Boyata gaf als ex-speler van Union in het Dudenpark de aftrap tegen Club. Beeld BELGA

De familie Boyata geniet ondanks een tot dusver gering aantal speelminuten van de langverwachte terugkeer van Dedryck. “We waren heel gelukkig toen hij in België kwam voetballen”, aldus Bienvenu Boyata. “Na al die afgelegde kilometers hou ik er niet van om nu een van zijn wedstrijden te missen.” En dus zat vader Boyata zaterdag in de tribune op Olympia, toen Dedryck na een verkeerde breedtepass en een veroorzaakte penalty snoeihard werd aangepakt door Jan Breydel: “Natuurlijk heeft dat mij geraakt. Een speler heeft vertrouwen nodig. Iedereen maakt fouten, maar je verwacht van een publiek dat ze hun spelers ondersteunen. In Leverkusen heeft hij mentaliteit getoond. Al had ik er met al zijn ervaring veel vertrouwen in. Men vergeet dat weleens, maar Man City, Bolton, Celtic Glasgow en Hertha Berlijn. En nu Club Brugge. Dat zijn toch niet de minste clubs, hé?”

Musombo: “Dedryck is een vechter. In zijn carrière heeft hij veel meegemaakt, maar hij is er altijd bovenop gekomen. Dit is nu het volgende waar hij mee aan de slag gaat. Ik vond het jammer dat de supporters zo reageerden. Dedryck heeft nooit eerder in België gespeeld. Hij dacht dat men het zou appreciëren dat hij is teruggekeerd. Dat hij zoals andere Rode Duivels met open armen ontvangen zou worden. En dan dit. Oké, natuurlijk verwachten de fans superveel, dat begrijp ik wel. Enfin, hij is er uiteindelijk heel rustig mee omgegaan. Anders had hij die match van dinsdag niet zo kunnen spelen.”

Altijd die twijfel

Jarenlang kwam Boyata enkel in beeld als Rode Duivel, vandaag speelt hij voor een absolute topclub in België. In de aanloop naar Qatar worden zijn prestaties én door betrokkenen én door de buitenwacht nadrukkelijk in de gaten gehouden. “Dedryck heeft zoveel ervaring, dat matchen tegen Gent en Antwerp hem niet aan het wankelen zullen brengen”, weet zijn Musombo. “Hij heeft al veel belangrijkere wedstrijden gespeeld in zijn carrière. Op dit moment zit hij met dat WK in zijn hoofd, en staat Dedryck er niet bij stil dat hij het wereldkampioenschap zou kunnen missen. In zijn hoofd is hij een vaste waarde, denk ik. Kijk, die laatste EK-campagne, daar heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Alleen moeten analisten hem op een bepaald moment wel respecteren.

“Er wordt gesproken over pakweg Faes of Debast. Met alle respect, maar Dedryck is al lang geen 22-jarige meer die komt kijken. Op zijn 18de stond hij in de halve finale van de FA Cup tegenover Wayne Rooney, intussen zijn we meer dan tien jaar later. Alleen is er altijd die twijfel, zélfs wanneer hij een goeie match heeft gespeeld. Gelukkig beseft Dedryck zelf wat hij kan. En weet hij dat hij er eind deze maand in Qatar zal staan.”