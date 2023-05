Eerste grote bergrit in Giro: hebben tegenstanders bloed geroken? ‘Hoe sterk is de ploeg van Evenepoel? Dat willen we allemaal weten’

Voor het eerst klimt de Giro boven 2.000 meter. Gran Sasso is vandaag waar de jongens van de mannen worden gescheiden. Of niet. Grote verschillen worden niet voorspeld, toch is iedereen benieuwd. ‘Iedereen wil weten wat Soudal-QuickStep gaat doen.’

“Remco Evenepoel? Ik zag hem net voorbijkomen. Die ziet er wel goed uit”, zei Rod Ellingworth gisteren bij de start van rit zes in Napels. Het lijkt dus mee te vallen met de contractuur en het pijnlijke heiligbeen. Ellingworth is de grote baas bij de Ineos Grenadiers. Dat is de ploeg die dinsdag in de rit naar Lago Laceno indruk maakte met vijf man in de top dertig. Er moest dinsdag voor het eerst in deze Giro worden geklommen. Jumbo-Visma hield drie man voorin, waarbij kopman Primoz Roglic. Rozetruidrager Remco Evenepoel reed als enige van zijn ploeg met de beste renners naar boven.

Na de rit naar Lago Laceno bleven twee vragen over. Eén: is Soudal-QuickStep dan toch niet de beste ploeg in deze Giro, zoals Evenepoel bij de start beweerde? En twee: als Ineos Grenadiers met zoveel tegelijk kan klimmen, waarom gaan ze dan niet vroeger aanvallen?

Daar kwam woensdag nog een derde vraag bij: is Remco Evenepoel, na zijn dubbele valpartij, aangeschoten wild en hebben de tegenstanders voor de eerste grote bergrit in de Giro al bloed geroken?

Vallen en aanvallen

Om met de laatste vraag te beginnen: niemand heeft er moeite mee om een renner die gevallen is, aan te vallen. Zelfs al is dat, zoals Remco Evenepoel, een kandidaat voor de eindzege. “Het is koers en het hoort erbij”, zegt Jumbo-Visma-renner Koen Bouwman. “Je kunt niet wachten tot iedereen weer beter is. Dan is de Giro misschien voorbij”, zegt zijn ploegleider Mark Reef.

Niet dat ze bij Jumbo-Visma vandaag het grote offensief plannen. Daar is Gran Sasso de berg niet voor, denkt Reef.

De Nederlandse ploegleider herinnert zich de Gran Sasso uit de Giro van 2018, toen Simon Yates won. Dat was toen de negende rit. Reef: “De laatste 133 kilometer zijn exact dezelfde als in 2018. Halverwege de etappe ligt Roccaraso (1.254 meter), dat is een berg waar we de afgelopen jaren al vaker naar omhoog zijn gereden.”

Daarna volgt de Gran Sasso, een beklimming van zo’n 45 kilometer. De Garibaldi, het befaamde roadbook van de Giro d’Italia, heeft het over een beklimming in twee delen. Het eerste deel loopt tot Calascio (1.290 meter, tweede categorie). Daarna volgt een stuk vals plat. En dan begint deel twee (zie grafiek), naar Campo Imperatore (2.130 meter, eerste categorie).

De tweede helft van de beklimming van de Gran Sasso. Beeld rv

Reef: “De laatste 45 kilometer van de etappe gaan omhoog. Maar uiteindelijk gaat het om de laatste vier tot vijf kilometer. Dat zijn de lastigste, met stukken tot 10 en zelfs 13 procent. Daar kunnen wel wat verschillen worden gemaakt. Klassementsmannen zullen elkaar testen. Ik verwacht echter geen grote verschillen. Niet gezien de kwaliteit van het deelnemersveld hier. Maar er gaat wel gekoerst worden.”

“Als ik het was, zou ik wel een keer testen hoe zwaar zijn val op Remco heeft gewogen”, zegt ploegleider Ken Vanmarcke van EF Education. “Ik denk wel dat Jumbo en Ineos gaan ‘polsen’ hoe het met hem is.”

Ilan Van Wilder

Van Jumbo-Visma weten we het al. Hoe denkt Rod Ellingworth van Ineos Grenadiers daar dan over?

De Brit laat niet snel in zijn kaarten kijken. Ellingworth begint met een portie mededogen voor Evenepoel: “Ik ben blij dat Remco redelijk goed uit zijn val is gekomen. Vooral die eerste crash, die zie je liever niet gebeuren in de koers. Dat was zwaar genoeg om hem uit de wedstrijd te slaan.

“We hebben het ook al meegemaakt, hoe Geraint Thomas ongelukkig uit de Giro verdween (Thomas gaf in 2017 op na een aanrijding met een motorfiets van de politie; in 2020 reed hij over een drinkbus, MG). Als ploeg investeer je veel geld in je renners, renners zelf bereiden zich maandenlang voor, en dan zoiets.

“Maar goed, ik ben blij voor Evenepoel. Wat we willen is een mooie en faire koers, en dat de beste wint.”

Het gaat de Ineos-Grenadiers op de Gran Sasso niet om Evenepoel, zegt Ellingworth: “Het gaat ons om zijn ploegmaats. Na wat we allemaal hebben gezien in de vierde etappe, wil iedereen zien wat Soudal-QuickStep doet. Hoe sterk zijn ze bergop? En vooral: hoe sterk is Ilan Van Wilder?”