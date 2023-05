‘Elke keer als we een dorp binnenrijden, wil Remco sprinten tot aan het naambordje’: de meesterknechten van Evenepoel

Vorig jaar won Remco Evenepoel met veel machtsvertoon zijn eerste grote ronde, de Vuelta. Momenteel doet hij, Luik-Bastenaken-Luik op zak, een gooi naar eindwinst in de mooiste grote ronde op de wielerkalender: de Giro d’Italia. Zijn meesterknechten Louis Vervaeke (29) en Ilan Van Wilder (22) stoomden zich samen met hun kopman klaar op de flanken van de Teide en bewezen in de Waalse klassiekers dat ze klaar zijn voor het betere beulenwerk. ‘De concurrentie mag bang zijn: we zijn nog sterker dan vorig jaar in de Vuelta.’

Drie weken voor de start van de Giro staan de twee ploegmaats ons te woord vanuit de bar van het Parador-hotel, het op 2.100 meter hoogte gelegen arendsnest op Tenerife. Opvallend: tijdens het interview passeert Primoz Roglic in de achtergrond, straks dé grote concurrent voor de roze trui. Evenepoel en co. hebben de tegenstand dus al kunnen monsteren op de flanken van de Teide.

Tadej Pogacar houdt niet van hoogtestages, wegens saai, spartaans en eenzaam. Hoe zit dat bij jullie?

Ilan Van Wilder: “We zitten hier met de hele Giro-ploeg, en de sfeer is opperbest. Tijdens koffiestops wordt er veel gelachen en ’s avonds blijven we nog lang aan tafel zitten om na te praten. Daarna heeft ieder z’n eigen ding om te ontspannen: een serie kijken, een boek lezen of videobellen met het thuisfront.”

Hebben jullie ook een dj op training? Bij Jumbo-Visma laat Tiesj Benoot muziek knallen door een box op zijn stuur.

Louis Vervaeke: “Ik heb dat al voorgesteld, maar de ploegmaats hebben geen vertrouwen in mijn muzieksmaak (lacht).”

Van Wilder: “Het is 30 à 40 kilometer klimmen naar het hotel. Meestal rijdt ieder dan zijn eigen tempo, met muziek in de oortjes.”

Tijdens zo’n stage wordt meestal ook de laatste kilo te veel weggewerkt. Hebben jullie guilty pleasures die het strenge dieet draaglijk maken?

Vervaeke: “Desserts en goeie koffie. In de Vuelta hadden Tim Merlier en Gianni Vermeersch hun eigen koffiebonen en een espressomachine op hun kamer. Ze begonnen elke dag met een fantastische kop.”

Een maand geleden reden jullie de Ronde van Catalonië. Evenepoel won twee ritten, maar strandde in het eindklassement op 6 seconden van Roglic, nadat hij de Sloveen een hele week had bestookt. Welke lessen hebben jullie daaruit getrokken?

Van Wilder: “Dat Remco en de ploeg dik in orde zijn!”

Vervaeke: “Vorig jaar waren er twijfels of Remco een grote ronde kon winnen, en of onze ploeg sterk genoeg was. In de Vuelta hebben we alle twijfels weggenomen. En dit jaar is onze ploeg nog sterker, met de Tsjechische klimmer Jan Hirt erbij (die vorig jaar zesde werd in de Giro en een bergrit over de Mortirolo won, red.).”

José De Cauwer zei achteraf wel dat Evenepoel de Ronde van Catalonië had moeten winnen. Tactisch is er nog werk aan.

Vervaeke: “Hij heeft een paar tactische foutjes gemaakt, ja. Zoals zijn sprint te vroeg inzetten, en dan nog op een counter lopen. Maar het is beter om zulke foutjes in een voorbereidingskoers te maken. Ik slaap met Remco op de kamer: wij analyseren zulke fases en trekken er lessen uit. Vergeet niet dat hij nog maar 23 is.”

Roglic werkte Evenepoel vaak op de zenuwen door niet over te nemen als ze met twee wegreden. Hoe moet hij daar in de Giro mee omgaan?

Van Wilder: “Roglic had de leiderstrui: het was zijn goed recht om defensief te koersen en te speculeren op zijn sprint.”

Vervaeke: “De Giro start met een tijdrit van 19,6 kilometer en daarna volgen nog twee ritten tegen de klok. Als Remco daar een voorsprong kan nemen, zal híj degene zijn die verdedigend mag koersen. Maar het is gevaarlijk om daar zomaar van uit te gaan: Roglic is wel olympisch kampioen tijdrijden, hè.”

Moet de ploeg de roze trui in de eerste week al verdedigen? Volgens De Cauwer is het onmogelijk om zo’n grote ronde drie weken te controleren.

Vervaeke: “Dat is inderdaad heel zwaar. De Giro is lang en onvoorspelbaar. Als er een vlucht wegrijdt met mannen die geen bedreiging vormen voor het eindklassement, kan het een optie zijn om de roze trui af te geven.”

Verwachten jullie een duel met Roglic? Of kunnen Giulio Ciccone (Trek-Sega-fredo), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), ex-Tourwinnaar Geraint Thomas of ex-Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart (beiden Ineos) zich ook mengen in de strijd?

Van Wilder: “Het zijn allemaal straffe mannen, maar ik verwacht toch een tweestrijd. In Catalonië waren Remco en Roglic een klasse sterker dan de rest. En na drie weken op de Teide zullen ze nog beter zijn. Mocht ik in de schoenen van de concurrentie staan, zou ik bang zijn.”

Ilan Van Wilder: ‘Remco móét de Giro winnen, Wout van Aert móést de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen. Het is typisch voor Belgen om zoveel druk te leggen op renners, we zouden daar beter mee oppassen.’ Beeld rv

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, gelooft niet dat Evenepoel nog veel beter kan dan in Catalonië. ‘Remco zei voor de start dat hij aan 90 procent zat. Ik moet daarmee lachen. De vermogens die daar werden getrapt, waren niet normaal. Als je daar nog 10 procent bij doet, stijgt hij op in de lucht.’

Vervaeke: “Onze piekvermogens worden inderdaad niet veel hoger meer, maar ons uithoudingsvermogen is verbeterd. We kunnen onze beste waarden dus meerdere beklimmingen na elkaar halen.”

Een paar jaar geleden was Evenepoel nog een strijkijzer in de sprint, maar sinds dit jaar heeft hij ook een vinnig eindschot. Sprinten jullie weleens tegen hem?

Vervaeke: “Wij doen vaak ‘bordjessprints’ op training: elke keer als we een dorp binnenrijden, wil Remco sprinten tot aan het naambordje. Hij is de snelste van onze Giro-ploeg. Alleen Ilan kan hem soms kloppen.”

Louis Vervaeke: ‘Ik was vroeger een ongeleid projectiel. Als ik naar een doel toewerkte, overdreef ik met trainen en diëten. Daarna verviel ik in het andere uiterste: rommel eten, drinken en feesten.’ Beeld rv

Kan hij dan tegen zijn verlies?

Van Wilder: “Laten we zeggen dat hij een echte winnaar is (lacht). Als hij verliest, blijft hij je uitdagen voor een volgende spurt. Hij is nogal een streber: tien sprints tijdens een lange duurtraining vindt hij niet erg, maar op den duur heeft niemand nog goesting.”

In de eerste Giro van Evenepoel, twee jaar geleden, liep het mis. Hij was nog niet helemaal de oude na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Lombardije, kreeg ruzie met zijn toenmalige ploegmaat João Almeida, zakte door het ijs in de gravelrit en verliet de Giro na een valpartij. Hoe anders is hij nu?

Vervaeke: “Hij is veel rustiger en volwassener geworden. Dat zag je ook aan de manier waarop hij in Catalonië op Roglic reageerde: vroeger liet hij zich in zo’n situatie opnaaien, maakte hij misbaar voor de camera’s en zou hij na de koers misschien domme dingen hebben gezegd. Nu bleef hij relatief kalm en toonde hij in zijn interviews begrip voor Primoz’ tactiek. Maar Remco blijft wel een hevig karakterke. Die sterke persoonlijkheid heb je ook nodig om zo’n kampioen te worden.”

In de Giro van twee jaar geleden kampte hij ook met daalangst: vooral in technische, natte afdalingen reden ze hem op achterstand.

Vervaeke: “Dat is opgelost. Enkele ploegmaats hebben hem op training weer het juiste gevoel bijgebracht. Als het goed zit in het kopje, kan hij prima dalen: hij is een enorm aerodynamische renner met een laag zwaartepunt. Dat is een voordeel. In mijn ogen maakt Roglic meer fouten bergaf.”

Na zijn zege in de Vuelta verwacht iedereen dat hij nu ook de Giro wint. Lijdt hij onder die druk?

Vervaeke: “Als hij op het podium eindigt en twee ritten wint, kun je toch niet spreken van een slechte Giro? Remco neemt het op tegen een kerel die al dríé keer de Vuelta heeft gewonnen, hè.”

Van Wilder: “Het is typisch voor het Belgische publiek en de media om zoveel druk op te leggen. Wout van Aert móést ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen. Die hoge verwachtingen kunnen nadelig uitpakken voor een renner. We zouden daar beter mee opletten.”

Vervaeke: “We moeten beseffen hoe moeilijk het is om een grote ronde te winnen. Dat is het allerhoogste in de wielersport. Het is de extreemste vorm van uithouding: drie weken aan een stuk presteren zonder één slechte dag te hebben. Begin er maar aan!”

Ilan Van Wilder, met Evenepoel in het wiel: ‘Vooraf had ik een ander beeld van Remco, maar in het echt bleek hij een aangename gast te zijn.’ Beeld Photo News

VOETBALLERSBENEN

Zien jullie in deze Giro mogelijkheden om voor eigen succes te gaan?

Van Wilder: “In de openingstijdrit en de klimtijdrit op de voorlaatste dag mag ik mijn kans gaan. De andere dagen cijfer ik mezelf weg voor Remco. Een ereplaats in het klassement is niet realistisch. Als ik kilometerslang op kop heb gereden, laat ik me uitzakken en rijd ik rustig naar de finish om krachten te sparen voor de dagen nadien.”

Vervaeke: “Mijn enige ambitie is om Remco naar de eindzege te loodsen. Al kunnen er situaties ontstaan waarin je zelf eens een prijs kunt rijden. In de Vuelta schoof ik vorig jaar mee in een vlucht, maar uiteindelijk liet ik me weer uitzakken, omdat Remco was gevallen. Dan moet je je kopman goed omringen, want als de gieren bloed ruiken, vallen ze aan.”

Eind januari werd je tweede in de Trofeo Calvia op Mallorca, je eerste koers van het jaar.

Vervaeke: “Dat was zuur. Ik krijg niet veel kansen om een koers te winnen, maar dat was er één. We reden in een natte afdaling weg met een groep van elf, onder wie mijn ploegmaats Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli en Casper Pedersen. Op het eind ontsnapte ik met Rui Costa, die fenomenaal reed in het begin van het seizoen. Hij klopte me in de sprint.”

Ilan, jij werd een maand later derde in de Ronde van Algarve, na het Ineos-duo Daniel Martínez en Filippo Ganna, maar vóór kleppers als João Almeida, Tom Pidcock en Giro-winnaar Jai Hindley: een bewijs van je enorme talent. Vind je het niet lastig om je eigen kansen in de Giro op te offeren voor een kopman?

Van Wilder: “Nee. Knechten voor Remco is een goede stap in mijn ontwikkeling. Ik moet nog leren om er elke dag te staan in een grote ronde. In de Vuelta had ik een tweetal slechte dagen. Met een betere voorbereiding hoop ik die nu te vermijden. Na de Giro rest er nog een half seizoen waarin ik mijn kans mag gaan in kortere rittenwedstrijden. Laat mij maar rustig groeien in de schaduw. Pas over twee, drie jaar hoop ik echt aan mijn top te zitten.”

Waar ligt je ambitie dan?

Van Wilder: “Meedoen voor de prijzen in kortere rittenkoersen. In grote rondes is dat nog te hoog gegrepen, zeker als je ziet hoe goed Pogacar, Roglic en Jonas Vingegaard zijn. Maar wie weet, kan dat over enkele jaren wel.”

Vervaeke: “Met mijn overstap naar Soudal Quick-Step heb ik heel bewust gekozen voor een rol als helper. Bij Alpecin-Fenix kreeg ik twee jaar de kans om voor mezelf te rijden, maar ik kan moeilijk een koers afmaken. In de Giro van twee jaar geleden presteerde ik drie weken op hoog niveau en werd ik 20ste in het klassement. In het wielrennen draait alles om winnen, een 20ste plek betekent niet veel. Ik besefte dat ik meer voldoening uit mijn carrière zou halen als ik me te pletter kon rijden voor kampioenen als Remco of Alaphilippe.

“In die Giro van twee jaar geleden heb ik Remco beter leren kennen. Vooraf had ik een ander beeld van hem: we reden toen niet voor dezelfde ploeg, dus ik moest me baseren op wat over hem in de media verscheen. Maar in het echt bleek hij een heel aangename gast te zijn, die zich soms ook kwetsbaar opstelde.

“Ik zag zijn jonge ploeg toen veel fouten maken. Soms koersten ze te nerveus, een andere keer zaten ze te ver. In een rit over de Zoncolan, waar Remco werd gelost in de afdaling, zat ik in zijn groep: zijn ploegmaats panikeerden en reden zich één voor één helemaal stuk om de kloof zo snel mogelijk te dichten. Ik dacht: doe dat toch rustig, jongens. De vallei tot de volgende klim was best lang. Mijn handen jeukten om hen te helpen, maar dat kon ik natuurlijk niet maken.”

Ilan, waarom koos jij anderhalf jaar geleden voor Quick-Step?

Van Wilder: “Ik zat op een dood spoor bij Team DSM. Patrick Lefevere bood mij een uitweg. Quick Step is een topploeg met een Belgische staf en renners die ik al kende, daardoor voelde ik me snel thuis. Vroeger vond ik al dat gedoe over The Wolfpack maar een opgeblazen marketingverhaal. Maar als je er zelf in zit, merk je dat het écht is: de grinta, de wil om samen te winnen, de ambiance. Zelfs tijdens een serieuze meeting mag er al eens gelachen worden. Zo creëer je de band van een roedel wolven die de tegenstand wil verslinden. Of het nu een kermiskoers is of een monument, overal starten we om te winnen. Veel ploegen zijn tevreden als ze op het podium staan, bij ons vinden ze een tweede plaats slécht.”

Speelde het bij jou ook mee dat Remco jouw kopman zou worden?

Van Wilder: “Dat was minder belangrijk, omdat ik in rittenwedstrijden zelf de ambitie heb om mee te doen voor de prijzen. Maar het is beter om Remco in de ploeg te hebben dan tegen hem te moeten strijden. Dat heb ik bij de jeugd vaak genoeg meegemaakt.”

Bij de junioren stonden jullie bekend als de twee besten ter wereld.

Van Wilder: “Ik ben misschien tien keer tweede geweest na hem, ik kon hem nooit kloppen. Ik heb één wedstrijd gewonnen waar hij ook aan de start stond: Nokere Koerse. Omdat hij toen gevallen was (lacht).

“Toen hij begon met koersen, praatte het hele peloton over zijn dikke voetballersbenen. Hij woog nog vrij veel voor een coureur. Iedereen zei: ‘Denkt dat voetballerke nu echt dat hij ons hier kan komen verslaan?’ Maar na een paar maanden won hij zijn eerste koers, en in zijn tweede jaar werd hij onklopbaar. Dat was het jaar waarin hij het EK won met 10 minuten voorsprong en de wereldtitel pakte op de weg én in het tijdrijden.”

Waren jullie vrienden of concurrenten?

Van Wilder: “In het begin waren we geen vrienden, maar door samen te koersen bij de nationale ploeg groeide dat wel. En nu we ploegmaats zijn, is onze band beter dan ooit.”

Is het makkelijk om voor hem te werken?

Van Wilder: “Eigenlijk wel. Hij zegt wat hij wil en ik voer het uit. ‘Doe maar 400 watt, Ilan.’ En dan trap ik dat zo lang ik kan.”

Vervaeke: “Het kan wel gebeuren dat je al álles aan het geven bent en hij toch in je oortje roept: ‘Rapper, rapper!’ (lacht).”

Zien jullie Patrick Lefevere vaak?

Van Wilder: “Nee, maar hij houdt wel veel contact met ons via WhatsApp en Instagram. Als er iets op je maag ligt, kun je hem altijd bereiken.”

Er ligt hem misschien ook iets zwaar op de maag: Quick-Step reed zijn slechtste Vlaamse voorjaar ooit. Is daardoor de druk op jullie groter?

Van Wilder: “Dat zou niet fair zijn: wij presteren al het hele voorjaar goed. In elke rittenkoers deden we mee voor de overwinning.”

Louis Vervaeke: ‘In het wielrennen draait alles om winnen, een 20ste plek betekent niet veel. Een koers winnen is moeilijk voor mij, dus haal ik mijn voldoening uit knechten voor Remco.’ Beeld PRESSE SPORTS

MOEILIJKE START

Vervaeke en Van Wilder kwamen allebei met mooie adelbrieven over van de beloften. Bij de jeugd reden ze de beste klimmers naar huis, maar hun eerste profjaren verliepen zo grillig dat hun carrière op een bepaald moment aan een zijden draadje hing. Van Wilder werd op z’n 19de prof bij Team Sunweb, later DSM, maar verzeilde in een dispuut met zijn ploeg, die weigerde om hem nog op te stellen. In Het Nieuwsblad omschreef hij die periode als de hel. ‘Andere renners zouden in mijn situatie misschien in een depressie beland zijn. Elke ochtend stond ik op zonder perspectief. Precies het omgekeerde van wat een topsporter nodig heeft. Je denkt: fuck, moet ik nu vijf uur gaan trainen? Waarom? En toch heb ik het gedaan. Ik gaf niet op. Ik heb geleerd: als het goed gaat, staat iedereen voor jou in de rij. Als het slecht gaat, heb je alleen de mensen die je echt steunen – en die kun je op de vingers van één hand tellen. Cru gezegd: of ik voortaan één supporter heb of honderd, het interesseert me geen reet meer.’

Wat is er bij DSM zo gruwelijk fout gelopen? Je zou in je tweede seizoen de Vuelta rijden, maar de ploeg liet je niet meer koersen.

Van Wilder: “DSM was gewoon niet de juiste ploeg voor mij. Voor sommige jonge renners werkt hun aanpak, voor mij niet.”

Bij DSM zeiden ze dat je geen teamspeler was.

Van Wilder: “Ik heb geen zin om daar nog dieper op in te gaan, sorry.”

Vervaeke: “Ilan weet wat hij wil in het leven, maar ik vind hem zeker geen moeilijke jongen. Mocht hij geen teamspeler zijn, dan had hij vorig jaar in die tijdrit halfweg de Vuelta geprobeerd om een mooie uitslag te rijden. Hij finishte daar bij de laatste vijf, om krachten te sparen, zodat hij Remco de volgende dag beter kon helpen. Drie weken lang cijferde hij zich weg zonder een seconde aan zichzelf te denken.”

Na vier jaar bij Lotto-Soudal reed jij ook twee seizoenen bij DSM, Louis. Hoe heb jij het strakke keurslijf van die ploeg ervaren?

Vervaeke: “Voor mij was DSM wel de juiste stap, omdat ik bij Lotto overtraind was geraakt. Ik stapelde de fouten op, omdat ik als jonge prof meteen wilde meekunnen met de besten. Bij DSM leerde ik hoe een renner moet eten en trainen. De protocollen waren zo strak dat ik geen fouten meer kón maken. Door op stage te gaan met Tom Dumoulin stak ik ook veel op over de ideale voorbereiding op een grote ronde. Alleen verloor ik gaandeweg mijn plezier in het vak. Ik was gekomen om superknecht te worden van Tom en om zelf mijn kans te wagen in kleine rittenwedstrijden. Helaas zette de ploeg me in als meid voor alle werk. Als je alleen nog bidons moet ophalen en je kopman uit de wind mag zetten, verlies je het competitiegevoel. Op den duur had ik het gevoel dat ik niet meer kóérste. Buiten competitie nam ik deel aan loop- en mountainbikewedstrijden, om me nog eens te kunnen uitleven en een resultaat neer te zetten.”

In wielerblad Bahamontes zei je dat je in je tweede seizoen bij DSM dicht bij het einde van je wielercarrière stond.

Vervaeke: “Dat was na mijn opgave in de Giro van 2017. Ik lag met een snurker op de kamer en had al vier dagen slecht geslapen. Ik herstelde gewoon niet meer. Als de ploeg me een andere kamer had gegeven, zou ik die Giro uitgereden hebben. Maar dat werd geweigerd: ik moest me aanpassen aan mijn kamergenoot. Ten einde raad stapte ik naar de ploegdokter voor een slaappil. Hij gaf me iets, maar het was te laat. Voor de start van de beslissende bergrit over de Colle delle Finestre stapte ik als een zombie op de fiets. Na mijn opgave belde ik huilend naar huis. Ik voelde me een slappeling en vreesde dat ik nooit meer de oude zou worden.”

Hoe komt het dat je bij Lotto-Soudal overtraind was geraakt?

Vervaeke: “De Lotto-ploeg was het tegenovergestelde van DSM: renners kregen er heel veel vrijheid. Dat werkte voor ervaren mannen zoals Thomas De Gendt, maar ik was een ongeleid projectiel. Als ik naar een doel toewerkte, overdreef ik met trainen en diëten. Daarna verviel ik in het andere uiterste: rommel eten, drinken en feesten. Zo kon mijn lichaam nooit recupereren.

“In mijn laatste seizoen bij Lotto pakte ik in januari een tweede en een vierde plaats in de voorbereidingskoersen op Mallorca. Eindelijk kon ik meedoen om te winnen! Ik had die winter keihard getraind en deed er nog een schep bovenop, met zware trainingsweken en een heel streng dieet. Voor de training nam ik een normaal ontbijt, maar daarna at ik te weinig en op rustdagen beperkte ik me tot sla en een paar stukken fruit. Zo mergelde ik mijn lichaam helemaal uit. Wat het nog erger maakte, was dat mijn privéleven een puinhoop was. Door de moeilijke situatie tussen mijn ouders kocht ik, als 23-jarige, een huis en ging ik alleen wonen. Ik trainde mezelf de vernieling in, en nadien moest ik nog boodschappen doen, koken en afwassen. Ik sliep niet meer van de stress. Door die samenloop van omstandigheden belandde ik in een vicieuze cirkel. Pas bij DSM ben ik daar weer uit geraakt.”

Verwijt je Lotto iets?

Vervaeke: “Niet echt. De grootste fout lag bij mij. Ik had te weinig geduld en geloofde onvoldoende in mijn talent. Door op zoek te gaan naar extremen probeerde ik de boel te forceren. Maar de ploeg heeft wel lessen getrokken uit mijn verhaal. Wat mij is overkomen, zou nu waarschijnlijk niet meer kunnen. Ze spelen korter op de bal, zeker bij jonge renners.”

Door je ervaring sta je bij Quick-Step bekend als een rustbrenger die een goede invloed heeft op jonge ploeggenoten.

Vervaeke: “Ik probeer gewoon te vermijden dat ze dezelfde fouten maken. Ook met Remco praat ik over het belang van ontspanning en mentaal welzijn. Er is meer dan koers alleen. Je familie en je vrouw zijn het belangrijkste wat er is. Na mijn carrière zie ik wel iets in een rol als ploegleider: ik wil jonge renners die lessen bijbrengen.”

Ilan, jouw eerste jaar bij Quick-Step werd getekend door pech. Hoe moeilijk was dat, na het wrange einde bij DSM?

Van Wilder: “Eerst kreeg ik corona, daarna viel ik in de Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Zwitserland. Het was telkens: herstellen, weer opbouwen en opnieuw wonden likken. Héél frustrerend! Ik had het gevoel dat ik mijn seizoen aan het weggooien was. Toch lukte het me om positief te blijven. Ooit moest de pech stoppen, het kon niet blijven duren. In de zomer kon ik eindelijk nog eens een goede uitslag rijden, in de Ronde van Burgos. Zo raakte ik nog net op tijd klaar voor de Vuelta, waar ik een belangrijke rol kon spelen voor Remco. Sindsdien ben ik vertrokken.”

HORROR

In Luik-Bastenaken-Luik brak je vorig jaar je kaak tijdens een massale valpartij waarbij ook Julian Alaphilippe betrokken was. Achteraf was je zwaar onder de indruk van de horrorscènes die je daar had gezien.

Van Wilder: “Dat was een vréselijke val. We reden schouder aan schouder met 70 kilometer per uur, op een rotslechte baan. Ze vielen rechts vooraan in het peloton, maar door het domino-effect sloeg de helft van het pak tegen de grond. Zelf viel ik niet zo hard, maar ik moet een stuur of een pedaal tegen mijn gezicht hebben gekregen. Mijn tanden zaten niet meer waar ze moesten zitten en mijn mond ging niet meer dicht. Rondom mij was het een slagveld. Wilco Kelderman zat naast me met een bebloed gezicht. Een jongen van TotalEnergies raakte niet meer recht. Aan de overkant stond Romain Bardet te roepen, omdat Alaphilippe in de gracht lag. Zoiets wil je als renner echt niet meemaken. Door die kaakbreuk duurde het een paar weken voor ik weer normaal kon eten. Op training kreeg ik zelfs geen banaan naar binnen.”

Is er iets blijven hangen van die crash?

Van Wilder: “Nee, na een tijd vergeet je dat. Vallen hoort helaas bij de koers. Mocht ik nog altijd bang zijn om in het peloton te rijden, dan zou ik mijn job niet kunnen doen. Maar in hectische situaties denk ik wel vaker: hopelijk gaat er nu niemand tegen de grond, anders wordt het een ravage.”

Vervaeke: “99 procent van de renners denkt zo. Helaas zijn er een paar cowboys die géén angst hebben en zulke zware valpartijen veroorzaken. Maar je hebt geen keuze: je móét mee in dat gewoel. Als je drie keer aan je remmen komt, zit je helemaal achteraan.”

Je vrouw Astrid verloor haar eerste man, Antoine Demoitié, die zeven jaar geleden in Gent-Wevelgem werd doodgereden door een wedstrijdmotor. In Bahamontes zei je dat je in de weken voor de geboorte van jullie zoontje Augustin extra voorzichtig was.

Vervaeke: “Ja, ik wilde zijn geboorte niet missen (lachje). Een kind krijgen is het mooiste wat er is. Toen ik Astrid leerde kennen, was ik bang voor haar reactie als ik bleef koersen. De laatste keer dat ze Antoine naar een koers zag vertrekken, is hij niet meer teruggekomen, ik wilde niet dat ze dat nog eens moest meemaken. Maar Astrid heeft me nooit gevraagd om te stoppen. Ze heeft me altijd gesteund, en ze gelooft niet dat het leven zo wreed kan zijn dat mij óók zoiets ergs zou overkomen. Tijdens de koers denk ik daar zo weinig mogelijk aan. Dan moet je je 100 procent focussen. Mocht ik in elke afdaling aan Astrid en Augustin denken, dan zou ik beter stoppen.”

Doe toch maar niet te gek in de Giro, jongens. Succes!

‘De ronde van Italië’, dinsdag vanaf 13.35 uur op VTM

