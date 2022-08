Elke bocht en elke aflossing in de ploegentijdrit staan vooraf op papier

QuickStep en ploegentijdritten: een geslaagd huwelijk. Vier keer won het team het inmiddels alweer afgevoerde WK in de discipline en bijna altijd deden ze in een ronde mee voor de knikkers in zo’n nummer. De aflossingsbeurten en de exacte samenstelling van de ‘ketting’ werden in het verleden getraind op wisselende locaties: het militaire vliegveld van Ursel, Circuit Zolder, Fourmies of de polders in Terneuzen. Op 14 juli gebeurde dat zelfs op hoogtestage in Livigno.

Vandaag wacht in Utrecht een vlak en technisch stadscircuit. “De echte finesses slopen er dan ook pas woensdag in, bij de eerste lokale verkenning”, zegt ploegleider Tom Steels. “Eigenlijk is de tijd te kort om alles 100 procent op punt te stellen”, vindt collega Wilfried Peeters. “Maar dat geldt natuurlijk voor alle teams.”

Gouden regel voor elke renner: rijd je eigen ploeg niet stuk met té forse aflossingen, weet Peeters. “Er moet een goed evenwicht zijn. Desnoods nemen de sterkere pionnen iets langere maar gelijkmatige beurten op zich. Want als één renner over zijn toeren gaat en ontploft, kan dat de hele boel naar de vaantjes helpen.”

Met Remco Evenepoel heeft QuickStep een wereldtopper in de rangen. Steels: “Hij kan en zal de ploeg uiteraard dragen, maar hij kan de ploeg bij wijze van spreken ook ‘vermoorden’. Voor dat soort dingen moet je alert zijn. Sowieso zullen de anderen bloednerveus zijn met hem erbij.” Na een toptijdrijder wordt best een sterke man geplaatst die het hoge tempo feilloos kan doortrekken, gevolgd door een nieuwe goede tijdrijder. “Die mix is belangrijk. Het kan beslissen over winst en verlies.”

Voluit starten

De ploegentijdrit in Utrecht is met 23,3 kilometer relatief kort. “Dat vereist een intensieve opwarming en een kanonstart”, vertelt Steels. “Van de eerste kilometer moet het er knal op zijn. Veel indeling komt er over die afstand niet bij kijken. Volle bak tot de finish, tot kotsen toe, is nodig als we willen winnen.”

Sluitende afspraken vooraf worden daarbij belangrijk. Peeters: “Wie begint? Wie doet welke bocht? Waar lossen we af? Het wordt allemaal op papier gezet.” Steels: “Op wie wachten we eventueel en op wie niet?”

Of er bij de volgorde Dalton-gewijs rekening wordt gehouden met kleinere renners als Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder, achter wie grotere jongens steeds wind dreigen te vangen? Steels acht het in casu niet zo’n probleem. “Op een tijdritfiets zijn de houdingen sowieso lager dan op een gewone fiets. Er is ook geen Tim Declercq van 1,92 meter bij. Wel steken we achter een snel maar nerveus fietsende renner als Julian Alaphilippe eerder een rustig type dat niet te kort op zijn achterwiel rijdt en anticipeert op zijn bewegingen.”

Steels acht ritwinst mogelijk, Peeters blijft voorzichtiger. “Twee jaar geleden dachten we in Torrevieja ook: met deze ploeg winnen we zeker. Maar we verloren met twee honderdsten van Astana. Liever plaats ik de verwachtingen iets lager, in de hoop toch hoger te scoren. Top vijf dus. Stiekem top drie. We willen hoe dan ook zo weinig mogelijk tijd verliezen.”