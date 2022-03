Een week voor de start van het F1-seizoen: Verstappen vliegt, Hamilton stuitert over het circuit

Max Verstappen heeft de tweede testweek afgesloten met de snelste tijd. Zijn nieuwe Red Bull lijkt nu al een voltreffer. Of kan Mercedes zijn verrassende recept nog verfijnen? Het is de hamvraag na de wintertests in de formule 1.

Zondag is de grote prijs van Bahrein, de eerste van het seizoen. De helden zijn er nu al, want vorige week gingen ze proefstomen in wat ondertussen de klassieke wintertests zijn. En die gaven toch wel een ander beeld dan de eerste sessie in Barcelona.

Op Spaanse grond kwamen McLaren en Ferrari bijzonder sterk uit de startblokken. Zozeer dat er in de perszaal al werd gedroomd van compleet herschreven machtsverhoudingen. Seizoen 2022 begint met een compleet nieuwe generatie auto’s, gebouwd om het voorbijsteken makkelijker te maken. En in het grote geschiedenisboek van de formule 1 staat het op meer dan één bladzijde te lezen: de komst van een nieuwe generatie auto’s schudt de kaarten compleet door elkaar. Omdat ieder team van nul moet beginnen en de ene ingenieur al wat geslaagdere keuzes maakt dan de andere.

Maar die vroege indruk van een superieur McLaren en een wedergeboren Ferrari werd al snel bijgestuurd door Mercedes, dat met Lewis Hamilton en nieuwkomer George Russell de laatste testdag stevig in de top van de hiërarchie ging rijden. Ondertussen had Red Bull nog altijd geen kleur bekend met de RB18. Ook klassiek in wintertests: je weet nooit met zekerheid of iedereen wel voluit gaat.

Gesloten pontons

Op naar de tweede testweek dan. Ferrari bevestigde met goede tijden, zowel in een afstelling voor kwalificaties (snelle rondjes) als race (vol benzine). McLaren worstelde met remproblemen en kon de goede vorm van Barcelona nooit bevestigen, temeer omdat het team werd geplaagd door de positieve covidtest van de Australiër Daniel Ricciardo.

Ook Mercedes kon zijn niveau van Barcelona niet herhalen, maar dat liet zich snel verklaren. Hamilton verraste vriend en vijand door in Bahrein op het asfalt te verschijnen met een auto die helemaal anders was geconcipieerd dan de machine waarmee in Barcelona werd gereden. De zogenaamde ‘pontons’, de flanken van de auto, waren helemaal dichtgemaakt. Vooral aerodynamisch is dat een heel andere aanpak, aangezien Mercedes als enige team geen luchtstroom doorheen de pontons gebruikt om de zogenaamde ‘downforce’ te genereren (het effect dat de auto tegen het asfalt zuigt).

Meteen begon het spelletje: uit angst dat die ‘vondst’ een immens voordeel zou kunnen bieden, zette de concurrentie snel vraagtekens bij de legaliteit van het concept. Uiteraard met teambaas Christian Horner van Red Bull op kop.

Lewis Hamilton: “Ik denk dat iedereen ondertussen wel heeft gezien dat wij dit seizoen niet de beste auto hebben.” Beeld REUTERS

Maar Mercedes was in Bahrein helemaal niet in het voordeel. Hamilton en Russell worstelden zelfs met de W13, die op de rechte stukken veel last had van stuiteren en in de bochten soms op een onverklaarbare manier grip verloor. Hamilton: “Ik denk dat iedereen ondertussen wel heeft gezien dat wij dit seizoen niet de beste auto hebben.”

Pech voor Alonso

Hamilton was niet de enige ontgoochelde coureur in de paddock in Bahrein. Bij Fernando Alonso begint het stilaan te dagen dat zijn Alpine geen alaam is om voor de winst te gaan. Meer zelfs: Aston Martin, Alpha Tauri en zelfs Alfa Romeo leken de snellere auto’s in de subtop.

En Max Verstappen, hij werkte ondertussen rustig voort, om pas in de laatste uren van de laatste testdag even plankgas te geven. Meteen de snelste tijd die in Bahrein werd opgetekend. “Het is een zeer leerrijke week geweest”, zei Verstappen. “We konden de auto beduidend sneller maken.” En dan, met een fijn glimlachje: “Wat eigenlijk de bedoeling van de wintertests is.”

Het ziet er dus goed uit voor Verstappen. Red Bull leek leek het team dat al het verst stond in de voorbereiding op de seizoensopener van komende zondag. Maar een garantie op dominantie over het volledige seizoen is dat niet. “Het komt er dit seizoen vooral op aan om de auto te laten evolueren”, zei de wereldkampioen.

In een seizoen met een nieuwe generatie auto’s is het ook klassiek: geen enkele auto zit op dit moment al tegen de 100 procent van zijn potentieel. Verwacht dus dat de machtsverhoudingen de komenden maanden nog serieus kunnen veranderen.