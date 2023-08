EK hockey is het eerste titeltoernooi ooit waar vrouwen mogen kiezen tussen rok of broek

Zij is een van de zeven internationals van Engeland die in een korte broek spelen op het EK in Mönchengladbach. Howard: “Ik voel me heel comfortabel en vrijer dan ooit op het veld. Dit is een grote stap voor het hockey, maar ook voor de hele vrouwenbeweging in de sport.”

De 24-jarige Engelse zorgde er persoonlijk voor dat de hockeysters vanaf deze zomer keuzevrijheid hebben op EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Eenheid van tenue was voorgeschreven totdat de internationale hockeyfederatie FIH in juni besloot de regels te versoepelen.

Directe aanleiding daarvoor was een onderzoek onder 400 jonge vrouwen dat Howard deed als student sociologie. Ze wilde weten waarom slechts 10 procent van de tienermeisjes in Engeland genoeg aan sport doet of beweegt. In april publiceerde ze over haar onderzoek in een tijdschrift over sport, educatie en samenleving. De conclusie: 70 procent van de respondenten ziet in de verplichtingen voor bepaalde kleding een reden om niet te sporten. “Alarmerend”, vond Howard.

Na publiciteit over haar onderzoek ging het snel. Na de Engelse bond veranderde de FIH ook snel de kledingregels. Kleding is een onderschatte drempel om te sporten, zegt Howard. “De rok is seksistisch. We breken nu met een traditie die nog stamt uit de Victoriaanse tijd. We maken onze sport nu meer inclusief en breken obstakels af”, zegt Howard. “Zo gek is het toch niet dat vrouwen een broek aan mogen?”

De discussie speelde al in veel andere sporten. Op het EK beachhandbal kregen de Noorse vrouwen in 2021 een boete omdat het team niet in de verplichte bikini speelde. In het beachvolleybal is de verplichte bikini in 2018 afgeschaft. Op Wimbledon mochten vrouwen dit jaar voor het eerst afwijken van het traditioneel voorgeschreven witte ondergoed.

Howard: “Deze discussie is nog niet afgelopen. Bijvoorbeeld in het turnen, netbal en zwemmen is nog veel te verbeteren.”