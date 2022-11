En nu op vakantie, met een koffer vol kopzorgen

Een punt op het veld van Club Brugge: veel schiet Antwerp er niet mee op, maar gevoelsmatig is het een zege waard. Intussen sluipt Union naar de tweede plaats.

KDC , LUVM en TTV

Na een dik uur spelen stond Antwerp twee goals in het krijt. In de slotfase konden invaller Michael Frey en clubtopschutter Vincent Janssen alsnog een punt redden. En daar was coach Mark van Bommel best tevreden mee.

“Ik moet mijn ploeg een groot compliment geven”, zei de Nederlander na de 2-2 in het Jan Breydelstadion. “Donderdag hebben we in de beker 110 minuten met tien man gespeeld. Als je dan hier zo kunt terugvechten, dat is knap. Ik vond trouwens dat we de zaken aardig onder controle hadden. Maar we slikten een vreemde eerste tegengoal, waarbij er een duwfout werd gemaakt op Arthur Vermeeren. Anderzijds zal men bij Club Brugge ook wel vinden dat de penalty voor onze 2-2 er geen was.”

Geen crisis

Antwerp sluit de heenronde van de reguliere competitie af met twee punten meer dan vorig seizoen. Heeft het stamnummer 1 in Brugge op de valreep een crisis vermeden? “Volgens mij niet”, kaatste Van Bommel de bal terug. “Ergens is het mooi dat er aan een nakende crisis wordt gedacht. Het geeft aan dat Antwerp wordt aangezien als een echte topclub. Maar als je onze eerste ronde bekijkt, dan is die toch niet verkeerd.”

Antwerp begon sterk aan de competitie en vestigde een clubrecord met negen opeenvolgende zeges, merkte Van Bommel nog op. “Nadien hebben we wat punten laten liggen, maar dat had anders kunnen lopen. Eigenlijk zijn we enkel op Standard gedurende negen minuten gek gespeeld. Tegelijk is het zo dat dit gelijkspel op Brugge goed is voor het gemoed. Als je hier met 2-0 of 3-0 verliest, blijft dat een hele tijd hangen. Nu kunnen we met een beter gevoel de break in.”

De Antwerpse kern krijgt nu twee weken vakantie. Begin december trekken Van Bommel en co. een week op winterstage naar Dubai.

Scheidsrechter Jonathan Lardot in discussie met Mark van Bommel. Beeld BELGA

Gezicht op onweer

In Brugge is het tijd voor bezinning. Afgetroefd door Union en AA Gent, niet overtuigend tegen KV Oostende, Bayer Leverkusen en al zeker Patro Eisden, om vervolgens een 2-0-voorsprong weg te geven tegen de grote rivaal met nog een kwartier op de klok. En of de vakantie welgekomen is voor Club Brugge, dat de jongste weken niet één referentiematch op de mat heeft gelegd. Winnen tegen Antwerp had veel goedgemaakt, de manier waarop deed er zelfs weinig toe. Maar dat lukte niet, waardoor blauw-zwart met zorgen de WK-break induikt.

Bij coach Carl Hoefkens stond het gezicht op onweer. “We hadden een nieuw elan gevonden na moeizame weken. Jammer genoeg is het resultaat niet positief. Ik heb mijn spelers wel meegegeven dat het gevoel niet zó negatief is, want ik vond ons bij momenten goed spelen. Dat is voor mij de grootste boodschap die ik mijn spelers heb meegegeven.”

Hoefkens zag het glas halfvol, maar veel koopt hij er niet voor. Er is werk aan de winkel wil Club na de break nog uitzicht behouden op de landstitel, te allen tijde het hoofddoel. “Ik heb de spelers die naar het WK gaan succes gewenst. Voor de anderen zullen die eerste vakantiedagen niet top zijn. Ik hoop dat we op adem kunnen komen, want het is een zeer zwaar half kalenderjaar geweest. Laten we even niet aan voetbal denken, opdat we met een fris hoofd terug kunnen komen.”

Club gooide een 2-0-voorsprong zomaar te grabbel, al hielp het niet dat Antwerp een lichte strafschop toegekend kreeg. “Ik denk dat het duidelijk was”, grijnsde Hoefkens. “Dit was in geen honderd jaar een penalty. Bij die 2-2 was het moment van de scheidsrechter gekomen, die zich op Club wilde tonen en die niet gecorrigeerd werd door de VAR. Heel frustrerend voor ons.”

Duelkracht bij Union

Door het gelijkspel in Brugge is Union de viceherfstkampioen. Eén punt voor Antwerp, drie punten voor Club: dat hadden weinigen de Brusselaars vooraf toegedicht.

De 2-3-zege van Union op Sclessin was er een die Karel Geraerts vervulde van trots. “Club Brugge, Antwerp en Anderlecht hebben hier slaag gekregen”, wist de jonge coach. “Voor mij had dat veel te maken met duelkracht. Wij zijn erin geslaagd veel tweede ballen te veroveren en lieten ons in geen enkel duel zomaar opzijzetten.”

Verdediger Christian Burgess brengt Union weer op voorsprong tegen Standard. Beeld Photo News

Met zijn kopbalgoal halfweg de tweede periode plaveide de Britse verdediger Christian Burgess het pad naar de winst in Luik. Ook Dante Vanzeir had een groot aandeel. De Rode Duivel, niet geselecteerd voor het WK door Roberto Martínez, verliet uiteindelijk trekkebenend het terrein. Mogelijk heeft hij een hamstringblessure opgelopen.

“Bij een sprintje voelde ik iets. Op het eind van de match stijfde mijn spier op en wilde ik geen verder risico meer nemen”, zei Vanzeir. “Gelukkig kon ik nog de preassist versturen voor ons derde doelpunt, want dat was uiteindelijk nodig om hier de drie punten te pakken.”

Met zijn achtste goal van het seizoen had Vanzeir in Luik de debatten geopend. “Ik heb zonder nadenken geschoten. Die bal viel goed. Gewoon trappen, dacht ik, en hij ging er in. Of ik gebeten was na mijn niet-selectie voor Qatar? Totaal niet. Ik droomde van een selectie, maar had er niet echt op gerekend. Mijn motivatie om er over vier jaar wel bij te zijn is groot.”

Eerst kan en wil Vanzeir nu genieten van twee weken vakantie. En daarna? “Opnieuw vlammen. We brengen goed voetbal met Union, we doen nog op drie fronten mee.”