Eindelijk echte Tour des Femmes. Vrouwen strijden acht dagen van Parijs naar Planche des Belles Filles

Het moet de grootste en belangrijkste wielerwedstrijd voor vrouwen worden, de Tour de France Femmes, de achtdaagse ronde die volgend jaar meteen na de mannenversie wordt verreden.

Organisator ASO wil graag dat we consequent ‘avec Zwift’ achter de naam zeggen. Dat moet de hoofdsponsor, een virtueel fietsplatform, ertoe verleiden de Ronde van Frankrijk voor vrouwen tot in lengte van jaren financieel te ondersteunen. Want de grote vraag is of het evenement in zijn geheel en live op televisie te zien zal zijn.

Gisteren presenteerden mannen-Tour-directeur Christian Prudhomme en zijn collega van de vrouwen-Tour Marion Rousse het ‘parcours’. Van 24 tot 31 juli fietsen de rensters in het noordoosten van Frankrijk. Wat Prudhomme betreft, heeft zijn organisatie er alles aan gedaan om de media te verleiden fors aandacht aan de Tour de France Femmes ‘avec Zwift’ te besteden. Hij noemde daarbij nadrukkelijk Marianne Vos, de Nederlandse toprenster die zich al jaren inzet voor een serieuze pendant van de mannenversie van de Tour. “Marianne zei: je kunt wel mooie koersen organiseren,” vertelde Prudhomme, “maar belangrijker is of je ze in de media krijgt.”

Vos’ uitspraak werd voor ASO, dat naast de Tour ook koersen zoals de Ronde van Spanje, Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix organiseert, de leidraad bij het uitstippelen van het parcours, maar ook bij het bepalen van de startdatum. “We beginnen op de dag dat de mannen-Tour finisht en op dezelfde plek”, legde Prudhomme uit. “Zo verzekeren we ons van maximale aandacht. U zult aan de tv gekluisterd blijven”, beloofde de oud-sportjournalist over de twee uur per dag dat de vrouwenkoers live te zien zal zijn.

Voordat de mannen zondag 24 juli arriveren, rijden de vrouwen twaalf rondjes over de kinderkopjes van de Champs-Élysées. Negen keer eerder finishte daar een vrouwenkoers, met negen winnaars, onder wie Vos. “Heel speciaal”, zegt ze erover op de site van haar ploeg Jumbo-Visma. “Ik kan me nog goed herinneren hoe groots het voelde. Ik kende de aankomst alleen van televisie en nu reden we er zelf.”

Succes van Roubaix

Tour-directeur Rousse besefte het na de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen, die begin deze maand in zijn geheel live werd uitgezonden: vrouwenwielrennen zit in de lift. “Er is meer media-aandacht en daardoor zijn de budgetten groter. Dat was tijdens mijn wielercarrière wel anders.” De 30-jarige voormalige Franse kampioen was prof van 2010 tot 2015 en nu vooral bekend als partner van Julian Alaphilippe, wereldkampioen bij de mannen. Een verwijzing daarnaar op het podium door Prudhomme leek Rousse niet op prijs te stellen.

Met de toevoeging aan de vrouwenkalender van Parijs-Roubaix hebben bijna alle bekende mannenkoersen een vrouwenversie. Die kalender bevat van de vijf wielermonumenten ook de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije ontbreken nog.

Vanaf 1984 bestonden er ook al koersen die golden als de Ronde van Frankrijk voor vrouwen – in 1992 waren er zelfs twee, beide gewonnen door de Nederlandse Leontien van Moorsel. Maar vanaf het begin verliepen organisatie en sponsoring moeizaam en werd het aantal etappes steeds kleiner: van vijftien naar vijf ritten in de laatste ‘vrouwen-Tour’ in 2009. Op initiatief van Marianne Vos werd de ronde vanaf 2014 een eendagskoers. De eerste drie edities waren op de slotdag van de mannen-Tour op de Champs-Élysées.

Op dezelfde manier start daar volgend jaar de vernieuwde Tour de France Femmes, die vervolgens naar het oosten trekt. Er staat een rit op het programma met 20 kilometer gravelwegen door wijngaarden met champagnedruiven waar veldrijders in het voordeel zijn. Rit nummer zeven, over de Petit- en de Grand Ballon, kent circa 3.000 hoogtemeters.

Daverend slotakkoord

Het daverend en potentieel beslissende slotakkoord is in de Vogezen op de slotklim van de achtdaagse wedstrijd met de volgens de organisatie toepasselijke naam Planche des Belles Filles. Gruwelijk, noemde Rousse de zeer steile weg omhoog, waar de mannen drie weken eerder overheen gaan. “Op sommige stukken 24 procent, gemiddeld 10, het laatste stuk onverhard, nergens een rustpunt en dat na zeven zware etappes.”

Boven mag mag de winnaar van het eindklassement van de Tour de France Femmes avec Zwift een cheque afhalen van 50.000 euro op een totale prijzenpot van 250.000 euro. Een week eerder krijgen de mannen bijna het tienvoudige: een half miljoen voor de winnaar op een prijzenpot van 2,3 miljoen.