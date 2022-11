EK is niet langer een obsessie voor Eli Iserbyt: ‘Minst prestigieuze trui van allemaal’

Lorsch 2014, als junior. Tabor 2017, als U23. Rosmalen 2020, als prof. Slechts zeven jaar kostte het Iserbyt om zijn Europese reeks te vervolledigen. “In tegenstelling tot bij de jeugd brengt die trui bij de elite niet zoveel teweeg in het veldritwereldje. Het is de minst prestigieuze van allemaal”, klinkt het. Een groot doel maakt hij er dan ook niet meer van. “Liever concentreer ik me op de klassementen. Die zijn me dierbaarder. Graag zou ik ze eens alle drie in een en hetzelfde seizoen op mijn erelijst willen zetten. Daar stel ik me dus ook op in. Zoveel mogelijk crossen winnen, nu de Grote Drie er nog niet zijn. De basis leggen en dan rekenen en consolideren. Redelijk saai. Maar het is zo.”

Iserbyt begrijpt de abstractie van het begrip ‘pieken’ in de cross. “Dat doe je nooit naar één wedstrijd, wel naar (een) bepaalde periode(s).” In die zin zou het perfect kunnen dat hij zondag ‘en passant’ toeslaat. “Het EK is het meest haalbare van de drie kampioenschappen. Tuurlijk droom ik er stiekem van om begin januari 2023 in Lokeren, op een parcours dat me ligt, mee te spelen voor de Belgische driekleur. Maar hoe groot is de kans dat ik het daar niet haal tegen Van Aert? 80 procent. Een paar weken later, tegen Wout én Van der Poel én Pidcock op het WK in Hoogerheide, stijgt dat percentage naar 99 procent.”

Het verstand houdt bij Iserbyt duidelijk de ambitie in toom. “Liever graai ik in die vijf maanden alles mee wat ik kan, focus ik op dingen die iets vanzelfsprekender zijn en hoop ik op een uitschieter en wat geluk op EK, BK en WK. Zo probeer ik mijn standaardniveau verder op te krikken en de perceptie bij het Belgische publiek, dat veldrijden louter leeft bij de gratie van Wout, Mathieu en Tom, te veranderen. Daar doe ik mijn best voor. Met een gezond realistische ingesteldheid. In het besef dat het talent en de kwaliteiten van de Grote Drie exceptioneel zijn.”