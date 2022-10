Efficiënt Union zeker van groepswinst in Europa League na zege bij Malmö

Groepswinst: check. Clean sheet: check. Union vinkte de twee beoogde doelen op Malmö autoritair af. Zo blijft Union als enige Belgische club dit seizoen in de Europese groepsfase ongeslagen. In de schaduw van Club Brugge in de Champions League presteerde Union een trede lager even fraai, maar deze week solidair in de nederlaag? Neen, dat niet. Meer zelfs, met 13 op 15 punten lukt Union nu al de vierde beste prestatie ooit van een Belgische club in de groepsfase van de Europa of Champions League. En dat na vijf speeldagen, het kan dus nog mooier.

Alleen Anderlecht haalde ooit 18 op 18 punten in de Europa League in 2011 en blijft met dat maximum buiten schot. Vervlogen tijden van de ooit zo trotse vaandeldrager. Union toont zich nu wel een fraai alternatief als promotie van het voetbal in Brussel.

Op Malmö moest Union zich zelf niet eens dubbel plooien om te winnen - dat was in de vorige Europese duels wel anders.

Union maakte in een natgeregend Malmö al snel de hiërarchie duidelijk: de bezoekers als baas. Het duurde niet lang of de bal lag al in het net. Lazare kreeg een afgeweerde voorzet van Vanzeir in de voeten en bediende Teuma. De kapitein weet dit seizoen het doel staan: 0-1. Teuma bewees Lazare kort voor de rust een wederdienst met een knap een-tweetje: ook Lazare trof scherp raak. Zo lag de match al bij de rust in een beslissende plooi: 0-2.

Lazare vierde z'n doelpunt op spectaculaire wijze. Beeld BELGA

Voor Union een gedroomde uitslag en een voortzetting van een straffe reeks. Union is nu al tien wedstrijden over de Belgische competitie en de Europa League heen ongeslagen. De beoogde Europese groepswinst levert een fraai sportief voordeel op. Union overwintert in de Europa League en slaat een ronde over voor een rechtstreekse stek in de achtste finales. Het nummer twee moet eerst nog een play-offduel of zestiende finale spelen tegen een nummer drie uit de Champions League. En dat zou dit seizoen pakweg Barcelona kunnen zijn, een affiche die Union liever toch wat later zou treffen.

Maar eerst heeft Union nog een zesde speeldag in de huidige groep te spelen, komende week thuis tegen ‘naamgenoot’ en huidig Bundesligaleider Union Berlin. Een prestigeclash waarin Union voor eigen publiek nog eens alle registers kan opentrekken.

Beeld BELGA