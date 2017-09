Eerste minuten voor Laurent Depoitre in Premier League

De kop is eraf voor Laurent Depoitre. Nadat hij al speelde in de League Cup, maakte hij vanavond als aanvaller van promovendus Huddersfield zijn eerste minuten in de Premier League. Het werd in het Londense Olympisch stadion van West Ham geen entree langs de grote poort voor de ex-spits van AA Gent en Porto. Bij een 2-0 achterstand mocht Depoitre in minuut 83 vallen aan de zijde van Mounie, de spits die hem voorlopig uit de ploeg houdt. Een bal zag hij nauwelijks.



Het tot vanavond ongeslagen Huddersfield hield lang stand, maar een lucky goal van de 'Hammers' brak de ban. Obiang zag zijn schot compleet afwijken op Jörgensen en via de paal binnen. Enkele minuten later scoorde ook Andre Ayew na een scrimmage voor doel bij een hoekschop. Voor West Ham en zijn coach Slaven Bilic weliswaar een verdiende én broodnodige zege: het waren hun eerste punten dit seizoen.