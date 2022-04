Elise Mertens moet geblesseerd de strijd staken

Belgiës nummer 1 stond tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 76) 7-5 en 4-1 achter toen ze besloot de handdoek te gooien door een beenblessure. De wedstrijd duurde anderhalf uur.

Mertens maakte in Istanbul haar seizoensdebuut op gravel en was er het eerste reekshoofd. Ze bereikte er vorig jaar (tegen Sorana Cirstea) en in 2017 (tegen Elina Svitolina) de finale.

Peterson neemt het in de achtste finales op tegen de Poolse Magda Linette (WTA 57) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 51).

Eerder op de dag trok Alison Van Uytvanck (WTA 59) zich al ziek terug. Greet Minnen (WTA 78), de derde Belgische op de hoofdtabel in het enkel, werd dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld.

Van Uytvanck zou het opnemen tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 41), het zesde reekshoofd. Die treft nu haar landgenote en ‘lucky loser’ Jaimee Fourlis (WTA 236).

Intussen melden verschillende media dat er op Wimbledon geen Russische of Wit-Russische tennissers welkom zullen zijn.

Wimbledon is het derde grandslamtoernooi van het jaar en vindt plaats van 27 juni tot 10 juli. De organisatie van het beroemde grastoernooi op de All England Club nabij Londen bevestigde het nieuws nog niet. Als dat toch gebeurt, wordt Wimbledon het eerste tennistoernooi dat spelers bant vanwege de Russische inval in Oekraïne. Vandaag mogen Russen en Wit-Russen deelnemen aan toernooien onder een neutrale status.

Onder meer de nummer twee bij de mannen, de Rus Daniil Medvedev, en tweevoudig Australian Open-kampioene Victoria Azarenka (een Wit-Russin) dreigen Wimbledon dus te missen. (BELGA/DPA)