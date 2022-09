Eenzame hoogte, onbekend terrein: Evenepoel staat voor lakmoestest in de Vuelta

Leider zijn in de Ronde van Spanje en hoe dat te blijven. Dat is de vraag voor Remco Evenepoel. Dit weekend wacht onbekend terrein: de duizelingwekkende hoogte van de Sierra Nevada.

MG en NVK

Je kunt veilig stellen dat Evenepoel na twee weken de beste man in koers is. Hij heeft de schade beperkt in de ploegentijdrit en hij hield zich koest in etappes waar er voor hem niets te rapen viel. Zo gauw de eerste berg in zicht kwam reed Evenepoel sneller dan zijn concurrenten naar boven tot de top.

Tussendoor ging hij ook nog een keer in een fotogeniek ijsbadje zitten en toen er weer tegen de tijd moest worden gereden, walste hij over al zijn tegenstanders heen. Evenepoel ging al een keer tegen het asfalt, ook dat. Maar het resultaat is toch dat Evenepoel nu al zeven dagen in de rode leiderstrui rijdt. En dat je op een ladder moet staan en een verrekijker meenemen om te zoeken naar iemand die daar nog iets zou kunnen aan doen. Roglic in week drie? Het zou kunnen.

Gaat Remco Evenepoel deze Ronde van Spanje winnen? Het voor de hand liggende antwoord is ja. Die kans zal nog groter worden als Evenepoel zonder kleerscheuren door het weekend geraakt.

Vandaag en morgen verkent Evenepoel onbekend terrein. De finish zaterdag ligt 1.820 meter hoog op de Sierra de la Pandera (8,4 km, 7,8 procent). Zondag moet hij naar de top van de Sierra Nevada (19,3 km, 7,9 procent), of het scheelt niet veel.

Het plan was om de finish op 2.800 meter te leggen, dat zijn er uiteindelijk 2.512 geworden. Dat maakt uiteindelijk ruim tien minuten minder lang klimmen boven de grens van 2.000 meter en daar moet Evenepoel blij mee zijn.

Straks koerst hij op eenzame hoogte, onbekend terrein. Hij ging op hoogtestage in Livigno (2.300 meter) en vervolgens sliep hij in een lagedrukkamer aan de Spaanse kust. Maar koersen is een ander verhaal. Vandaag, maar vooral morgen is de lakmoestest voor de renner die in deze Vuelta vooral zichzelf lijkt te moeten vrezen.

Jurgen Van den Broeck en berggeit tijdens een hoogtestage op de Sierra Nevada, Spanje. Beeld Photo News

De Sierra Nevada, de naam klinkt als een klok. De hoogte (max 3.367 meter) is duizelingwekkend. Wie echt wil, kan met de fiets tot 3.367 meter klimmen. Op de piek Pico de Veleta ligt de hoogstgelegen geasfalteerde weg van Europa. De kans is zeer groot dat daar een sneeuwtapijt wacht. Sierra Nevada betekent niet voor niets ‘besneeuwd gebergte’ - er liggen voor 110 kilometer skipistes gestrooid.

Maar Remco Evenpoel doet zijn armstukken best niet aan: zo hoog fietsen Evenepoel en co. deze Vuelta dus niet. “De renners hebben geluk”, zegt Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Hij is de voorbije jaren meermaals gaan trainen op de Sierra Nevada. “De eerste plannen waren om de finish op 2.800 meter te leggen. Dat is geweigerd, omdat de renners dan door een beschermd natuurgebied hadden gemoeten. Daar rijden we op hoogtestage soms naartoe. De finish ligt nu bij 2.512 meter. Daar staat een slagboom. Op hoogtestage duiken we onder de slagboom en rijden we nog hoger.”

Tiesj Benoot op hoogtestage in Sierra Nevada. Beeld Photonews

Een ‘beest’ van 4 km

Benoot vermoedt dat de pure hoogte niet het grote verschil zal maken voor Evenepoel op de Sierra Nevada. “Of Remco door de hoogte twee, drie minuten kan verliezen? Dan spreken we eerder van een inzinking, dan van het effect van de hoogte. Pas in het laatste halfuur gaat hij boven 1.800 meter koersen.”

“Het is zeker geen rit zoals de Tour-etappe met aankomst op de Col du Granon op 2.400 meter. Dan waren we eerst al over de Galibier gereden, met een top op 2.630 meter hoogte. In termen van hoogte was die etappe veel zwaarder dan de Vuelta-rit van zondag.”

Wat niet wil zeggen dat de klim van zondag een gezondheidswandeling wordt. Bijna 20 kilometer aan gemiddeld 7,9 procent: lastig, zelfs zonder ijle lucht. Al ligt het echte venijn vooral aan de voet, zegt Benoot. “De eerste vier kilometer zijn echt verschrikkelijk lastig: een muur, een beest. Dat is een klim die ik op training altijd vermijd. Ik ga daar sinds 2017, vaak meerdere keren per jaar. Maar via die muur ben ik hooguit twee keer naar boven gereden. Daarna wordt het minder steil. Het zwaarste van de Sierra Nevada ligt nu op minder dan 1.500 meter.”

Topsporthotel en Porsches

De Sierra Nevada heeft niet de reputatie van pakweg de Angliru. Voor het profpeloton is het wel een vaste uitvalsbasis, net als de Teide op Tenerife, of Tignes in de Franse Alpen. Jurgen Van den Broeck verhuisde tijdens zijn actieve wielercarrière zowat elke lente gedurende een drietal weken naar de Spaanse berg. Los van de hoogtemeters vond hij er ook unieke trainingsfaciliteiten. Op 2.300 meter staat het Centro de Alto Rendimiento (CAR), een trainingscentrum en hotel voor topsporters. Zwemmers, basketbalploegen, zelfs torreadors: allemaal komen ze op hoogtestage op de Sierra Nevada.

Van den Broeck: “Ik ging niet voor de berg alleen, maar voor het totaalplaatje. Het CAR heeft een hotel dat 200 procent gericht is op topsporters. Heb je een dagje rust in je trainingsprogramma, dan kan je boven op de vlakte fietsen. Als je de hoofdweg neemt is het niet overdreven steil.”

Jurgen Van den Broeck hield wel van het Spartaanse trainingsregime op de Spaanse reus. Beeld Photo News

Voor de luxe moet je niet naar het CAR gaan. Behalve bescheiden slaapkamers van een tiental vierkante meter is er een restaurant dat veel weg heeft van een schoolrefter. Verder niets. Spartaanse omstandigheden. Daar hebben sommige sterren van het peloton wat op gevonden. Tim Wellens zag in het verleden met grote ogen hoe Alejandro Valverde, die niet veel verder bij het stadje Almeria woont, zich op en af de berg bewoog. “Op maandag kwam hij hier toe met een zwarte Porsche, op dinsdag reed hij rond met een rode Porsche. Daar moest ik toch twee keer naar kijken.”