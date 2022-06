Eindelijk vakantie voor De Bruyne: middenvelder krijgt vrij van Roberto Martínez en reist niet naar Polen

Kevin De Bruyne heeft zijn valiezen gepakt. Destination unknown. Hij krijgt vrij van Roberto Martínez en mag met vakantie na een slopend seizoen. Rust voor de benen en het hoofd.

Zaterdagavond, in de catacomben van het Cardiff City Stadium. Plots stroomden de Rode Duivels allemaal tegelijk toe in de mixed zone. Van Axel Witsel, over Youri Tielemans en Yannick Carrasco tot Kevin De Bruyne.

KDB - hoofdtelefoon in de hand - was zoals altijd eerlijk in zijn analyse van het gelijkspel in Wales. “Op het einde zijn we vergeten te voetballen. We controleerden nochtans na onze voorsprong. Maar oké, ik denk dat beide ploegen veel matchen gespeeld hebben dit seizoen. Het is wat het is, we hadden graag gewonnen.”

De Bruyne speelde met de aanvoerdersband rond de arm in Cardiff. Druk gesticulerend voor de rust. Tactisch bijsturend ook. Bij momenten wat gefrustreerd zwaaiend met de armen. “Het grootste probleem was aan de bal”, zei hij. Zonder er dieper op in te gaan.

Vooral in de eerste helft liep het op dat vlak moeizaam. Te vaak balverlies, te weinig de vrije man gevonden. De Bruyne is iemand die te allen tijde het tempo kan bepalen, hij is meer dan ooit het kompas van deze Rode Duivels. Tegen Wales gebeurde dat echter iets te weinig.

De vermoeidheid zal daar ook wel een rol in gespeeld hebben. De Bruyne speelde in alle drie de Nations League-wedstrijden. Vrijdag, woensdag, zaterdag. Tussendoor nog trainen. “Ik ben fysiek oké, hoor”, grijnsde hij. “Maar in Polen zal ik niet spelen. Ik heb vrij gekregen van de coach. Of ik had kunnen spelen? Ja, dat wel. (lachje) Uiteindelijk heeft de trainer de beslissing genomen.”

Roberto Martínez is en blijft een uitstekende people manager. Beseft dat het stilaan op is bij De Bruyne. Vooral mentaal ook. “Hij heeft veel gegeven.”

110 voetballers speelden meer wedstrijden dan KDB Voetbalmoeheid: Kevin De Bruyne speelde dit seizoen inderdaad 52 wedstrijden voor club én land. Van alle spelers die het voorbije seizoen actief waren in de vijf grootste Europese competities (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1) waren er maar liefst 110 spelers die tot en met afgelopen zaterdag méér dan 52 wedstrijden speelden. Bovenaan de lijst staat Liverpool-goudhaantje Mohamed Salah met niet minder dan 66 wedstrijden. Gevolgd door Kasper Schmeichel (65) en Sadio Mané (65). Youri Tielemans (58), Thibaut Courtois (57), Alexis Saelemaekers (54) en Yannick Carrasco (52) zijn de Belgen die net als De Bruyne minimaal 52 duels speelden.

Voor de start van het vierluik in de Nations League liet hij zich al kritisch uit over de overvolle kalender. “Het is allemaal een beetje te veel”, klonk het toen. “Het lichaam heeft af en toe rust nodig. Ik denk dat het onmogelijk is om vier wedstrijden op zo’n korte tijd te spelen.”

Veel conclusies wilde De Bruyne niet maken na de voorbije anderhalve week. “Dat mensen zich ongerust maken over de nationale ploeg op het WK? Ik heb voor de Nations League al gezegd dat we geen favoriet meer zijn. Ik maak me momenteel nog niet druk. Dit heeft niets te maken met wat er binnen een paar maanden staat te gebeuren op het WK. Er gaat nog zoveel veranderen tot dan. Vakantie, een nieuw seizoen dat start...”

De waarheid van vandaag is niet die van morgen. Met die ingesteldheid nam De Bruyne gisteren afscheid van zijn ploegmaats in Tubeke. Zijn teller strandt op 52 wedstrijden dit seizoen. Premier League, League Cup, FA Cup, Champions League en de Rode Duivels. De benen krijgen rust, het brein evenzeer. Tijd om uit te blazen met kinderen en vrouw Michèle. Om op zoek te gaan naar wat anonimiteit. Voor zover dat mogelijk is. Over de reisbestemming wilde hij niets kwijt. “Misschien komen jullie het achteraf te weten”, lachte hij schalks.

De Bruyne gaf bij zijn wissel de kapiteinsband door aan Eden Hazard. Beeld REUTERS

Het is nu aan anderen om de rol van De Bruyne over te nemen bij de nationale ploeg. Op het veld en in de kleedkamer. Om aan de bondscoach te tonen dat zij klaar zijn om de ploeg op sleeptouw te nemen. Dat moet in Warschau, waar Polen ons zal opwachten met het mes tussen de tanden na de 6-1 van vorige week. Dinsdagavond om 20.45 uur. Zou De Bruyne kijken?