Emma Meesseman meteen uitblinkster bij eerste seizoenszege met Chicago Sky

Money Meesseman back in effect#skytown pic.twitter.com/xtDrVvWb3T — Chicago Sky (@chicagosky) 12 mei 2022

Na hun eerste competitienederlaag vrijdag tegen de LA Sparks zette titelverdediger Chicago Sky, met Ann Wauters als assistent coach, gisteren de puntjes op de i in de eigen Wintrust Arena. New York werd van het parket geveegd met een dertiger: 85-50.

Uitblinker bij de Sky: Emma Meesseman, na zeven jaar overgekomen van Washington. De Ieperse, die morgen 29 wordt, tekende voor 10 punten, 6 rebounds, 4 assists, 2 steals en 1 blocked shots. Uit de stats blijkt ook dat de Sky het best presteerden met Meesseman op het terrein. Niet voor niets werd Meesseman verkozen tot speelster van de match.

Meesseman = 💰@EmmaMeesseman is tonight’s Player of the Game! pic.twitter.com/zP2x4v1k5G — Chicago Sky (@chicagosky) 12 mei 2022

Nu volgt een road trip voor de Sky, met verplaatsingen naar Minnesota, Seattle en... Washington, het team waarmee Meesseman in 2019 WNBA-kampioen werd en MVP van de Finals.

Chicago is overigens nog niet op zijn sterkst. Shooting guard Quigley is nog out met een knieblessure; Kahleah Copper, vorige jaar MVP in de WNBA Finals voor de Sky, is het seizoen met Perfumerías Avenida aan het afronden in Spanje, net als Julie Allemand met Lyon in Frankrijk. Zij worden de komende weken in Chicago verwacht.