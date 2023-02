Emma Meesseman over LeBron James: ‘Hij draait al 19 jaar mee en nog altijd is zijn impact groot’

Emma Meesseman (29) had in september 2019 de eer om geprezen te worden door LeBron James. De Lakers-legende is nu topschutter aller tijden in de NBA. Meesseman, die het vanavond met de Belgian Cats opneemt tegen Duitsland voor een ticket voor het EK, duidt deze duizelingwekkende prestatie.

Toen ze met Washington de sterren van de hemel speelde tijdens de playoffs in Las Vegas, zat ‘King James’ naast de bank van de Mystics en complimenteerde hij de Belgian Cat nadien op sociale media voor haar prestatie. “Als zo’n wereldster beseft dat je bestaat, dan doet dat wel wat,” aldus Meeseman. “We weten wel dat hij de WNBA steunt, maar je staat toch wel een beetje met open mond te kijken als hij voor je match opdaagt.”

Of hij voor haar de GOAT (Greatest of All Time, red.) is, dat laat ze in het midden. “Wie de beste aller tijden is? Dat is een eindeloze discussie. Er zijn zoveel verschillende spelers die uitblonken: Kobe Bryant, Stephen Curry, LeBron... Ik had geen echte favoriet. Dat veranderde elke dag. Mijn mama had wel een voorkeur voor Kareem Abdul-Jabbar, omdat zijn skyhook ook haar signature move was, maar mijn speelstijl leunt meer aan bij Tim Duncan. Mama zal het wel niet zo tof vinden dat Abdul-Jabbar zijn record kwijt is.”

Basketbalspeelster Emma Meesseman: 'Iedereen gaat ervan uit dat het makkelijk is om de NBA te winnen als je een grote naam bent maar dat is het niet.' Beeld Eva Beeusaert

Een record dat Meesseman eigenlijk onbreekbaar waande. “LeBron lijkt wel eeuwig jong. Hij draait al negentien jaar mee en nog altijd is zijn impact groot. En hij wil er nog een paar jaar bijdoen, zodat hij samen met zijn zoon kan spelen. Eigenlijk absurd dat hij op zijn 38ste nog niet eens aan zijn afscheid toe is. Het puntentotaal waar hij zijn carrière mee zal afsluiten, dat gaat echt de geschiedenis in want hij blijft spelen en scoren aan de lopende band. Wie gaat dat nog kunnen verbreken? Ik zie er nu in de NBA in elk geval niemand voor in aanmerking komen.”

LeBron speelde al 1.410 wedstrijden in de NBA en scoorde gemiddeld meer dan 27 punten per match. Statistieken om van te duizelen, zegt ook Meesseman. “Hij is natuurlijk de meest dominante speler in zijn team en komt veel aan de bal. Hij was bij alle teams niet altijd even goed omringd en moest vaak op zijn eentje het verschil maken. Mocht hij elk jaar met allemaal andere supersterren zijn omringd, dan had hij dat puntental nooit gehaald. Maar toch: ga er maar aan staan. Zeker omdat verdediging altijd op hem focust. LeBron is heel competitief, hij wil altijd winnen.”

Beeld Getty Images via AFP

Op zijn palmares staan vier NBA-titels. Dat zijn er niet zo heel veel, wetende dat Abdul-Jabbar er met de Lakers zes won. Meesseman: “Iedereen lijkt ervan uit te gaan dat het makkelijk is om de NBA te winnen als je een grote naam bent, maar dat is het niet. Het is net heel moeilijk. Ik vind die individuele records en trofeeën overigens minder belangrijk dan de de titels die je als team wint. Maar hij zal voor eeuwig en altijd herinnerd worden.”

Wat hem zo uitzonderlijk maakt? Hij kan alles, zegt ze. “Hij heeft er ook het lijf voor. LeBron is fysiek zo sterk. Je kan er op volle snelheid beter niet tegenaan lopen, want dat is alsof je tegen een muur knalt. Ik kan me niet inbeelden dat ik met zijn speelwijze even lang zou meedraaien. Meer dan zeventig matchen per jaar... Hij verzorgt zijn lichaam natuurlijk heel goed, maar hij heeft ook het geluk over goede genen te beschikken. En je moet het ook mentaal aankunnen. Zijn familie gaf al veel op zodat James kon blijven spelen. En uiteraard speelt hij met veel passie en liefde voor zijn sport, anders houd je dat zo lang niet vol.”

Beeld AP

Tomas Van Den Spiegel - CEO Flanders Classics en ex-basketter

“Heel straf. Hij onderscheidt zich door al twintig jaar aan buitengewone gemiddeldes de spelen. De manier waarop hij aan zijn lichaam werkt... Het is de strafste atleet aller tijden, daar bestaat weinig discussie over. Hij kan natuurlijk ook basketten, maar zo zijn er beteren geweest. Het is die combinatie die hem fenomenaal maakt. Ook als je niets van basket kent weet je waar het over gaat zodra je zijn naam hoort. LeBron overstijgt de sport. Maar de ‘GOAT’? Een 16-jarige zal dat bevestigen, maar de impact van Michael Jordan op het spel is voor mij nog groter geweest. En hij heeft naast het veld het pad geëffend voor onder meer spelers als Messi, Federer en LeBron om een merk te worden.”

Eric Goens - Programmamaker en ex-basketcommentator

“Stel je voor dat hij geblesseerd was geraakt vlak voor dat record, je mag er niet aan denken. En je zal maar de speler zijn die hij aftroeft voor dat legendarische punt. Dan wordt je carrière gereduceerd tot die ene vreselijke foto. LeBron is de ultieme basketbalmachine. De oerkracht die daar van uitgaat, in combinatie met die finesse... God schiep eerst de vrouw, en daarna LeBron. Hij heeft het perfecte lichaam, nog steeds op zijn 38ste. Absurd. Alles komt zo mooi samen bij hem, dat is nooit gezien. Maar de pure schoonheid, de echte poëzie, daarvoor moest je bij ‘prima ballerina’ Michael Jordan zijn. Hij blijft de ‘Greatest of all time’. Ik wens degene die aan dit record wil beginnen bijzonder veel succes. Het zal nodig zijn. Vergelijk het met Messi die jarenlang drie goals per match scoort. Er zal leven zijn na LeBron, maar het zal niet simpel zijn.”