Elise Mertens maakt op het wereldtoneel vooral naam als dubbelspecialist

Mogelijk landde Elise Mertens (26) in Glasgow met een cowboyhoed op haar hoofd. Presentje van de WTA Finals in Fort Worth, waar ze maandagnacht samen met de Russische Veronika Koedermetova voor een knalprestatie zorgde door het Tsjechische topduo Siniakova-Krejcikova te verslaan (6-2, 4-6 en 11-9). De trofee staat mooi naast haar drie grandslamkroontjes.

“Deze titel zit zeker in mijn top vijf”, zei Mertens vanuit Texas, waar ze de hele week ongeslagen bleef. “We speelden hier tegen de beste acht teams, er is niets hoger.” Na de ceremonie repte de Limburgse zich naar een vliegtuig richting Europa. Vier minuten voor de deuren sloten raakte ze binnen en kon haar trip naar Glasgow, met twee tussenstops, beginnen.

De kans dat het speerpunt van de Belgische ploeg vandaag inzetbaar is voor het eerste duel in de poulefase van de vroegere Fed Cup tegen Slovakije lijkt zo goed als uitgesloten. Aan Van Uytvanck, Bonaventure, Zanevska en Flipkens om de klus dan maar te klaren. Heel waarschijnlijk zal de ontmoeting met Australië, dat gisteren met 2-1 won van Slovakije, morgen toch beslissen over wie er naar de halve finales op zaterdag gaat. Mertens heeft dus nog even respijt en kan wat nagenieten van haar zestiende dubbeltitel.

Bewondering

Ook Justine Henin nam er haar hoed voor af. “Dit is magnifiek“, zei ze gisteren bij de lancering van haar partnerschap met BNP Paribas Fortis rond een talentenproject. “We spreken hier toch over het hoogste niveau van het wereldtennis.”

En toch moest er Henin, zelf winnares van de Masters in 2006 en 2007, nog iets van het hart. “Ik had graag geweten tot waar Mertens kon geraken of nog kan geraken in het enkelspel”, zei ze. “Ik heb veel respect en bewondering voor haar carrière. Maar als ze zich louter had toegelegd op dat enkelspel, had ze dan nog wat hoger kunnen geraken.” Mertens was op haar best de nummer twaalf van de wereld.

Het is een vraag die al een paar keer gesteld is. Voorlopig geeft haar prijzenkast Mertens ergens wel gelijk: ze was nummer één van de wereld in het dubbel en won de Australian Open, Wimbledon, de US Open en nu dus ook de WTA Finals.

“Ja, maar haar motivatie bij de start was toch om zo goed mogelijk te presteren in het enkelspel”, counterde Henin. “Het is een keuze. Misschien dat ze haar limiet heeft gevoeld in het enkelspel? Ik veroordeel haar niet, uiteindelijk toont ze ook een ongelooflijke regelmaat in dat enkelspel. Chapeau daarvoor, want in het vrouwentennis is dat niet alledaags.”