Eerst extra geld, nu extra punten voor Anderlecht

Anderlecht was goed genoeg, de fans amuseerden zich met zes goals en soms moet je simpelweg niet te veel willen. Zeker na vier gelijke spelen en een dramatische pot voetbal tegen Sint-Truiden telde gisteren vooral de winst.

Het duurde lang voor paars-wit de wedstrijd kon openbreken, en daarvoor had het alweer een strafschop nodig.

Vincent Kompany zag het als volgt: “We wilden een combinatie van diepgang en mensen tussen de lijnen. Dat werkte, we kregen veel kansen. Op een bepaald moment waren we evenwel zo comfortabel binnen ons voetbal dat de focus te weinig was. We gaan de komende dagen aandacht besteden aan dat aspect, maar ik ga nu ook niet ineens brullen. (grijnst) Dat deed ik vorige week al.”

Het verschil met de match op Stayen was dag en nacht. Daarvoor moest RSCA niet eens fenomenaal zijn.

De intensiteit van Anderlecht viel op. De inbreng van Raman was daar niet vreemd aan. Op het middenveld hadden Cullen en Olsson de overhand. Ook Kouamé werkte hard. “Daarom ben ik zo blij dat hij en Raman konden scoren”, sprak Kompany. “We hebben onszelf in het verleden te weinig beloond, nu was het anders.”

Kapitaalverhoging

Drie puntjes erbij: als Anderlecht nu eens een reeksje zou neerzetten – het heeft er de kwaliteiten voor – kan het misschien eens oprukken het klassement.

Lukt dat, dan ziet de toekomst er goed uit, zoals meerderheidsaandeelhouder Marc Coucke het vooraf verwoordde bij VTM Nieuws. Coucke had het in eerste instantie over de veranderingen op financieel niveau, maar intern is men er ook van overtuigd dat deze spelersgroep de mogelijkheden bezit om minstens een uitdager te zijn van Club Brugge, Racing Genk en Antwerp.

Kompany wil de uitdaging aangaan. Hij is blij met de kapitaalsverhoging. “Ik juich toe wat goed is voor Anderlecht. Ik geloof in de mensen die dag en nacht werken”, gaf hij een pluim aan voorzitter Wouter Vandenhaute, die aandeelhouder wordt, en sportief manager Peter Verbeke.

Ook al was het niet briljant, de zege was voor de hele club een opsteker – je kunt niet blijven toeteren dat het beter is dan vorig seizoen als je geen punten pakt.

De week van 18 oktober is een goede week gebleken voor Sporting Anderlecht.