Emma Meesseman begint met Fenerbahçe aan Final Four van Euroleague als topfavoriet: ‘Ik wil niet weten wat er gebeurt als we niét winnen’

Op haar palmares staan al vier titels in de Euroleague — het hoorden er zes te zijn, ware het niet dat eerst corona (2020) en dan de oorlog (2022) roet in het eten gooiden — maar dit weekend wil Emma Meesseman met Fenerbahçe geschiedenis schrijven. En dat heeft niets met haar eigen cv te maken. Of toch een beetje.

Er zijn stats die voor Emma Meesseman onbereikbaar zijn. Zo zal ze nooit Ann Wauters onttronen als all-time topscoorster of rebounder in de Euroleague. En toch kan de 29-jarige Belgian Cat zondag voor een primeur zorgen: als eerste Belg ooit vijf keer de belangrijkste Europese clubtrofee winnen - Wauters bleef op vier steken. Voorheen deed Meesseman dat elke keer met Ekaterinburg (2016, 2018, 2019 en 2021), nu speelt ze in het truitje van het Turkse Fenerbahçe.

“Eigenlijk laat het me koud dat ik de Belg met de meeste Euroleague-titels kan worden”, zegt Meesseman. “Dat is niet wat me motiveert. Ik wil graag geschiedenis schrijven, maar dan als speelster van het team dat Fenerbahçe zijn eerste Euroleague ooit schonk. Zes keer stonden ze al in de Final Four, vier keer in de finale maar winnen lukte nog niet. Ze zijn bang dat er een vloek op rust.” Meesseman gaat niet mee in die doemgedachte: “Als we alles binnen shotten, gaan we niet makkelijk te houden zijn.”

Beste afwerker

Zeker als Meesseman de bal in handen heeft: ze is dit seizoen de best afwerkende speelster in de Euroleague (62,6%). Niet voor niets werd ze in januari en maart verkozen tot meest waardevolle speelster in de Euroleague. Ze glimlacht: “Ook dat doet me eigenlijk niets. Als ik met Fener de Final Four win, dan zijn die onderscheidingen mooi. Anders stelt dat niets voor en zijn het lege ‘titels’. En wat mijn shotpercentage betreft: dat bewijst dat ik niets forceer en de juiste shots neem.”

Emma Meesseman was niet de enige die door de oorlog Ekaterinburg inruilde voor Fenerbahçe, ook Breanna Stewart — Amerikaanse vedette met een eindeloze erelijst — verhuisde naar Istanbul. Tel daar nog sterspeelsters bij zoals Vandersloot, Iagupova en McBride en meteen is duidelijk waarom Fenerbahçe favoriet is in Praag. Het Turkse team weet al maanden niet meer wat verliezen betekent. “En daar schuilt ook het gevaar”, weet Meesseman. “In de competitie kan een nederlaag helpen om je weer met de beide voetjes op de grond te zetten. Dan speel je de match erop beter. Maar in de Final Four is het: win or go home. Er is geen herkansing. Het verleden of ons statuut doen er dan niet toe. Daar win je geen prijzen mee.”

Weerzien met Mestdagh

Het zou ook niet de eerste keer zijn, waarschuwt Meesseman, dat de favoriet faalt. Daarom onderschatten ze hun halve finale tegen Famila Schio niet. Bij die Italiaanse club speelt een oude bekende én stadsgenote van Meesseman: Kim Mestdagh. Het is pas de eerste keer dat ze elkaars pad kruisen sinds de 33-jarige shooting guard het na de Spelen voor bekeken hield bij de Cats. “Onze winstkansen?” Mestdagh lacht. “Fenerbahçe is het nieuwe Ekat. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het scheelt niet veel. Het is leuk om een landgenote te treffen, maar we weten allemaal waartoe Emma in staat is — op een basketterrein kom je haar liever niet tegen. Het voordeel is dat wij minder onder druk staan dan Fenerbahçe. Als je hun middelen en hun spelerskern ziet... Voor hen is de Final Four halen niet genoeg, ze moeten hem ook winnen.”

Kim Mestdagh aan de passing bij Schio. Beeld Photo News

Emma Meesseman ervaart uit eerste hand hoe groot de druk is. “Ik denk dat ik zelfs nog onderschat hoe groot het belang is voor een club als Fenerbahçe. Je leest het op sociale media, ik merk het aan de berichtjes die ik krijg. De fans zijn echt heel fanatiek. Ik wil niet weten wat er zou gebeuren als we de trofee niet winnen.” (lacht)

Vandaag speelt Fenerbahçe om 15 uur tegen Famila Schio, om 18 uur volgt Praag tegen Mersin. Zondag is er de kleine finale om 17 uur en de finale om 20 uur.