Emma Meesseman mag Barack Obama gaan bekoren: hoe straf kan Chicago Sky worden met haar?

Emma Meesseman (28) moet alleen nog tekenen, maar de deal met Chicago Sky is rond. Zo kleurt de WNBA-kampioen samen met assistent-coach Ann Wauters Belgisch. In welke club komen ze terecht? Hoe kan Meesseman belangrijk zijn? En lukt het echt om dat unicum te realiseren?

“Hello, zijn dit de wereldkampioenen van Chicago Sky?” De basketsters gillen uitgelaten terug naar de stem op het grote tv-scherm: “Yeeeeaaah.” En de stem vervolgt: “Ik wil jullie laten weten dat Michelle, Malia, Sasha en Barack allemaal trots zijn, als Chicagonaren, om wereldkampioenen in onze buurt te hebben.”

Niemand minder dan de Amerikaanse ex-president en Chicago-inwoner Barack Obama wou als grote basketbalfan Sky persoonlijk bedanken na de eerste historische WNBA-titel in oktober 2021. Obama richtte zich in het bijzonder tot sterspeelster Candace Parker, voor wie de titel veel emoties losmaakte. Parker had dertien jaar lang het mooie weer gemaakt bij LA Sparks, maar tekende in 2021 in de herfst van haar carrière voor ‘haar’ Chicago. In voorstad Naperville was ze als kind opgegroeid. Toen nu haar dochtertje Lailaa haar kwam omarmen na de titel, kon Parker haar tranen niet bedwingen.

“Ik weet dat het speciaal is voor jou, Candace, om de trofee naar huis te brengen. Zo, bedankt om de stad vreugde te geven”, zei Obama.

Met Parker heeft Meesseman een levende legende als ploegmaat. Maar zij niet alleen: met Kahleah Copper, MVP van de Finals in 2021, speelde Meesseman eerder in 2016 samen bij de Washington Mystics. Bij Chicago Sky had Copper tijd nodig om door te breken, maar in 2021 bekroonde ze een absoluut topjaar als Finals MVP. Sky staat op het punt haar contract te verlengen.

Kampioen moeilijk te voorspellen

Idem met All-Stars Allie Quigley en Courtney Vandersloot, beste pointguard van de WNBA. Meesseman kent beiden als ploegmaats bij Ekaterinburg. Zij zullen Meesseman helpen om zich snel thuis te voelen in de nieuwe habitat. Parker, Quigley en Vandersloot zijn de dertig al dik voorbij: het scheelt dus niet aan ervaring bij Sky. Ook Meesseman is na zeven jaar bij de Mystics en de titel in 2019 gepokt en gemazeld in de WNBA.

Emma Meesseman en Candace Parker in een onderling duel tussen Washington Mystics en Los Angeles Sparks in 2020. Beide toppers zijn dit seizoen ploegmaats bij Chicago Sky, dat belooft vuurwerk. Beeld AP

Meesseman zal bij Sky een maximumcontract van 193.000 euro opstrijken, maar nog meer wil ze haar palmares spekken. Sky windt geen doekjes om de ambitie in 2022: de titel verlengen. Geen sinecure: in de WNBA-historie lukten alleen LA Sparks (2001-2002) en Houston Cornets (1997-2000) daarin. “Sowieso wil iedereen de kampioen kloppen”, verklaart Wauters. “Maar het WNBA-transfersysteem met vrije spelers en salarisplafond zorgt er ook voor dat niet alle beste speelsters in één ploeg zitten. Dat evenwicht brengt spanning.”

Onder meer Phoenix Suns, Seattle Storm, Connecticut Sun en Las Vegas Aces lijken gewapend om voor de titel mee te dingen. “Dat de kampioen zo moeilijk te voorspellen valt, maakt het zo attractief.”

Sky krijgt met Meesseman een extra troef voor de ambitie. Dan telt de ploeg liefst drie Finals MVP: komt dát zien. Kenners verwachten op het veld een goede klik tussen Meesseman en de slimme Parker naast de atletische Copper. De driehoek met Quigley en Vandersloot voelt vertrouwd aan. Meesseman vervangt sportief de naar New York verkaste Stephanie Dolson, zij bracht zowel op het veld als in de kleedkamer veel energie. Meesseman heeft een ander profiel als ingetogen leider. Bij alle ploegen dwingt ze automatisch respect af, door haar profattitude en haar onzelfzuchtige verantwoordelijkheid die ze op het veld neemt. Haar juiste beslissingen, acties en shots doen een ploeg winnen.

Emma Meesseman als Belgian Cat. Beeld AFP

Wolkenkrabbers

Wennen aan de nieuwe stad zal ook wel lukken voor Meesseman. Van Washington, bekend van het Witte Huis en het Capitool, komt ze nu in het koelere Chicago, alias ‘The Windy City’, aan het meer Lake Michigan terecht. “Chicago combineert de drukte van de VS-oostkust met het relaxte van de westkust, het is het beste van beide werelden”, meent Wauters.

De naam en kleuren van Sky zijn geïnspireerd op het machtige decor van Chicago en zijn vele wolkenkrabbers. Voorzitster Margaret Stender deed de uitleg achter de geel-blauwe shirts: “De kleuren staan voor een mooie dag in Chicago tussen de blauwe lucht en het felle zonlicht die de spectaculaire skyline benadrukt.”