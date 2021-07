Eentje voor de EK-historie: Italië naar finale na strafschoppen tegen verdienstelijk Spanje

Eentje voor de EK-historie, deze Latijnse klassieker. De Spanjaarden overheersten, toernooifavoriet Italië kraakte en piepte zich naar de penalty’s, waarin het zich koelbloediger toonde. Een portie geluk is nu eenmaal nodig.

Wembley is gisteravond tien jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Spanje legde ‘de valse 9' op tafel; Pep Guardiola deed het een decennium geleden met het dreamteam van Barcelona.

Italië was door de tactiek van de tegenstander ineens veroordeeld tot voetballen vanuit het lage blok. Elke gepensioneerde Italiaan thuis keek verlekkerd naar zijn televisie. “De goede oude tijd, mijn zoon.”

Spanje deed wat de Rode Duivels niet konden op dit toernooi: de defensie op de middenlijn plaatsen. En van daaruit ging La Roja voetballen, met een uitvallende Dani Olmo (de valse 9), met een regisseur in de persoon van Sergio Busquets en met héél veel beweging zonder bal.

Federico Chiesa trapt nar het Spaanse doel, Jordi Alba probeert de bal af te blokken. Beeld Pool via REUTERS

Spanje deed in al zijn hegemonie één ding fout: het scoorde lange tijd niet. Deels uit eigen schuld – Oyarzabal miste zijn controle alleen voor de keeper – en deels wegens die gigant in het Italiaanse doel. Gianluigi Donnarumma redde het schot van Olmo.

Je moest het de Italianen wel nageven: zij voetbalden niet met paniekaanvallen. Het huis was misschien niet van beton, maar toch ook niet van papier. Bonucci bleef overeind, Verratti roefelde uitstekend. En dan was er scheidsrechter Brych, die altijd geel had moeten geven aan Busquets toen die een Italiaans omschakelingsmoment ‘op zijn Busquets’ in de kiem smoorde.

Bij de rust had Italië nul pogingen, nul schoten op doel.

Eindelijk kreeg Busquets dat gele kartonnetje, vlak na de rust. Hij knalde de volgende kans voor Spanje over doel.

Morata laten vallen

De truc met de valse 9 was sportief goed gezien van Luis Enrique – om Bonucci en Chiellini in het ledige te laten verdedigen – maar vanuit menselijk standpunt is er wel over te debatteren. Enrique heeft vier weken aan een stuk Alvaro Morata hartstochtelijk verdedigd, op het randje van het gênante, omdat hij en de ploeg niet zonder diepe spits konden, om hem dan in de halve finale op Wembley te laten vallen. Roberto Martínez zou het nooit doen.

Op het uur diende Enrique dan toch naar Morata te grijpen omdat Italië op 1-0 was gekomen. Het was toch niet waar, zeker? Een counter, heerlijk afgerond door Federico Chiesa.

Voetbal in de loopgraven is in Italië eeuwenlang een kunst geweest.

Oyarzabal miste onbegrijpelijk de 1-1, Olmo evenzeer. Een Spaanse race tegen de klok, daar weten de Rode Duivels alles van…

Het was een meeslepend drama. Waar de Belgen niet in slaagden, kon Spanje het wel. Morata, afgehaakt en dan dwars door Bonucci en Chiellini heen, scoorde de 1-1. Verdiend, alleszins, op basis van het voetbal.

In de verlengingen domineerde Spanje vanuit het positiespel verder. Italië harkte en kreunde vooral in de eerste verlenging richting strafschoppen. De Squadra Azzurra bleef overeind in de schermutselingen voor Donnarumma.

Toen was het tijd om de Lotto-nummers in te vullen. Daarin misten Olmo en de fel bekritiseerde Morata voor Spanje, voor Italië kon enkel Locatelli niet scoren. Jorginho trapte de winnende elfmeter tegen de touwen. Italië speelt zondag 11 juli de finale tegen Engeland of Denemarken.