‘Een ware nachtmerrie voor Atlético’: Spaanse pers likt zijn wonden na stuntzege van Club Brugge

“De nacht in Brugge was een ware nachtmerrie voor Atlético”, schrijft het Spaanse AS. “Brugge was vanaf de eerste minuut bijzonder scherp. Krachtig ook, om van te duizelen. Buchanan was niet te stuiten, Jutglà kende geen genade. Hij sneed door de rood-witte verdediging alsof die van papier was. Wat Atlético ooit zo groot en angstaanjagend maakte - de intensiteit, de kracht - dat is niet meer. Dat lijkt voorgoed verdwenen. (...) Jutglà bleef onvermoeibaar dansen. De muziek en de schijnwerpers waren voor hem. Aan zijn voeten lag een gescheurd Atlético Madrid. Hij gaf de andere vier spitsen op het veld (Morata, Griezmann, Correa en Carrasco) een masterclass in beweging, honger en doelgerichtheid. En Atlético een zenuwinzinking.”

“Jutglà verpest het voor Atlético”, zagen ze ook bij het Catalaanse Mundo Deportivo. “De spotlights waren grotendeels voor hem. Die 23-jarige Spaanse spits die deze zomer zijn koffers pakte bij Barcelona na uitgeblonken te hebben in de jeugdacademies van eerst Espanyol en later Barça. (...) Tegen Atlético slaagde hij met verve voor zijn grote test. Hij was een nachtmerrie voor Savic en Giménez in de eerste helft en na rust was hij een beproeving voor Witsel, nochtans een van de best presterende zomeraankopen van Atlético. Het is niet te geloven dat geen enkele ploeg in La Liga het heeft aangedurfd om hem een kans te geven. Nu kent iedereen in Europa hem. Hij scoorde en gaf een assist tegen Porto, nu deed hij dat nog eens over tegen Atlético. Dos grandes.”

“Ferran Jutglà vervloekt Atlético en stuurt een boodschap naar Luis Enrique”, zo hebben ze ook bij MARCA vooral lof voor hun landgenoot bij blauw-zwart. “Dat Barcelona vandaag met Robert Lewandowski een van de beste spitsen ter wereld heeft, wil niet zeggen dat de blunder om zich te ontdoen van Ferran Jutglà al vergeten is. Voor amper vijf miljoen euro, dan nog. In het shirt van Barça liet hij al wat zien, maar bij elk optreden bij Club Brugge toont hij pas echt dat hij een groeibriljant is. De manier waarop hij de eerste goal van zijn team voorbereidde, hoe hij Oblak tot een buitenaardse redding dwong en hoe hij op instinct zelf de 2-0 aantekende zijn allemaal voorbeelden van hoe hij de Atlético-defensie teisterde. Onbegrijpelijk dat hij niet in de Spaanse eerste klasse doorbrak... en dat hij nog niet voorkwam in de WK-plannen van Luis Enrique.”

“Jutglà betoverde Atlético op zijn eerste grote Europese avond”, schrijft Sport. “Club zorgde voor een demonstratie in efficiëntie en was veel agressiever. Aangemoedigd door het thuispubliek speelde Brugge met zelfvertrouwen. Hij sloot Atletico op. Buchanan was een lastige klant, Vanaken dirigeerde de aanvallen vanuit de machinekamer op het middenveld. ‘Rojiblanco’ voelde zich ongemakkelijk. Ze hadden het moeilijk om er zich onderuit te voetballen, want de Belgische druk was verstikkend.”