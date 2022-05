Eerst Nations League, dan nieuwe club: Witsel sluit exotische bestemming uit, maar blijft mysterieus over zijn toekomst

Hij keek een paar keer voor zich uit. Grapte intussen wat met press officer Stefan Van Loock. Witsel was vijf minuutjes te vroeg op zijn persbabbel en moest bijgevolg wachten tot de stream van start ging. Toen een Franstalige journalist vroeg of hij van de gespeelde muziek - een deuntje dat herhaald werd - hield, lachte hij. “J’aime bien la musique, oui.”

Witsel zat er ontspannen bij. Terug van een korte vakantie. Eentje waar hij de Champions League-finale en de knalprestatie van Thibaut Courtois grotendeels aan zich liet voorbijgaan. “Om eerlijk te zijn heb ik niet naar de volledige match gekeken”, zegt Witsel. “Maar niemand is verrast door wat hij laten zien heeft. Wat hem zo goed maakt? Zijn talent. Hij doet reddingen die andere keepers niet doen. Hij is altijd cool, ook met de voeten. We kunnen de dag van vandaag zeggen dat hij de beste is.”

De toekomst van Witsel zelf oogt momenteel wat flou - zoals voor meerdere Rode Duivels het geval is. Zijn contract met Borussia Dortmund liep af, voorlopig heeft hij nog geen club voor volgend seizoen. “Ik wil op topniveau blijven spelen”, zei hij. “We zien de komende weken wel wat er gebeurt. Ik vind wel een nieuwe uitdaging.”

Olympique Marseille is de laatste die genoemd wordt, Italiaanse ploegen zijn ook nog steeds in de running. Eén ding is zeker. Een avontuur zoals destijds bij Tianjin Quanjian in China is uitgesloten voor Witsel. “Zo’n bestemming zit niet meer in mijn hoofd. Het is logisch dat je meer nadenkt wanneer je 33 jaar bent. Het is niet meer zoals acht jaar geleden. Weet je, het familiale zal ook een grote rol spelen. Ik zoek een mooi project. Dat is mijn doel. En hopelijk volgen er dan nog drie mooie seizoenen in Europa. In een ander continent is het moeilijker om fysiek top te blijven.”

Een terugkeer naar België is evenmin aan de orde.

In de toekomst van Witsel is er ook nog plaats voor de nationale ploeg. Terwijl anderen misschien denken aan stoppen na het WK in Qatar is dat bij de middenvelder nog niet het geval. “Het EK over twee jaar halen is mijn doel. We praten onderling trouwens niet te veel over onze toekomst bij de Duivels. (grijnst) Maar ik zie Jan (Vertonghen) ook niet stoppen na het WK - hij gaat volgens mij blijven doorspelen tot zijn veertigste.”

Voorts is Witsel blij dat jongeren zoals Onana deel uitmaken van de selectie. “Deze generatie gaat ook geen tien jaar meer op het veld staan, hé. Zij zorgen voor wat verfrissing. We gaan hen de komende jaren nodig hebben. Misschien zelfs nu al.”

Dat moet dan in de Nations League zijn. Op het einde van een slopend seizoen. Thibaut Courtois haakte af met een blessure en Kevin De Bruyne liet zich in het weekend negatief uit over het concept. “Ik kijk er niet bepaald naar uit, twee weken is te lang”, zei KDB. Om eraan toe te voegen: “De Nations League is in mijn ogen onbelangrijk. Het blijven een soort oefenwedstrijden.”

Witsel was iets gematigder. “Kevin heeft gelijk als hij zegt dat er veel matchen zijn. Het is inderdaad een lange periode. Maar van de andere kant: ik ben blij om iedereen terug te zien. In maart werden een groot aantal spelers niet opgeroepen. Het is een tijdje geleden dat ik de jongens gezien heb. En je weet ook hoe het gaat: vanaf het moment dat je op het veld staat, train je hard en ben je gefocust. Bovendien zullen er veel fans aanwezig zijn. We moeten het ook voor hen goed doen.”

“Plus de questions? Geen vragen meer?” Terwijl Van Loock zijn persbabbel afrondde, zette Witsel zich recht. Eerst de Nations League, dan een nieuwe club.