Eerst nog knallen in de Conference League, daarna wuift Tielemans Leicester City uit

Op 22 mei zullen Leicester-fans in het King Power-stadion een flashback krijgen. De emotionele ereronde van Youri Tielemans (24) zoals ze die ook vorig jaar zagen na de laatste match van het seizoen. In zijn eentje ging hij toen het publiek groeten.

Een vertrek was echter niet wat er zich op dat moment afspeelde in zijn hoofd. En die vochtige ogen hadden een andere oorzaak: Leicester had op de laatste speeldag zijn Champions League-ticket weggegooid.

Binnen Leicester gaan ze ervan uit dat zijn uitzwaaironde eind mei voor écht zal zijn. Afscheid van een sierlijke voetballer die ze er drieënhalf jaar op handen hebben gedragen. Tielemans ligt nog één jaar vast bij Leicester. Het is de laatste kans om hem te gelde te maken en een deel van de recordtransfersom uit 2019 (een kleine 40 miljoen euro) te recupereren. “We hebben geen eindeloze kredietlijn”, heeft coach Brendan Rodgers al meermaals herhaald.

Tijdens de twee pandemiejaren leed Leicester meer dan 120 miljoen euro verlies. Om het elftal en de balans op te smukken zou de club, ondanks de reputatie van harde onderhandelaar, bereid zijn om Tielemans aan een redelijke som te verkopen. Rodgers: “Ik ben een realist. Wij zijn geen club die een topspeler zes tot zeven jaar kan houden.”

Het is bekend terrein. Met N’Golo Kanté (Chelsea), Riyad Mahrez (Man City), Harry Maguire (Man United) en Ben Chilwell (Chelsea) zag Leicester de afgelopen jaren sterkhouders voor miljoenen vertrekken naar grotere clubs. Ook Tielemans mikt op een ploeg die straks in de Champions League speelt.

Onzekerheid op markt

Na een seizoen met zijn ups en zijn downs weet Tielemans dat hij niet te kieskeurig mag zijn. Veel hangt ook af van de markt. Te veel onzekere factoren. Bij Tottenham is zijn naam intern besproken, maar de budgetten hangen af van Champions League-kwalificatie en de wensen van de trainer. Bij Arsenal zoeken ze zijn type, maar wachten ze het competitieslot af.

Bij Man United vertrekt straks Paul Pogba, gratis op te halen door een topclub. Bij Real en Barcelona willen ze een bijkomende middenvelder maar is Tielemans momenteel geen eerste keus. Chelsea zet straks in op Connor Gallagher, die na een uitstekend seizoen op huurbasis bij Crystal Palace kansen zal krijgen van Thomas Tuchel. Liverpool en Man City fluisteren voorlopig dat ze niet in de race zijn voor onze landgenoot. En wat doen Juventus, Bayern of Atlético?

In afwachting van een transfer focust Tielemans op de Conference League. Die beker kan zijn afscheid een gouden randje geven.

