Emma Meesseman scoorde meeste punten op olympisch baskettoernooi, Belgian Cats uiteindelijk zevende

Meesseman was in Tokio goed voor in totaal 104 punten in vier wedstrijden - niemand doet beter. Met een gemiddelde van 26,8 punten troeft de West-Vlaamse ook al haar concurrentes af. In het assistklassement staat Allemand met gemiddeld 7,5 beslissende passes per match op de tweede plaats. De Japanse Rui Machida, die 75 assists in zes wedstrijden (gemiddeld 12,5) uitdeelde, gaat de Belgische voor.

De Belgian Cats sneuvelden in de kwartfinales na een bittere nederlaag tegen Japan (86-85). Uiteindelijk werden ze zevende (bij gelijke stand wordt er naar het aantal zeges gekeken). De Verenigde Staten versloegen thuisland Japan om het goud.

Eindstand:

1. VS (goud)

2. Japan (zilver)

3. Frankrijk (brons)

4. Servië

5. China

6. Spanje

7. BELGIË

8. Australië

9. Canada

10. Zuid-Korea

11. Nigeria

12. Puerto Rico