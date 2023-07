Engeland hoopt op eerste wereldtitel van voetbalvrouwen: ‘Sport zit hier veel dieper in samenleving’

In 2022 won Sarina Wiegman als bondscoach van Engeland de Europese titel. In augustus rekent het land op de wereldtitel. Ze is zich bewust van de hoge verwachtingen. ‘Ik werk keihard, meer kan ik niet doen.’

Met een vriendelijke lach neemt Sarina Wiegman, vergezeld door een persvoorlichter, plaats in een zaal van het Hilton Hotel dat deel uitmaakt van St George’s Park, het nationale voetbalcentrum. Op deze mediadag heeft de Nederlandse bondscoach van het Engelse vrouwenteam onder meer de BBC, CNN, Sky, ITV en The New York Times te woord gestaan. “Alles op sportgebied is drie keer zo groot in Engeland,” zegt de 53-jarige Wiegman, “ook de aandacht van de pers.”

Die aandacht is er niet voor niets. Een klein jaar geleden won Wiegman met The Lionesses het Europees kampioenschap, het eerste goud voor een nationaal voetbalteam sinds de mannen in 1966 het WK wonnen. Onder leiding van een voormalige turnlerares was voetbal ‘thuisgekomen’. Maar vanaf 20 juli wacht er in Australië een nog grotere uitdaging: het wereldkampioenschap. Kan Engeland voor het eerst de beste van de wereld worden, ten koste van de favoriete Amerikanen?

In de Engelse pers is veel aandacht voor Wiegman en haar selectie. Voor het eerste verlies in dertig wedstrijden bijvoorbeeld, tegen het gastland Australië. Voor de blessures van topspelers Fran Kirby, Leah Williamson en Beth Mead, de winnares van de Gouden Bal op het afgelopen EK. Voor de problemen met topclubs die spelers niet wilden vrijgeven. Voor de wens van Wiegman dat er tijdens het WK geen transfers plaatsvinden.

“Er is veel meer aandacht in de media voor vrouwenvoetbal en dat brengt met zich mee dat journalisten op de kleinste dingen gaan letten. Tijdens het EK raakten de kleren die ik droeg uitverkocht in de winkels. Ik kwam niet meer bij. Mijn collega Gareth Southgate had iets dergelijks meegemaakt. En er was alle aandacht voor mijn balpen met vier kleuren. Het gewone ervan bleek bijzonder te zijn, maar ik ga toch niet met een goudkleurige pen langs de zijlijn staan?”

The Boss

Wiegman was na het veroveren van de Europese titel met de Nederlandse vrouwen naar Engeland gekomen. Een cultuurschok, kijkt ze terug. “Ik werd ‘The Boss’ genoemd, niet Sarina. Dat was wennen. Ik was gewend om mensen met wie ik werk naar hun ideeën te vragen om vervolgens zelf een keuze te maken. Hier is de werkcultuur hiërarchischer. Je bent hier veel meer een manager dan een coach. Ik heb niet alleen een selectie van 23 speelsters onder me, maar ook 27 personeelsleden.”

Haar kantoor bevindt zich op St George’s Park, een voetbalcentrum nabij Burton-on-Trent, een stadje in het hart van het land dat bekendstaat om de vele bierbrouwerijen. Het complex werd in 2012 geopend door Kate en William. Laatstgenoemde is naast kroonprins ook erevoorzitter van de Football Association.

De Engelse manager Sarina Wiegman: "Alles op sportgebied is drie keer zo groot in Engeland, ook de aandacht van de pers." Beeld Photo News

Wie over de Sir Alf Ramsay Way komt aanrijden (of fietsen) wordt begroet door een kudde koeien. “Ja, die koeien, die rennen altijd weg als ik langs kom joggen. Nederlandse koeien zouden gewoon blijven staan”, zegt Wiegman met een lach. Dat joggen gebeurt meestal op maandag en dinsdag, want dat zijn de dagen waarop ze op kantoor is. De rest van de tijd zit ze bij wedstrijden van haar spelers, van Manchester tot München, op Wembley voor commerciële of mediaverplichtingen, of bij haar echtgenoot en dochters in Den Haag.

Respect van media

Engeland zit in een relatief lichte groep met Haïti, China en Denemarken. Met de Engelsen speelt ze aanvallend en met de nadruk op balbezit. “Ik werk keihard”, verklaart ze, gevraagd naar de hoge verwachtingen. “Meer kan ik niet doen.”

Ook al is het WK op 17.000 kilometer afstand, de aandacht van de Engelse pers zal groot zijn. De media kunnen hard zijn, maar er is ook veel respect zoals ze zag bij de BBC Sports Personality of the Year Award, een indrukwekkend sportgala. “Echt heel gaaf. Natuurlijk gaat het in sport om winnen, maar op zo’n avond tellen ook andere zaken.

“Kijk hoe de Engelse rugbyers werden geëerd ondanks een verloren WK-finale tegen Nieuw-Zeeland. Heel ontroerend was de aandacht voor een oud-rugbyspeler die een spierziekte heeft en over de finishlijn van de marathon in Leeds werd geduwd door een collega. Er is ook aandacht voor bijzondere sporters uit andere landen. Usain Bolt. Lionel Messi. De sport zit hier veel dieper in de samenleving. Er is altijd wel sport op de tv en de kranten schrijven uitgebreid over sport, is het niet voetbal dan is het wel rugby of cricket.”

Vrouwenvoetbal telt echt mee volgens Wiegman. “Wembley zat vol voor de bekerfinale en de voetbalapp geeft transfers in het vrouwenvoetbal evenveel aandacht als die bij de mannen. Een voorbeeld van hoe voetbal deel uitmaakt van de bredere samenleving is de brief die mijn speelsters na de zege op het EK schreven aan de regering om alle schoolmeisjes de kans te bieden tijdens de les lo te voetballen. De minister luisterde en het heeft geholpen. Ik was trots op dit initiatief.”

Zelf kreeg Wiegman na het EK de titel Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. “Heel bijzonder was dat”, om er lachend aan toe te voegen dat ze thuis nu soms ‘The Commander’ wordt genoemd. “Ik wacht op een uitnodiging van het paleis om hem op te kunnen halen.” Dat bleek niet nodig te zijn. Enkele weken na het interview kwam prins William naar St George’s Park om de oorkonde persoonlijk aan ‘The Boss’ uit te reiken.