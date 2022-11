Engeland op zoek naar eerste officiële zege dit jaar

Engeland won in 2022 nog geen enkele officiële match. In de Nations League gingen Gareth Southgate en co. collectief kopje onder tegen Italië, Duitsland en Hongarije. Vooral de 0-4-nederlaag tegen die laatste was een ware vernedering. Na een schamele 3 op 18 degradeerde het uit groep A, pijnlijk.

Het maakt dat Engeland met twijfels aan het WK begint tegen Iran, op papier het zwakke broertje in de groep. Een klinkende zege is nodig om Southgate meer kritiek te besparen en het Engelse enthousiasme aan te wakkeren. Want ‘It’s coming home’, klinkt vooralsnog niet al te luid over het Kanaal. Engeland kan deze namiddag rekenen op de herstelde Kyle Walker, maar zag James Maddison wel uitvallen met hinder aan de knie.