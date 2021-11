En toen bedroeg het verschil nog acht punten tussen Hamilton en Verstappen

Daar zag het bij de allereerste GP in Qatar lang niet naar uit. Sterker: na de kwalificatie van zaterdag leek Verstappen in de touwen te hangen, klaar om een enorme dreun van Hamilton te ontvangen. Hamilton was liefst vier tienden van een seconde sneller dan Verstappen in de kwalificatie; niet eerder was de zevenvoudige kampioen dit jaar in één rondje zoveel rapper dan de Nederlander.

De snelheid in de Mercedes die hem vorige week naar de zege stuwde in Brazilië bleek dus allesbehalve eenmalig. Maar het werd nog erger voor Red Bull. Anderhalf uur voor de race werd Verstappen voor straf teruggezet van de tweede naar de zevende plek in de startopstelling, omdat hij in de kwalificatie onvoldoende had afgeremd bij een gevaarlijke situatie.

Horner onder druk

De titeldruk stond er vol op bij Red Bull, bleek onder meer uit een uitspraak van de normaal zo kalme teambaas Christian Horner. Hij noemde de marshall die zwaaide met de gele vlag waardoor Verstappen zijn straf kreeg malafide. Het kwam hem op een officiële waarschuwing van racefederatie FIA te staan.

De enige die zijn hoofd koel hield in die stroom aan tegenspoed was Verstappen zelf. Hij startte de race messcherp, won direct drie plekken en had binnen vijf rondjes zijn gridstraf goedgemaakt. Hamilton was op dat moment al te ver weggereden voor een serieus gevecht om de zege. Verstappen pakte hem nog wel het punt voor de snelste ronde af.

Verstappen overleefde in Qatar zo een weekeinde waarin hij vooral veel averij had kunnen oplopen. Hamilton beleefde zeven dagen eerder in Brazilië een soortgelijke race, waarin hij 25 strafplekken wegpoetste voor zijn zege.

Lewis Hamilton rijdt in zijn Mercedes onbedreigd naar de zege op het Losail International Circuit. Beeld EPA

Het toonde volgens viervoudig wereldkampioen Alain Prost dat Hamilton en Verstappen dit seizoen een klasse apart zijn. De Fransman was in Qatar als topman van het Alpine-team, het voormalige Renault. Hij herinnert zich nog goed hoe hij net als Verstappen streed om zijn eerste kampioenschap.

Prost werd twee seizoenen op rij tweede, voordat hij in 1985 zijn eerste titel pakte. “Je weet dan nooit of je nog zo’n kans krijgt in je carrière. Dat geldt nu ook voor Verstappen. Er staat veel druk op hem, maar dat lijkt hem niets te doen. Hij verdient het om kampioen te zijn. Dat geldt alleen ook voor Hamilton.”

Op naar Saudi-Arabië

Red Bull-topman Helmut Marko stond na de race in Qatar monter de pers te woord. De coureur die hij als zeventienjarige in een formule 1-auto zette, had na een weekeinde waarin het maar niet lukte om ‘de juiste balans’ te vinden namelijk nog altijd een uitstekende kans op de wereldtitel.

Volgens Marko heeft Verstappen met twee race te gaan nog één zege nodig. Daarbij rekent hij erop dat Verstappen minimaal tweede wordt bij die andere race; iets dat hem het gehele seizoen ook is gelukt, op zijn drie uitvalbeurten na.

Het verschil tussen Hamilton en Verstappen is acht WK-punten. Op papier kan Verstappen bij de volgende race, over twee weken in Saudi-Arabië, al de wereldtitel pakken. Bijvoorbeeld als Verstappen wint en de snelste ronde rijdt, en Hamilton niet verder komt dan de zesde plek. Andersom grijpt Hamilton zijn achtste titel als hij de laatste twee races weet te winnen.

Geen scenario is meer onrealistisch. Zo lijkt de fonkelnieuwe baan in Jeddah Mercedes beter te liggen. De auto’s zouden er een van de hoogste gemiddelde snelheden van het jaar halen, wat de sterke Mercedes-krachtbron in de kaart speelt. Tegelijk zijn er richting die laatste races tal van vraagtekens. Bijvoorbeeld over het asfalt in Jeddah, dat onlangs is aangelegd en waarop onduidelijk is hoe snel de banden slijten. En in Abu Dhabi won Mercedes zes keer op rij, tot Verstappen er opeens vorig jaar domineerde.

“Sowieso gaat er dit jaar niets zoals voorspeld”, zei Marko. “Maar we liggen in ieder geval op dit moment voor en zullen er alles aan doen dat zo te houden. Alles moet perfect zijn. En als we niet winnen, moeten we tenminste Hamilton verslaan. Zo simpel is het.”