‘Elke wedstrijd heb je wel een wow-moment’: Aaron Judge, het menselijke kanon van de Yankees, slaat de ene na de andere homerun

Aaron Judge slaat dit seizoen de ene homerun na de andere in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Bezorgt hij New York Yankees de eerste titel sinds 2009?

Als Aaron Judge (30) zich bij de slagplaat meldt, staat er wat te gebeuren. Het menselijke kanon van New York Yankees, 2 meter lang en 130 kilogram zwaar, jaagt dit seizoen op het homerunrecord in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Onder zijn aanvoering beleven de Yankees een droomseizoen. Bij elke thuiswedstrijd verkleedt een klein groepje supporters zich als rechters, inclusief toga’s, pruiken en schuimrubberen hamers. In Yankee Stadium, gelegen in stadsdeel The Bronx, nemen ze plaats in vak 104, dat met houten panelen is uitgerust in de stijl van een rechtbank. Judge’s Chambers, zoals het vak heet, is vernoemd naar publiekslieveling Judge. “All rise”, klinkt het gepatenteerde zinnetje waarmee radioverslaggever John Sterling elke homerun van de sterspeler begeleidt. “Here comes the Judge.”

Dit seizoen kan men in Yankee Stadium vaker dan ooit de benen strekken. De man uit Californië leidt de MLB in homeruns: met (bij dit schrijven) 30 voltreffers heeft hij een flinke voorsprong op zijn concurrenten. Volgens ESPN ligt Judge op koers om 62 homeruns te slaan. Met dat aantal zou hij het MLB-record van mede-Yankee Roger Maris uit 1961 met één klap verbeteren. (Uitschieters uit het dopingtijdperk, zoals de 73 van Barry Bonds in 2001, worden niet meegerekend.)

Slag van 150 meter

De 2 meter lange Judge, ogenschijnlijk uit graniet gebeiteld, is een imposante verschijning, maar wat aan de grote kant voor een honkballer. “Kijk nou toch”, zei David ‘Big Papi’ Ortiz van Boston Red Sox, zelf niet de kleinste, toen hij Judge in 2017 voor het eerst in levenden lijve zag. “Dit is gewoon beangstigend, man.”

Judge slaat niet alleen ver maar ook ongenadig hard. Gemiddeld vliegen zijn homeruns met 160 kilometer per uur de hekken over. Alleen zijn teamgenoot Giancarlo Stanton, ook een stevige jongen, kan zich met hem meten.

Het rugnummer 99 kreeg Judge toen hij in het opleidingssysteem van de Yankees speelde, en de club nog niet wist wat men van hem kon verwachten. In zijn debuutseizoen 2017 maakte de bij geboorte geadopteerde Judge indruk met 52 homeruns, waarvan er één in Yankee Stadium een recordafstand van ruim 150 meter overbrugde.

Dit seizoen is Judge ontketend, maar vooral ook fit. De krachtpatser bleek de afgelopen jaren blessuregevoelig en miste vaak grote delen van het seizoen. Judge kampte onder meer met een gebroken pols, een buikspierblessure en, eind 2019, een klaplong na een ongelukkige actie in het buitenveld.

Aaron Judge wil de komende zeven seizoenen minstens 300 miljoen dollar verdienen. Beeld ANP / EPA

Hij werd te vaak uitgegooid, klonk de zuinige kritiek. Het is deels te danken aan zijn lengte, waardoor scheidsrechters de slagzone weleens ruimer willen inschatten dan die daadwerkelijk is. Bij Judge worden ballen meer dan bij anderen verkeerd ingeschat. Ook dit seizoen gebeurde het weer tientallen keren, maar het deert hem nauwelijks. Judge is slimmer geworden in het beoordelen van worpen. Een kwestie van ervaring, zeggen zijn coaches. “Gekoppeld aan het talent dat hij heeft, maakt het hem vele malen beter dan vorig jaar, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor”, sprak de hoofdcoach van de Yankees, Aaron Boone. “Hij speelt op het moment met enorm veel vertrouwen.”

Winstpercentage Yankees

Net als Judge kunnen ook de Yankees dit jaar geschiedenis schrijven. De New Yorkers zijn lijstaanvoerder in de MLB, met ruime voorsprong op de concurrentie. Statistisch gezien heeft de ploeg de sterkste aanval én verdediging. “We zijn het beste team op de planeet”, jubelde Judge na een recente overwinning tegen Houston Astros, waarin hij de beslissende homerun sloeg.

Het recordaantal van 116 overwinningen (uit 162 wedstrijden) van Seattle Mariners uit 2001 komt in zicht. De Yankees hebben momenteel een winstpercentage van ruim 70 procent. Slechts tien ploegen in de geschiedenis van het Amerikaanse honkbal bleven een seizoen lang boven die grens, vijf daarvan werden kampioen. Voor de Yankees, de club met het roemruchte verleden, zou het de 28ste titel zijn, en de eerste sinds 2009.

Judge piekt op het juiste moment, want na het lopende seizoen is hij transfervrij. Begin dit seizoen wees hij een bod van de Yankees van 213 miljoen dollar voor zeven seizoenen af, omdat hij meer wilde. Vergeleken met andere sterren van zijn kaliber is Judge onderbetaald. De homerunkoning zegt voor de rest van zijn loopbaan bij de Yankees te willen blijven, maar naar verluidt niet voor minder dan 300 miljoen dollar. In de winter worden de onderhandelingen met Judge heropend. Ook andere clubs zullen voor hem in de rij staan, zeker als hij zijn opmerkelijke productie volhoudt.

Zijn teamgenoten vergapen zich dagelijks aan zijn slagvaardigheid. “Voor mij is hij de beste speler van het moment”, zei veteraan Matt Carpenter eerder deze maand tegen Sports Illustrated. “Elke wedstrijd heb je wel een wow-moment.” Korte stop Isiah Kiner-Falefa plaatste het seizoen van Judge alvast in historisch perspectief. “Dit is iets dat we ons over tien, vijftien jaar nog altijd zullen herinneren.”