Eerste Belgische coach in Premier League: hoe ijverige werkmier Kompany scoort in Engeland

Hij staat op voor hij weer gaat slapen. De belofte dat Burnley overleeft, wil Vincent Kompany niet maken, maar aan zijn obsessie zal het niet liggen. Als speler was hij een pionier in de Premier League, als eerste Belgische coach ambieert hij hetzelfde: ‘Ik wil zien hoe ver ik deze club kan brengen.’

Die donderdag, ergens in de vroege uren op het oefencomplex van Burnley. Op het terras dat uitkijkt over de oefenvelden steekt Vincent Kompany (37) zijn smartphone in de lucht. Het zonnetje schijnt. Nog gauw schiet hij een zeldzame update voor zijn bijna 2 miljoen volgers op Instagram. De parking is nog akelig leeg.

Op zijn eerste persconferentie als trainer in de Premier League verschijnt Kompany enkele uren later met een pet op zijn kop. Het is zijn gebruikelijke dresscode, maar hij krijgt er toch een opmerking over. Kompany met een grijns: “Dat is de reden waarom ik ze draag. Het is hier altijd zonnig.” Beetje spotten met de grijze en regenachtige omgeving waarin hij woont en werkt.

Het zet de toon voor een vragenuurtje dat wordt afgeklokt na 39 minuten. Kompany spreekt mensen bij de voornaam aan, antwoordt uitvoerig, lacht, kaatst vragen terug, grapt. “Ik ben toch twee maanden aan jullie kunnen ontsnappen.” Een zaal eet uit zijn hand. Is het ooit anders geweest? Kompany weet hoe hij de media moet bespelen. “On a toujours été des chefs”, zei vader Pierre ooit.

Op Anderlecht hebben ze het ervaren, op Burnley zeggen ze hetzelfde. Kompany arriveert op tijd, maar niet elke meeting begint op het geplande tijdstip. Vergadering durven uitlopen. Zijn voorzitter, de Amerikaan Alan Pace, vertelt in de documentaire ‘Mission in Burnley’ over zijn eerste kennismaking met Kompany, destijds in Brussel. Een gesprek van een uur werd er uiteindelijk een van zes: “Ik heb wel vier treinen gemist.”

Voorafgaand aan de seizoensopener tegen ex-club Man City krijgt Kompany veel vragen over de nieuwkomers, waaronder Sander Berge (ex-Genk). Op het Barnfield Training Centre is het een ‘running gag’. Dat spelers vaak naar de hoofdingang zitten staren omdat er elk moment wel een nieuwe ploegmaat op kan duiken. Vorig seizoen verlieten meer dan 20 spelers de club en tekenden er een twintigtal. Deze zomer klokt de teller op elf. Het ene elftal wordt voor een nieuw ingeruild.

Kompany heeft zijn wensen. Hij heeft graag kneedbare, atletische spelers, met een vlekkeloze werkethiek en een sterk wil om beter te worden. Targets worden gescreend met de ogen en met data. Scouts brengen namen aan, maar Kompany komt ook met eigen suggesties. Zie waarom hij vaak teruggrijpt naar spelers die hij kent uit de Belgische competitie, van bij Man City of uit The Championship. Daarvoor moet hij zich wel verantwoorden.

In januari kocht Burnley bijvoorbeeld Lyle Foster voor 11 miljoen euro bij Westerlo. Omdat de Zuid-Afrikaan redelijk weinig speelde, kreeg Kompany in een bestuursmeeting een vraag over de prijs/rendement verhouding. Uit de documentaire blijkt hoe hij die argwaan countert: “Iedereen maakt zich nerveus over de prijs, maar wij hebben hem uitvoerig geanalyseerd. Hij zal met voorsprong de goedkoopste spits in de Premier League zijn.”

Om zijn transferpolitiek te verdedigen haalde Kompany er nog wat cijfers bij: “Gemiddeld slaagt 40 procent van de transfers in het eerste seizoen. Dus als je 16-17 nieuwkomers hebt, dan is het risico dat het misloopt, erg groot. We hebben het geluk gehad dat we bijzonder weinig fouten hebben gemaakt.”

Spreek eender wie op Burnley en de werklust van Kompany wordt aangehaald. De eerste op de club, als laatste weg. Assistent Craig Bellamy loopt al enkele jaren met hem mee, maar is nog altijd verbaasd over het aantal uren dat zijn baas klopt. Hij staat op voor hij gaat slapen. Sommige stafleden volgen hem in dat obsessieve ritme, met werkdagen van 14 uur. Ook tijdens de ritjes naar Manchester switch hij zelden af. Terwijl persoonlijke assistent Rodyse rijdt, scrolt hij op de passagiersstoel op zijn iPad.

“Niets doen maakt ons niet gelukkig”, zei Kompany in ‘The Times’. “Was als voetballer ook al zo. Andere spelers gingen naar huis om te relaxen, of om uren op een Playstation te spelen. Dat was mijn ding niet.”

Die maniakale attitude probeert hij over te zetten op zijn spelers. Toen Man City de Champions Leaguefinale speelde in Istanboel, zat Burnley al op oefenkamp in Portugal. De voorbereiding van acht weken was lang en vermoeiend. Kompany overlaadt zijn spelers graag met informatie. Lange videosessies zijn geen uitzondering. “In het voetballen hebben wij toegestaan dat spelers een beetje lui zijn geworden. Ik wil die pampercultuur wat breken.”

De ervaren Jack Cork in de documentaire: “Ik verjaarde in de eerste week onder Kompany. Dus bracht ik vier schotels met donuts mee voor de ploeggenoten. Ik liet ze achter in de keuken, maar heb ze niet meer gezien. Vervolgens heeft de trainer in een meeting gezegd dat donuts not done meer zijn. Ik voelde me een beetje beschaamd.”

Op een huis in Higgin Street, tegenover het stadion, is de voorbije weken een grote graffitischildering aangebracht, met Kompany en voorzittter Pace. Het is reclame voor de documentaire van Sky, maar ook een herinnering aan dat fantastische eerste seizoen onder Kompany, met de promotie als toetje.

Als speler was Kompany Belgisch pionier in Engeland: de eerste die een FA Cup won, de eerste met een Premier League. Vandaag is hij de eerste Belgische trainer in de Premier League.

Kompany: “Ik wil zien hoe ver ik deze club kan brengen. Ik kan niet zeggen dat niet degraderen geen succes is. Het zit niet in mijn natuur. Ik worstel er fysiek mee. Ik wil gewoon strijden. Zonder een plafond te stellen. Ik heb altijd geweten dat ik in het voetbal zou blijven.Een goeie bakker kon ik op mijn vijfendertigste toch niet meer worden. Omdat die mannen 15 jaar voorsprong hebben op mij.”