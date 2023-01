Elise Mertens stoot door in Australian Open: ‘Ik wil op dezelfde agressieve manier blijven spelen’

Mertens en Hunter zijn in het dubbelspel het vierde reekshoofd en treffen deze morgen heel vroeg in de kwartfinales de Oekraïense Marta Kostyuk en de Roemeense Elena-Gabriela Ruse.

“Het is het eerste toernooi dat ik met Storm samenspeel. Het is nog maar de derde match, maar het gevoel is heel goed”, legde de Limburgse uit. “We hebben allebei een positieve instelling en veel plezier samen. We gaan ook echt voor elk punt. Het is leuk dat we eens in primetime konden spelen in de Rod Laver Arena. En dan ging het in de wedstrijd ook nog eens heel goed.”

“We hebben vertrouwen”, voegde Mertens toe. “We spelen goed tennis en moeten proberen op een agressieve manier te blijven spelen.”

Mertens staat voor de vierde keer in de kwartfinales van het dubbelspel op de Australian Open. In 2021 pakte ze de eindzege, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Alison Van Uytvanck zag, samen met Anhelina Kalinina, haar parcours gestuit in de derde ronde, Chan-Yang waren met 6-3, 7-5 te sterk.

Djokovic

In het damesenkel verliet er met Caroline Garcia (WTA 4) weer een potentiële winnares het strijdtoneel, de Française ging met 6-7, 4-6 onderuit tegen Magda Linette (WTA 45). Mertens-killer Aryna Sabalenka (WTA 5) onderstreepte haar ambities met een 7-5, 6-2-zege op Belinda Bencic (WTA 10).

Bij de mannen speelde Novak Djokovic (ATP 5) zijn beste match van het tornooi, 6-2, 6-1, 6-2 tegen Alex De Minaur (ATP 24). Nog minder goed nieuws voor de concurrentie: Djokovic voelde niets meer van zijn hamstringblessure.