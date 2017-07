Rubin Kazan is de nieuwe voetbalcompetitie in Rusland met een 1-2 thuisnederlaag tegen Krasnodar begonnen. De bezoekers stonden bij rust al 0-2 voor in de Kazan Arena, de Colombiaan Ricardo Alexis Laborde nam beide doelpunten voor zijn rekening. In de tweede helft mocht invaller Maxime Lestienne zijn opwachting maken bij de thuisploeg en die wissel rendeerde, want in de 72ste minuut zorgde de winger zelf voor de aansluitingstreffer. Verder kwam Kazan niet, het bleef 1-2.