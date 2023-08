En toen waren ze nog met acht: wie is nu favoriet op het WK voetbal?

Alle acht kwartfinalisten op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland zijn bekend. Wat zijn de voorlopige conclusies nu het toernooi écht gaat beginnen?

1. Geen favorieten

Voor het WK werd het al voorspeld: dit zou een open toernooi worden, zonder uitgesproken favorieten. Die verwachting is meer dan uitgekomen. Vice-Europees kampioen Duitsland sneuvelde al in de groepfase, net als olympisch kampioen Canada en Brazilië. Wereldkampioen Amerika wist het nog te rekken tot de achtste finale, maar stuitte daarin op Zweden. Een millimeter zat er slechts tussen de lijn en de bal die Lina Hurtig van elf meter schoot, maar dat was genoeg om de hegemonie van de VS te doorbreken. Een threepeat, drie wereldtitels op rij, zal er niet komen.

Wie gaat dan winnen? Zweden en Japan zijn het meest stabiel, maar zij treffen elkaar in de kwartfinale. Frankrijk en gastland Australië zijn allebei in het toernooi gegroeid, maar de een zal de ander uitschakelen. Europees kampioen Engeland overleefde de achtste finale tegen Nigeria, maar nu moet de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman tegen Colombia, nog zo’n verrassing. Nederland dan? Oranje is moeilijk te verslaan, maar een Spanje in vorm is nauwelijks te stoppen. Gaat dat gebeuren? Na een waardeloze wedstrijd tegen Japan (4-0 verlies) speelden ze Zwitserland van de mat (5-1). De Spaanse voetbalsters zijn zo onberekenbaar als dit hele WK.

2. Europees zwaartepunt

Ondertussen is wel te zien dat het zwaartepunt in het vrouwenvoetbal naar Europa is verschoven. Het is niet eens zo lang geleden dat Europese voetbalsters naar Amerika trokken als ze wat wilden verdienen in hun sport. Door investeringen van Europese bonden en grote clubs is dat de laatste jaren rap veranderd.

Het vertaalt zich niet eens zozeer in succes van Europese landen. Vijf zijn er doorgedrongen tot de kwartfinales, op het vorige WK waren er dat nog zeven. Noorwegen heeft een stap teruggedaan en de teleurstelling is ook groot in Italië, dat juist veel investeert in de Serie A femminile. Toch leveren de Europese competities bijna 80 procent van de spelers in de kwartfinales (in Amerika nog geen 3 procent). Zeven Japanse voetbalsters, acht Colombiaanse internationals en maar liefst achttien Australische spelen in Europese competities. Door het gestegen niveau en het geld dat er te verdienen valt, zijn die uitgegroeid tot een magneet voor talentvolle voetbalsters.

De Jamaicaanse Drew Spence (links) gaat samen met de Colombiaanse WK-sensatie Linda Caicedo naar de bal, in Melbourne. Beeld Photo News

3. Nieuwe talenten

Linda Caicedo werd eerder dit jaar aangetrokken door Real Madrid. De achttienjarige Colombiaanse laat op dit WK zien waarom, want ze is een van de jonge smaakmakers die het vrouwenvoetbal in de toekomst nog leuker gaan maken. Ploeggenoten zullen weleens gek van haar worden, want de linksbuiten is zo’n speler die de bal moeilijk loslaat. Maar Duitsland weet inmiddels wat er kan gebeuren als je Caicedo haar gang laat gaan. Met razendsnelle bewegingen stuurde ze twee verdedigers het bos in om daarna de bal in de kruising te krullen.

Caicedo maakt deel uit van een nieuwe generatie spelers die jong zijn begonnen met voetballen en beter zijn opgeleid dan de voetbalsters die nu in de top spelen. De Engelse Lauren James (21) is er ook zo een, al had zij tegen Nigeria een moment van kortsluiting. Ze kreeg rood nadat ze een voet op de rug van een tegenstander had gezet.

En dan is er nog Esmee Brugts (20). De stijlvolle linksbuiten heeft zich in Oranje ontwikkeld tot een veelzijdige flankspeler. Vorig jaar kwam ze bescheiden binnen bij het nationale team, maar hoe meer minuten ze maakt, hoe meer ze de schroom van zich afspeelt. Haar tweede goal tegen Vietnam is vooralsnog het doelpunt met de hoogste snelheid op dit WK: de bal vloog met 104,46 kilometer per uur in de kruising.

4. Veel kijkers

Het onttrekt zich wat aan het zicht van het Belgische publiek, maar het WK wordt goed bezocht en bekeken. Oranje moest twee keer naar Dunedin, waar het meest zuidelijke stadion van de wereld ligt. De matige belangstelling daar wordt goedgemaakt op andere plekken.

Het toeschouwersrecord van het WK in Canada in 2015 (1,35 miljoen) is al verbroken en er zijn nu al 1,7 miljoen tickets verkocht. Daarmee komt het gemiddelde aantal toeschouwers per wedstrijd zeker boven de 26.000 uit, meer dan ooit en 30 procent meer dan bij het vorige WK in Frankrijk.

Ook met de kijkcijfers lijkt het de goede kant op te gaan. Omdat China veel reclame maakte, keken 53,9 miljoen mensen naar de wedstrijd tegen Engeland. Dat is het hoogste aantal ooit voor een vrouwenvoetbalwedstrijd. Ze zagen hoe China met 6-1 verloor, dus het is de vraag of dit de beste promotie was, maar het wijst erop dat het WK in Australië en Nieuw-Zeeland uitgroeit tot het meest bekeken sportevenement voor vrouwen dat ooit is georganiseerd.