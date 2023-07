Eerste kennismaking met Kasper Dolberg: ‘Ik ben een type Vingegaard: rustig, geen bad boy’

De lange, blonde manen die Amsterdam en Nice in zwijm deden vallen voor Kasper Dolberg zijn weg. Het lijkt wel symbolisch, een nieuwe start bij Anderlecht. “Als jij dat ervan wilt maken, dan doe je maar. Het is gewoon warm in de zomer.” De enige keer tijdens het interview dat we iets zien dat op een glimlach lijkt. Dolberg is een Deense jongen van 25 die lak heeft aan alles wat er rond hem gebeurt. “Alleen goals scoren interesseert me.”

Doen we het interview in het Nederlands of in het Frans?

“Niet in het Frans. Nederlands zou lukken, hoor. Ik heb tegen mijn ploegmaats gezegd: geef me drie weken en ik spreek opnieuw vloeiend Nederlands. Een taal moet je onderhouden en het is intussen vier jaar geleden. Toen ik arriveerde in Amsterdam heb ik drie maanden Nederlandse les gevolgd en dat ging heel vlot. Voor wie Deens spreekt is de overstap naar het Nederlands vrij gemakkelijk.”

Veel mensen zijn verrast dat Anderlecht erin geslaagd is om jou binnen te halen. Begrijp je dat?

“Wat de mensen ervan denken houdt mij niet echt bezig. Voor mij is het in elk geval geen verrassing. Toen ik de eerste keer met Brian Riemer en Jesper Fredberg over Anderlecht sprak, had ik er al een heel goed gevoel bij, maar op dat moment kon ik hen nog geen garanties geven. De tijd verstreek en er meldden zich ook een aantal andere clubs, maar ik bleef met Anderlecht in het hoofd zitten. Puur vanuit voetbalperspectief was dit de beste oplossing voor mij.”

Hoe belangrijk was die Deense connectie voor jou?

“Dat maakt dat de communicatie natuurlijk vlotter verloopt, maar mij ging het meer om het gevoel. Hun ideeën over voetbal, hoe ze een voetbalclub willen runnen, hoe ze de dagelijkse werking zien en hoe zij Anderlecht opnieuw op de kaart willen zetten. Ik zag mezelf goed functioneren in dit project. En die eerste week op stage heeft mijn beeld bevestigd. Er wordt op hoog niveau getraind en de mentaliteit is zeer goed. Ik geniet ervan.”

Puur sportief was dit de beste keuze, zeg je. Klopt het dat je financieel wel een pak hebt ingeleverd?

“Dat klopt inderdaad. Maar ik ben op een punt gekomen dat ik de juiste keuze moet maken in functie van mijn voetbalcarrière. Geld speelde in mijn keuze voor Anderlecht geen grote rol.”

Beeld Photo News

Na twee uitleenbeurten was je misschien ook blij dat je ergens een contract voor vier seizoenen kon tekenen?

“Dat was ook cruciaal. Uitleenbeurten zijn verre van ideaal, het is moeilijk om daar voor de volle honderd procent in te stappen. Een langdurig contract geeft mij mentale rust en veel minder stress.”

Hoe ver sta je fysiek?

“Ik ben rechtstreeks van mijn vakantie naar de oefenstage gekomen, dus ik heb niet alles met de groep meegedaan. Er zijn nog twee weken tot de start van de competitie, we proberen rustig op te bouwen. Ik hoop dat ik vanaf de eerste competitiewedstrijd negentig minuten aan kan en daar zal ik alles aan doen, maar dat is moeilijk te voorspellen.”

Morten Olsen zei in een interview dat hij je nog steeds de meest getalenteerde Deense spits vindt. Brengt dat druk met zich mee?

“Ik ervaar dat niet als druk. Ik heb altijd de beste spits van Denemarken willen zijn of ik heb het gevoel dat ik dat zou moeten zijn.”

Bij Ajax werd je na je eerste seizoen zelfs met Ibrahimovic of Van Basten vergeleken. Was dat moeilijk om mee om te gaan?

“Ik heb dat nooit als iets negatiefs ervaren. Ik kon dat makkelijk opzijzetten.”

Beeld Photo News

Je hebt al met verschillende coaches gewerkt, wat opvalt is dat je onder sommigen vaak scoorde en onder anderen amper.

“De relatie met een trainer is belangrijk. Onder Peter Bosz scoorde ik het vaakst. We spraken niet veel, maar we begrepen elkaar zonder veel te zeggen. Als ik eens een mindere match speelde, liet hij me toch staan en bleef hij het vertrouwen geven. Onder Patrick Vieira bij Nice speelde ik mijn beste voetbal, met hem was ik erg close. Een coach die echt in jou gelooft, maakt het altijd makkelijker.”

Je wilde je carrière herlanceren bij Nice, maar dat is mislukt. Waarom denk je dat het wel lukt bij Anderlecht?

“Mijn tijd in Nice zie ik niet als een mislukking. Ik speelde een sterk eerste seizoen met 11 goals in 23 wedstrijden, ik was topschutter en we plaatsten ons ook voor Europa. Nadien brak covid uit en het seizoen dat daarop volgde was zwaar, zowel voor mijzelf als voor de club. Onder de nieuwe coach (Galtier) werd er veel geroteerd en speelde ik één wedstrijd op twee. Dat is niet ideaal voor een spits.”

Je krijgt vaak kritiek voor je emotieloze houding op het veld. Een doelpunt zal je zelden uitbundig vieren.

“Dat is gewoon wie ik ben. Gekke manieren bedenken om een goal te vieren, dat boeit me niet. Scoren, dat is het belangrijkste. Ik begrijp dat mensen daarmee bezig zijn, omdat veel spelers wel door het dolle heen zijn als ze een doelpunt maken. Geloof mij, ik ben ook blij als ik scoor. Maar ik zie niet in waarom niet uitbundig vieren een probleem zou zijn.”

Ajax heeft op een bepaald moment 50 miljoen euro geweigerd voor jou van AS Monaco. Was dat op dat moment een ontgoocheling voor jou?

“Neen, omdat ik niet het gevoel had dat mijn verhaal bij Ajax uitverteld was. Uiteindelijk was het een jaar later toch de beste optie om te vertrekken.”

Zijn er spitsen waar jij op dit moment nog naar opkijkt?

“Harry Kane is voor mij de meest complete spits die er rondloopt, hij kan alles en speelt al jaren op een constant hoog niveau. Ook afgelopen seizoen zette hij mooie statistieken neer in een team dat niet draaide. Voordien was het Thierry Henry, dat was mijn jeugdidool.”

Beeld Photo News

Vandaar die stoïcijnse manier van vieren?

“Misschien was het zijn invloed, inderdaad.”

Je hebt diabetes, zet dat een rem op je prestaties als voetballer?

“Neen, integendeel. Ik heb ermee leren leven. Het gaat beter sinds ik de diagnose gekregen heb, in oktober 2021. Voordien voelde ik me snel moe en wist ik niet hoe dat kwam. Nu ik weet wat er aan de hand is, neem ik mijn voorzorgen en monitor ik mijn suikerspiegel.”

Wie vergezelt je in Brussel?

“Mijn vriendin, die zwanger is. Mijn eerste kindje zal in België geboren worden. Ze kijkt er ook alvast heel erg naar uit om in België te komen wonen.”

Ik zie een tattoo van een fiets op je been, heeft die een speciale betekenis?

“Dat hangt ervan af wie me de vraag stelt: laat ons zeggen dat het is omdat ik in Amsterdam heb gewoond. Maar eigenlijk is het gewoon omdat mijn vader een fietsenwinkel had.”

Wie wint straks de Tour de France?

“Ik ben verplicht om Jonas Vingegaard te zeggen. Ik hou wel van wielrennen, Jan Vertonghen is ook een grote fan. Tennis boeit me ook, het is jammer dat Holger Rune op Wimbledon verloor van Alcaraz. Maar ik ben meer een type Vingegaard: rustiger en minder bad boy.”

In Nice kwam je ook in het nieuws omdat eerst je horloge werd gestolen door een ploegmaat en nadien ook je Porsche bij een inbraak. Heeft dat sporen nagelaten?

“Het heeft mijn prestaties op het veld niet beïnvloed. Om dat voorval met het horloge kan ik nu wel lachen. Bij de nationale ploeg vragen ze me nog steeds hoe laat het is. De club heeft daar toen gepast op gereageerd (de 18-jarige dader Lamine Diaby-Fadiga werd ontslagen, TTV). Die inbraak was iets anders, het geeft een raar gevoel om te weten dat er vreemden bij jou thuis zijn geweest. We zijn snel verhuisd nadien en voelden ons opnieuw veilig.”