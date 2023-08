Eindelijk de eerste versterking voor de klimploeg van Evenepoel: Mikel Landa is een grote naam, maar kan de solist ook een ploegspeler zijn?

Daar is ze dan: de langverwachte versterking voor de klimploeg van Remco Evenepoel. Met Mikel Landa heeft Soudal-QuickStep een eerste grote naam te pakken. De Spanjaard tekent voor twee jaar. Is hij op zijn 33ste ook nog in staat tot grootse daden?

Evenepoel heeft geduld moeten oefenen, maar eindelijk zit er dus beweging in de transferdossiers van Soudal-QuickStep. Tijdens de Tour raakte bekend dat er onderhandeld werd met Landa, sinds gisteren is de transfer officieel - hij tekende tot eind 2025. “Mikel is een constante factor in de bergen in de grote rondes”, zegt CEO Patrick Lefevere. “Onze aandacht verschuift steeds meer naar het algemene klassement en we zijn overtuigd dat hij de juiste man is om onze ploeg te versterken.”

Landa tussen de mannen van Soudal Quick-Step: vanaf volgend jaar een beeld dat we vaak zullen zien. Beeld Photo News

Landa is een grote naam in het peloton, en heeft voor grote ploegen gereden. Hij begon bij Euskaltel, daarna volgden Astana, Sky, Movistar en Bahrain. Op zijn 25ste werd hem een gouden toekomst voorspeld, een potentiële winnaar van grote rondes. Landa bleef steken op twee keer derde en een keer vierde in de Giro. In de Tour werd hij twee keer vierde en een keer zesde en zevende. In de Vuelta werd het nooit iets.

“Landa is een enigma”, zegt commentator en analist Michel Wuyts. Hij volgt de carrière van de Bask al jaren van nabij. “Ik was al vroeg gecharmeerd”, zegt Wuyts. “Landa is een heel elegante klimmer, qua stijl en de manier waarop hij op zijn fiets zit, is hij onvergelijkbaar.”

Wuyts was in de beginjaren een believer, ook hij dacht dat de man in staat was grote rondes te winnen. “Er waren dagen waarop hij bergop iedereen de baas was. Toch is het hem nooit gelukt. Ik heb daarover gepraat met Spaanse collega’s. Landa heeft twee problemen: hij is geen goede tijdrijder, én, wanneer het verwachtingspatroon te hoog wordt, stelt hij teleur. Een mentale kwestie.”

Landa wordt in Spanje omschreven als een dromer. Beeld ANP / EPA

Dat zorgt voor een vreemde spreidstand: Landa wil kopman zijn, maar heeft niet de capaciteiten waarover een goeie leider beschikt. Wuyts: “In Spanje wordt hij omschreven als een chaoot, een dromer met een gebrek aan zelfkennis. En je moet af en toe achter zijn veren zitten.”

Met het verstrijken van de jaren kwam Landa steeds meer in een helpende rol terecht. Eerst voor Nibali en Aru bij Astana, dan voor Froome en Thomas bij Sky, nadien voor Valverde, Quintana en Carapaz bij Movistar. Het was niet altijd van harte - Landa is liever solist. Zeker bij Astana en Movistar lapte hij de ploegregels geregeld aan zijn laars om voor eigen ritsucces te gaan. Diep van binnen voelt Landa zich te goed en te schoon om knecht te zijn.

Is hij dan wel de geschikte man om in dienst van Evenepoel te komen rijden? Wuyts gelooft dat het kan. “Bij Sky heeft het wel gewerkt”, zegt hij. “Zonder Landa had Froome een Tour minder gewonnen. In 2017 was hij op zijn best: hij mende de hele slotklim, bracht Froome tot in de laatste kilometers en kwam zelf nog binnen op een deftige plaats. Dat kan niet allemaal weg zijn. Als Lefevere erin slaagt om hem te omringen met goeie mensen, met psychologisch doorzicht, dan kan dit een heel goeie transfer zijn.”

Fysiek is hij zeker nog niet versleten. Landa werd dit seizoen nog tweede in de Ruta del Sol, zevende in Tirreno-Adriatico, vijfde in de Ronde van Catalonië, tweede in de Ronde van het Baskenland en derde in de Waalse Pijl. Misschien is het verstand ook met de jaren gekomen. De voorbije vier seizoenen had de eigenzinnige Bask een vrije rol bij Bahrain-Victorious, geen verplichtingen meer in de koers, maar toch solliciteerde hij spontaan voor een plekje in de ploeg rond Evenepoel - het eerste initiatief kwam van hem zelf. Omdat hij begrepen heeft dat hij op zijn best is vanuit een rol in de schaduw?

Landa deze zomer bij de start van de Tour in Bilbao, in zijn eigen Baskenland. Beeld Photo News

“Ik ben heel enthousiast bij het idee om voor Soudal-QuickStep te komen rijden”, zegt Landa zelf. “Als buitenstaander was ik altijd onder de indruk van hoe de ploeg aan mekaar hangt. Dit is een nieuwe uitdaging en ik ben gemotiveerd om Remco te helpen om zijn doelen te bereiken.”

Dat klinkt alvast als een renner die een duidelijke keuze heeft gemaakt. “Ik ben overtuigd dat ik Remco veel kan helpen, en op andere momenten kan ik zelf voor een goed resultaat gaan. Ik heb ervaring: ik heb zelf voor het podium gereden in grote rondes en ik heb verschillende keren anderen geholpen om te winnen. Ik weet dat ik hier ga passen.”