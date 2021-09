‘Emmamania’ in Engeland: ook de Queen feliciteert US Open-kampioen Raducanu (18)

De Britse van Roemeens-Chinese komaf won zaterdagavond op Flushing Meadows in New York met 6-4 en 6-3 van de Canadese Leylah Fernandez (19), een andere outsider. Het was voor Raducanu alweer de tiende ronde, omdat ze ook in het kwalificatietoernooi had gespeeld. Ze verloor in die drie lange weken geen enkele set. Ook dat is volstrekt uniek.

Onder de 24.000 toeschouwers bevond zich een glunderende Virginia Wade, de laatste Britse die de US Open had gewonnen, in 1968. Een andere steun en toeverlaat ter plekke was Tim Henman, de oud-toptennisser die als een mentor voor haar is. Opvallende afwezigen waren haar ouders, die vanwege coronamaatregelen in de VS niet naar het toernooi konden afreizen.

Haar moeder Renee was eerder op de dag te gast bij de Sundridge Park tennisclub in Zuid-Londen waar ze namens haar dochter de Kent Player of the Year-beker in ontvangst nam. Deze surreële situatie typeert de onwaarschijnlijk snelle opkomst van Raducanu die drie maanden geleden nog haar eindexamens maakte op het meisjesgymnasium Newstead Woods, gelegen naast de tennisbanen waar ze als vijfjarige haar eerste bal sloeg.

'I have no doubt your outstanding performance, and that of your opponent Leylah Fernandez, will inspire the next generation of tennis players.'



I have no doubt your outstanding performance, and that of your opponent Leylah Fernandez, will inspire the next generation of tennis players.

Op Wimbledon had ze reeds de harten van haar landgenoten gestolen door vanuit het niets - als nummer 338 van de wereld kreeg ze een wild card - de vierde ronde te bereiken. Daarin moest ze bij een 4-6 en 0-3 achterstand vanwege hyperventilatie opgeven tegen Ajla Tomljanovic. Er werden vraagtekens gezet bij haar mentale weerbaarheid, onder meer door tennislegende John McEnroe en televisiepersoonlijkheid Piers Morgan.

In New York bewees ze het ongelijk van deze critici door met relatief gemak de finale te bereiken. De vrees dat ze die op ongelukkige, typisch Britse wijze zou gaan verliezen, bleek onterecht. Haar even elegante als harde slagen waren onbespeelbaar voor Fernandez. Oud-spelers zijn lyrisch over het spel van Raducanu. ‘Ik heb lang tennis gespeeld en aanschouwd, maar iets als dit heb ik niet eerder gezien,’ zei Martina Navratilova.

Kort na de ace waarmee Raducanu de wedstrijd op passende wijze besliste, stroomden de reacties binnen.

‘Ik heb geen twijfel dat jouw buitengewone prestatie, en die van jouw opponent Leylah Fernandez, een nieuwe generatie van tennisspelers zal inspireren,’ liet Queen Elizabeth vanaf haar buitenverblijf Balmoral weten. Premier Boris Johnson, zelf een fanatiek tennisser, sprak over een ‘sensationele wedstrijd’, en complimenteerde Raducanu met haar ‘vaardigheden, rust en durf’.

Match of the Day-presentator Gary Lineker, amper bekomen van Cristiano Ronaldo’s terugkeer bij Manchester, zei voor het eerst tijdens de uitzending te hebben zitten tweeten. ‘Mijn hemel, wat een prestatie, wat een zege, wat een ongelooflijke jongevrouw.’ Ook The Spice Girls toonden hun bewondering via sociale media, alsmede voetballer Jack Grealish. Miljoenen Britten hebben de wedstrijd thuis bekeken.

De zege is vergeleken met grote sportprestaties uit het verleden, zoals de beroemde cricketwedstrijd uit 1981 waarin Ian Botham zo ongeveer in zijn eentje Australië versloeg. Of met Leicester City, dat vijf jaar geleden de voetbalwereld schokte door de Premier League te winnen. De laatste keer dat een Britse tennisvrouw überhaupt een Grand Slam won, was in 1977. In dat jaar won de genoemde Wade van de Nederlandse Betty Stöve.

Het succes van Raducanu wordt ook gezien als een mooi immigratieverhaal. Emma was twee jaar oud toen ze met haar ouders vanuit Canada, waar ze was geboren, naar de Britse eilanden kwam. Ze vestigden zich in Bromley, een rustige en welvarende buitenwijk van Londen die de schrijver H.G. Wells en David Bowie tot oud-bewoners mag rekenen. Haar Roemeense vader en Chinese moeder werken in de financiële wereld.

Opvallend is hoeveel Britse topsporters in het buitenland zijn geboren. Atleet Mo Farah bijvoorbeeld is in Somalië geboren. Ook de twee Tour de France-winnaars Bradley Wiggins (België) en Chris Froome (Kenia) hebben elders het eerste levenslicht gezien. Bij het afgelopen Europees Kampioenschap voetbal was Raheem Sterling - geboren op Jamaica - de grote publiekslieveling.