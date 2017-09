Elke dag een nieuwe muur: de Angliru heeft een bedenkelijke trend in het wielrennen geïntroduceerd

Het rotding dat morgen op het menu staat in de Vuelta is de beruchte Alto de l’Angliru. Een geasfalteerd geitenpad in Asturië schotelt de renners stijgingspercentages voor die doen duizelen: de laatste zes kilometer zijn gemiddeld 13 procent, met enkele duivelse pieken van 18, 21 en 23,5 procent. “Er is niets dat ook maar dicht in de buurt komt”, zei de gevleugelde Spanjaard Roberto Heras toen de Angliru voor het eerst geïntroduceerd werd in 1999.