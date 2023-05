Een vijftiende trofee op Roland Garros? Nu vraagt Nadal wel heel veel van zijn lichaam en de tennisgoden

Na zijn forfait voor het toernooi van Rome zal Rafael Nadal over drie weken Roland Garros aanvatten zonder één enkele voorbereidingsmatch. Tenminste, als de veertienvoudige winnaar fit geraakt.

Monte Carlo: elf keer gewonnen. Barcelona: elf keer gewonnen. Madrid: vier keer gewonnen. Rome: tien keer gewonnen. Bijna elk seizoen schreef Rafael Nadal wel een graveltitel bij op zijn palmares. Het was telkens de ideale voorbereiding op wat uiteindelijk zou resulteren in veertien Coupes des Mousquetaires, verzameld over achttien deelnames op Roland Garros. Hij zit er aan 112 zeges, 3 nederlagen en 1 forfait. Hallucinante cijfers.

Sinds Nadal in 2005 een eerste keer zegevierde aan de Porte d’Auteuil in Parijs, als achttienjarig broekje, is hij elk jaar als favoriet gestart. Hoewel zijn lichaam alsmaar meer met haken en ogen aan elkaar hangt en de concurrentie scherper, fitter en beter wordt.

Vorig jaar was het al een half mirakel dat Nadal uiteindelijk voor de veertiende keer triomfeerde op Roland Garros. Na afloop bekende hij dat hij vanaf dag één met een volledig verdoofde voet rondliep om een chronisch letsel de kop in te drukken. De Spanjaard sukkelt al zijn hele carrière met het syndroom van Müller-Weiss, die leidt tot de vervorming van een botje in zijn voet.

Amper vier matchen dit jaar

Wie op één been een grandslamtoernooi kan winnen, moet dat toch ook kunnen zonder een fatsoenlijke voorbereiding? Uiteindelijk speelde Nadal vorig jaar ook maar vijf gravelmatchen in de aanloop naar Roland Garros, waarvan hij er twee verloor. Hij diende zich in Parijs aan met meer twijfels dan vertrouwen, maar speelde die in de eerste week weg met enkele klinkende zeges.

Er is evenwel een verschil. Vorig seizoen kende ‘Rafa’ ook het nodige blessureleed, maar bleef hij wel van bij de start van het jaar, 21 wedstrijden lang, tot de finale van Indian Wells, ongeslagen. Dit seizoen staan er welgeteld vier partijen op de teller: één overwinning en drie nederlagen, waarbij een heupblessure in de tweede ronde van de Australian Open half januari zijn laatste wapenfeit is.

“Hoewel ik de laatste dagen een duidelijke verbetering heb opgemerkt, zijn er vele maanden gepasseerd zonder trainingen op hoog niveau”, zei de 36-jarige Nadal in de videoboodschap die vorige vrijdag zijn terugtrekking uit het toernooi van Rome begeleidde. “Het revalidatieproces heeft zijn tijd nodig en ik kan niet anders dan dat accepteren en doorwerken.”

Djokovic en Alcaraz

Ondertussen hebben de voornaamste tegenstanders niet stilgezeten natuurlijk. Novak Djokovic wil de strijd om de benaming van beste speler aller tijden in het hol van de leeuw beslechten door een 23ste grandslamtitel te behalen. De net twintig jaar geworden Carlos Alcaraz doet in bijna alles denken aan de jonge Nadal en combineert dezelfde kampioenenmentaliteit met een misschien nog wat completer tennis.

Rune, Sinner en Auger-Aliassime zijn jong en onbevreesd, terwijl ook kerels als Medvedev, Tsitsipas, Ruud en Roebljov een mondje willen meepraten. Temeer omdat Nadal, momenteel nummer twaalf van de wereld, over drie weken niet bij de topreekshoofden zal zitten en dus al redelijk snel op een sterke tegenstrever kan botsen.

De vooruitzichten zijn weinig hoopgevend. Toch is een nieuw mirakel niet uitgesloten. Zijn tennis komt het best tot zijn recht op het snelle, Parijse gravel. De Court Philippe Chatrier is daarbij zijn favoriete arena. Nadal zal wel geluk moeten hebben met de loting. En zijn lichaam zal zeven matchen en veertien dagen paraat moeten zijn. Maar als hij in Parijs aan de start komt, dan zit de kans er wel degelijk in dat hij nog één keer een wonder gaat verrichten. Ook daar heeft hij een zekere routine in.