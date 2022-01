Elsner ziet weer grinta bij Standard: ‘Bijna iedereen had krampen’

“Dat is het Standard dat ik wil zien. Die grinta hebben we gemist. Technisch gezien was het niet goed. In de balrecuperatie hadden we zeker meer kunnen doen. Maar het is belangrijk dat de mentaliteit al op punt stond. Bijna iedereen kreeg na de match krampen in de kleedkamer. Dat wil ik elke week zien en niet alleen in de topmatchen.”

Arnaud Bodart coachte de tien Luikse veldspelers voor zich en met een voetredding op een schot van Joshua Zirkzee hield hij Standard in de match. “Een nieuwe nederlaag had ons met nog meer vraagtekens opgezadeld”, zei de Luikse doelman. “In de huidige context is dit een goed punt.”

Uiteindelijk kreeg Bodart slechts drie schoten tussen de palen te verwerken. “Dat is een verschil met enkele weken geleden. Toen lieten we onze tegenstander tot drie, vier keer op doel trappen in één fase, nu staken we er telkens een voetje tussen.”

Bodart zag ook de nieuwkomers een hoopgevende start nemen. “Dewaele en Emond zijn jongens die zich te pletter werken. Je hebt altijd één of twee zulke spelers nodig die de rest op sleeptouw nemen.”