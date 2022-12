Engeland op dramatische wijze uitgeschakeld door kampioen Frankrijk

In de ontknoping van het WK is de komende week nochtans bijna alles te zien wat voetbal vermag. In de ene halve finale, dinsdag, staan twee van de beste voetballers van de laatste vijftien jaar tegenover elkaar. Kroatië - Argentinië is ook Luka Modric tegen Lionel Messi.

Een van de twee zal voor de tweede keer in de finale spelen, met de laatste kans op de titel. In de andere halve eindstrijd voetbalt de natuurlijke opvolger als winnaar van de Gouden Bal, de man die al een wereldtitel won en bepaald geen jongen meer is; Kylian Mbappé. Zijn Frankrijk ontmoet woensdag de verrassing van het toernooi, de surprise uit de Arabische wereld Marokko, tijdens het eerste toernooi in de Arabische wereld. Een herhaling van de laatste finale tussen Frankrijk en Kroatië is dus mogelijk.

Kwikzilverachtig spel

Niet Kylian Mbappé, maar Bukayo Saka was de uitblinker tijdens de kraker in de kwartfinales tussen Engeland en Frankrijk. Zijn kwikzilverachtige spel kreeg geen beloning, mede omdat Harry Kane in de slotfase de tweede strafschop voor Engeland hoog over schoot. Zo was opnieuw Olivier Giroud de Franse held, met zijn winnende treffer, een kopbal in de slotfase. De 36-jarige spits was normaliter reserve geweest, maar heeft nu al vier doelpunten gemaakt, eentje minder dan de zaterdag vrijwel onzichtbare Kylian Mbappé.

Zo graag wil uitvinder van het spel Engeland de titel terug, na die van 1966. Sommige supporters in stadion Al Bayt, in de woestijn bij Al Khor, droegen een goedkope replica de hele dag mee. Maar ze wilden de echte beker, zeker nu Engeland een uitstekende generatie voetballers heeft voortgebracht, vooral in aanvallend opzicht. Alleen: het was niet genoeg, hoewel Engeland vrijwel de hele wedstrijd het initiatief zocht en goed voetbalde.

Frankrijk blijft dus jagen op de eerste prolongatie van de wereldtitel in het voetbal sinds 1962. Maar wat scheelde het weinig, wat deed Engeland goed mee. Sterker: Engeland was beter en toonde de kwetsbaarheid van het elftal van Didier Deschamps, die al in eerdere duels was te zien, maar waarvan nog geen land had kunnen profiteren. Het middenveld, met de vierde Franse aanvaller Antoine Griezmann, werd geregeld overlopen.

Nieuwe talenten

Maar het was sowieso een mooie wedstrijd, waarin nieuwe talenten van het Europese voetbal hun kunde aan den volke lieten zien: Saka dus, ploeggenoot Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni bij de Fransen, de andere doelpuntenmaker.

Het voetbal neemt dus opnieuw een ommetje, in het eeuwige Engelse verlangen om het te laten thuiskomen. Engeland eindigde in Rusland als vierde en is nu dus in de kwartfinales uitgeschakeld, al liet de ploeg van Gareth Southgate doelman Hugo Lloris een paar keer diens geweldige reflexen tonen, onder meer na een schot van een van de besten bij Engeland, de 19-jarige Bellingham.

Een andere topspeler die de aandacht opeist is Aurélien Tchouameni, van Kameroense afkomst. Sierlijk, hard, tactisch en technisch begaafd. Allemaal in één persoon verenigd en 21 jaar pas. Hij is voor ruim 80 miljoen euro door Real Madrid gekocht van Monaco en vult de leemte, achtergelaten door de blessures van N’Golo Kanté en Paul Pogba.

Warrig fluitende Braziliaan

Frankrijk nam vrij snel een voorsprong, dankzij een prachtige, snelle aanval, waarbij het alleen de vraag was of verdediger Dayot Upamecano geen overtreding maakte op Saka bij het onderscheppen van de bal. De Engelsen mochten zich sowieso geregeld benadeeld voelen door de warrig fluitende Braziliaan Wilton Sampaio.

Maar in die aanval voor de 0-1 ging het daarna als de Thalys tussen Brussel en Parijs. Over veel schijven, met het indrukwekkende ontwijken van een tackle van Declan Rice door Mbappé, met terugleggen door spelbepaler Griezmann en een heerlijk schot van 25 meter van Tchouameni. Hij is een van de beste controlerende middenvelders van het WK, al veroorzaakte hij kort na rust een strafschop door nog zo’n talent, Saka, te vloeren.

Harry Kane, de voorbeeldige aanvoerder van de Engelsen, schoot de bal met geweld achter de tot dan onpasseerbare doelman Lloris. Later probeerde hij het nog eens zo te doen, met fataal gevolg. Engeland had ook voor rust al een penalty kunnen krijgen, toen Theo Hernandez nogal roekeloos tegen de benen van Saka tikte.

Het duel was helemaal open nu na de 1-1. Engeland kreeg meer kansen, maar Giroud was de enige die nog scoorde, via het hoofd van Maguire. En dus waren daar opnieuw tranen bij de Engelsen, zoals zo vaak de laatste jaren, als het ergens onderweg naar het goud weer fout ging.