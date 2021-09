Elise Mertens, blij zijn met de regelmaat of mikken op meer?

In haar vijftien laatste grandslamtoernooien geraakte Elise Mertens (WTA 16) telkens minstens tot in de derde ronde. Dat resulteerde uiteindelijk in twee kwartfinales en een halve finale. ‘Ik ben trots op die regelmaat maar ik wil altijd beter doen’, zei Mertens na haar 4-6-, 1-6-nederlaag tegen Aryna Sabalenka (WTA 2) in de achtste finale van de US Open. Wij geven vrijblijvend enkele adviezen.

Ondanks tien dubbele fouten van Aryna Sabalenka liep Elise Mertens zondagnacht in het Louis Armstrong Stadium verloren in een 71 minuten durende Wit-Russische wervelwind. “Mijn prestatie was oké”, zei Mertens achteraf. “Ze heeft zo’n ongelooflijke power waardoor het moeilijk is om het juiste ritme te vinden of de bovenhand te nemen in de rally’s. Ik ben trots dat ik hier voor het vierde jaar op rij de vierde ronde haalde maar ik wil meer. Als je in de kwart- of halve finale wilt geraken moet je deze toppers kloppen. Tja, Sabalenka is in vorm dit jaar en speelt duidelijk constanter in de grandslamtoernooien, een kanshebster op de titel hier.”

Waarom dan niet het voorbeeld volgen van de 23-jarige hardhitster die eind vorig jaar de dubbeltandem met Mertens, ondanks twee grandslamtitels, opbrak? Sabalenka wou zich meer op het enkelspel focussen en voorlopig legt haar dat geen windeieren. Op Wimbledon bereikte ze voor het eerst de halve finale en ze staat nu toch al een tijdje te pronken als nummer twee van de wereld. Het dubbelspel geeft Mertens vanzelfsprekend veel prestige – nummer een van de wereld! – en een aanzienlijke financiële bonus maar toch zal het ook invloed hebben op de frisheid tijdens een grandslamtoernooi of zelfs de lichamelijke belasting tijdens het seizoen (grote blessurelast dit jaar).

Misschien is Mertens ook gebaat bij een extra mentor/coach naast vriend Robbe Ceyssens? Alle respect voor diens werk maar om te trachten dat extra stapje naar de top tien of de halve finales van een grandslamtoernooi te zetten – en of dat mogelijk is: Muchova en Brady geraakten dit jaar bij de laatste vier in Melbourne, Sakkari, Zidansek en Pavljoetsjenkova in Parijs en Kerber in Londen (allemaal meisjes die achter Mertens stonden in de rankings) – dan kan een frisse aanpak het proberen waard zijn. De 25-jarige Mertens won haar grootste titel in 2019 in Doha onder de vleugels van de Australische topcoach David Taylor. Tweeënhalf jaar later kan die optie om een stem van buitenaf binnen te brengen misschien nog eens overwogen worden.

Die kan dan ook meteen een meer gebalanceerd toernooischema uitwerken. Oké, Mertens is iemand die graag veel speelt – vorig jaar had niemand meer matchen – maar trop is soms te veel. “Volgende week doe ik mee in Luxemburg”, zei Mertens zondag. “Dat wordt kort dag maar het is dicht bij huis. Daarna wordt het afwachten of ik op de WTA Finals geraak (Mertens staat elfde in de race naar die Masters, het kampioenschap met de beste acht speelsters van 2021, FDW) en daar zal ik de rest van mijn toernooiplanning van laten afhangen.”

Maar mogelijk zit Mertens wel aan haar limiet en moeten we gewoon heel blij zijn met haar nu al uitzonderlijk palmares – drie grandslamtitels en nummer een in het dubbelspel, zes toernooizeges en al drie jaar in de top vijftien van het enkelspel – terwijl ze nooit als een supertalent gecatalogeerd stond en veelal door werkijver, een voorbeeldige attitude, een geweldige regelmaat en een straf doorzettingsvermogen zover is geraakt? Een werkpuntje voor ons misschien?