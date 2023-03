Eerst de vloek, dan de knuffel bij Kopecky en Vollering na Strade Bianche

Demi Vollering heeft de Strade Bianche gewonnen. De Nederlandse versloeg in de sprint haar ploeggenoot Lotte Kopecky. In afwachting van de finishfoto was de gunfactor tussen de twee zaterdag ver te zoeken.

De sfeer onderling was ijzig te noemen. Ze negeerden goeddeels elkaars blikken, Demi Vollering en Lotte Kopecky, ploeggenoten bij SD Worx. Zaterdagmiddag stonden ze vrijwel zij aan zij in de schaduw op de Piazza del Campo in het het hart van Siena. Wie had er nu eigenlijk in een millimetersprint de Strade Bianche gewonnen? Kopecky, de winnares van vorig jaar, had bij het oprijden van het schelpvormige plein iets voor gelegen, maar met een ultieme jump was Vollering langszij gekomen.

Er was een korte omhelzing, maar de opmerking van Vollering riep vragen op. “Ik weet dat je een killer bent, maar hadden we dit niet samen kunnen vieren?” Het resultaat – één en twee in de fotogeniekste voorjaarswedstrijd, met witte kronkelwegen en rijen cipressen als gracieuze erehagen – had toch aanleiding tot een gezamenlijk feestje kunnen geven. Het zag eruit als bang afwachten op de uitslag, maar er speelde meer: gunden ze elkaar de zege wel?

Opwellende tranen

Vollering verkeerde in de veronderstelling dat zij mocht winnen, nadat ze op de steile Via Santa Caterina, op zo’n tweehonderd meter van de finish, als eerste boven was gekomen. “Dan is het toch duidelijk?” Ze had ook de aanval geopend, met nog achttien kilometer te gaan.

Maar Kopecky hield haar achter zich in de laatste bocht voor het plein, zoals ze vorig jaar in een duel Annemiek van Vleuten achter zich had gehouden. Van daaruit daal je af, dan zit je vooraan goed. Daarmee verraste ze Vollering, maar die had toch nog een antwoord paraat.

Toen Kopecky werd weggeleid naar het podium en het erop leek dat zij met de eer ging strijken, verstrakte het gelaat van haar tegenstander annex ploegmaat. Er welden tranen op. Voor de camera van de NOS: “Ploeggenoten ben je door dik en dun. Ik zou het niet zo doen.”

Dat omstanders haar hadden horen schelden na het passeren van de finish maakte het er niet gezelliger op. Later, op de persconferentie, kon Vollering het zich niet meer precies voor de geest halen. Het was meer als grap bedoeld: wat flik je me nu?

De gelederen sloten zich snel, nadat de winst alsnog naar haar werd toegekend. Vollering oogde nog emotioneel, maar klonk vocaal weer nuchter. “Oké, dat is mooi. Daar ben ik dan natuurlijk heel blij mee. Het was een gekke finale.”

Uiteindelijk volgt er toch een knuffel tussen Kopecky en Vollering. "Uiteindelijk maakt het niet uit wie op het hoogste schavotje staat, zolang het maar iemand van SD Worx is." Beeld BELGA

Het waren de emoties geweest die hadden geleid tot de kilte tussen beiden, verklaarde ze, nadat ze met Kopecky en de nummer drie, de Amerikaanse Kristen Faulkner, op het podium had gestaan. Een serie knuffels was dan al achter de rug. “We wisten niet wie er had gewonnen. Lotte is een killer en ik wil ook graag winnen. Als zoiets je door de neus wordt geboord, dan baal je. Het was een superspannende wedstrijd. Lotte is heel blij voor me.”

Kopecky sprak tegen dat er afspraken waren gemaakt. Bij VTM: “We hebben gevochten tot de finish. Uiteindelijk maakt het niet uit wie op het hoogste schavotje staat, zolang het maar iemand van SD Worx is. Demi was sneller, ik heb er geen problemen mee.”

Paard slaat op hol

Aan het duel was in elk geval sterk ploegenspel voorafgegaan. Vollering had, bekende ze vorige maand in NRC, er veel moeite mee gehad dat ze vorig seizoen te boek kwam te staan als de wieltjeszuiger van Van Vleuten. Op belangrijke momenten kon ze maar net bij haar aanklampen, om dan ook geregeld uiteindelijk te moeten lossen. Op de één na laatste gravelstrook, de Colle Pinzuto, maakte ze duidelijk dat het wiel van Van Vleuten in koers echt niet haar enige mikpunt is. Ze versnelde uit een groep met tal van kanshebbers, onder wie de wereldkampioene en Kopecky, en ging in haar eentje op jacht naar een eenzame koploper, Faulkner.

Onderweg kreeg Vollering nog gezelschap van een onverwachte figurant in de wedstrijd. Een op hol geslagen paard dook voor haar op. Ze slaakte een angstkreet en kneep in de remmen. Ze was echt bang geweest, vertelde ze. Ze vreesde een schop naar achteren. Pas na enkele honderden meters was ze weer alleen, toen het dier in een scherpe bocht onderuit schoof.

Op de steile Le Tolfe, het laatste onverharde weggetje, liepen de achtervolgers in, maar toen sprong Kopecky met een indrukkende demarrage naar haar toe. Van Vleuten en de anderen moesten passen, de wereldkampioene zou als vijfde eindigen, op twee minuten. Kop over kop rijdend, met op het oog wat langere beurten voor de Belgische, dichtte het duo van SD Worx geleidelijk het gat met Faulkner.

Pas op de lastige Via Santa Caterina, binnen de muren van Siena, staken ze de Amerikaanse voorbij. Waarna ze elkaar op de proef stelden, zowel voor als na de eindstreep op het plein.