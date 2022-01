‘Eerst moet die pijn weg’: Mathieu van der Poel zet punt achter crossseizoen en is mogelijk lange tijd out

Officiële communicatie vanuit de ploeg kwam er (nog) niet. Het was vader Adrie die op de terugweg naar huis van de cross in Gullegem een serieuze tip van de sluier lichtte. “Matje hervat niet in Herentals, neen. En op korte termijn is er geen perspectief. Rusten, is de boodschap. En rustig blijven. Hij moet er nu eerst en vooral voor zorgen dat die pijn wijkt. Zodat hij ook opnieuw pijnvrij kan trainen en koersen. Dat is op dit moment het belangrijkste. Al de rest is bijzaak.” Fietsen deed Mathieu van der Poel anders wel op nieuwjaarsdag. Een gezapig tochtje van 61 kilometer. Aan bescheiden tempo. Niet representatief, met andere woorden. “Het wás een poging”, zegt Adrie. “Maar als het niet beter gaat, moet je ook niet aandringen, hé.”

‘Discus bulging’. Of een tussenwervel die op de rugzenuw gaat duwen. Het pre-herniastadium, zeg maar. Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), schetste het onlangs in Het Laatste Nieuws. “Wielrenners nemen een zo aërodynamisch mogelijke positie in op de fiets”, klonk het. “Ze zitten voorovergebogen, om dan vanuit een bolle rug kracht te leveren op de pedalen. Dat is ongunstig voor de wervelkolom, voor de tussenwervelschijven en voor de rugspieren. Als er dan een probleem is, wordt de pijn alleen maar erger. Veldrijden, waarbij je voortdurend kracht moet zetten, is de meest belastende discipline van allemaal.” Volgens Bellemans kan de rustperiode voor Van der Poel oplopen tot drie maanden. “Om dan ‘à blanc’ te herbeginnen, met een pijnscore van 0/10.”

Weken? Maanden? Adrie hield het erop dat zijn zoon “voor lange tijd” out zal zijn. Of het (klassieke) voorjaar op de weg een haalbare kaart wordt, durfde hij niet te zeggen. “Die inschatting laat ik over aan de ploeg. Ik geef alleen maar mijn visie, mijn gedacht. Zo ben ik ervan overtuigd dat die opeenstapeling van ongelukkige valpartijen de voorbije jaren er zeker ook geen goed aan hebben gedaan. Ik kan je er zo, voor de hand weg, een aantal opnoemen. Logroño, met de mountainbike (2018). De Rapencross in Lokeren (2018). Nokere Koerse (2019). En uiteraard de olympische mountainbikerit in Tokio, afgelopen zomer. Hij heeft al wel wat achter de kiezen gehad (sic), hoor. Hij lapte er weliswaar elke keer van op. Maar ja… je kunt niet blijven ‘lappen’, hé.”

Alle vertrouwen

Nog volgens Bellemans ondervindt een renner minder problemen van zodra hij kan beginnen ‘rouleren’, een vaste cadans aanneemt en die lang volhoudt. “Op de weg lukt dat.” Het is waar Van der Poel zich misschien toch moet aan optrekken. Of hij er de moed een beetje inhoudt, vragen we vader nog. “Tja, hij heeft weinig keuze, natuurlijk. Matje is er zelf ook van overtuigd dat dit nu eindelijk eerst moet worden opgelost voor hij terug kan koersen. Daar moet hij rustig de tijd voor nemen. Trainingen aanpassen, zijn wedstrijdschema ook. Het team en zijn rechtstreekse entourage zullen hem daar goed bij helpen. Alle vertrouwen in die mensen. In het verleden hebben ze dat al uitstekend gedaan en dat zullen ze nu ongetwijfeld ook doen. Pas als die rug helemaal genezen is, kan hij weer 100 procent zijn. Iets wat hij — we moeten eerlijk zijn — het laatste anderhalf jaar niet meer is geweest.”