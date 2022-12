Een vijfde waarschuwing zal Hoefkens niet overleven

Een dagje in het kasteel van Bever bracht raad. Ten huize Bart Verhaeghe kwam het bestuur na een uitgebreid overleg, onder meer met Carl Hoefkens zelf, tot de conclusie dat de coach het vertrouwen behoudt. Ze hielden daarbij rekening met de moeilijke WK-break en de staat van dienst van Hoefkens, die Club Brugge eerder dit seizoen in de Champions League liet floreren als nooit tevoren.

Blauw-zwart wilde naar goede gewoonte geen overhaaste beslissing nemen. Hoe groot de klap en de onvrede bij de achterban na de 1-4-nederlaag tegen STVV van woensdag ook waren. CEO Vincent Mannaert stapte gisterenmiddag dan ook met de beste bedoelingen om de tafel.

Na een constructief gesprek staat Hoefkens deze morgen als vanouds op het trainingsveld. Na drie opeenvolgende landstitels en een lopend succesverhaal in Europa hoopt Club op deze manier de rust te doen terugkeren. Zowel vanuit de staf als vanuit de spelersgroep kwamen er voldoende signalen om met Hoefkens door te gaan. Mignolet en co. schaarden zich achter hun coach, zo bleek uit de gesprekken. Hoefkens kan zo door na wat voor hem een slopend etmaal moet zijn geweest.

Stil in Brugge

Terug naar woensdagavond, rond de klok van tienen. Terwijl Hoefkens in de zuidtribune lichtelijk aangeslagen zijn persconferentie gaf, trad het bestuur de kleedkamer binnen. De boodschap was dat de training en alle andere activiteiten van donderdag in het Belfius Basecamp geschrapt zouden worden. De spelers dienden dus niet af te zakken naar Westkapelle, waar het gisteren op de revaliderende Dedryck Boyata en enkele stafleden van Hoefkens na de hele dag akelig stil bleef. Totdat Hoefkens er in de vooravond met goed nieuws terugkeerde.

In de plaats van de ochtendtraining plande het bestuur gisteren een reeks gesprekken, waaruit zou moeten blijken of Hoefkens nog een toekomst heeft als T1 van Club. Met onder meer Simon Mignolet en Hans Vanaken werden enkele sterkhouders geconsulteerd. Terwijl Hoefkens bij de achterban niet langer in de bovenste schuif ligt, is dat in de kleedkamer wel altijd zo geweest. Omwille van zijn no-nonsensementaliteit, maar evenzeer omwille van zijn kwaliteiten als coach.

Onder anderen Simon Mignolet werd geraadpleegd. Beeld Photo News

Blauw-zwart gaat uiteindelijk door met Hoefkens, die gisteren niet voor het eerst verantwoording diende af te leggen. Hoewel Club lange tijd niet zo diep zat als na die zeperd tegen STVV luidde het bestuur dit seizoen al drie keer eerder de alarmbel. Niet altijd met evenveel woorden of op dezelfde toon, maar wel telkens met een niet mis te verstane boodschap. Zo stond Hoefkens al vroeg in het seizoen voor de match in Leuven onder druk, waarna een goede reeks resultaten volgde. Voor de topper tegen Antwerp was dat opnieuw het geval, deze keer niet met het gewenste resultaat. En ook bij de hervatting deze week was duidelijk dat zeges tegen STVV en OH Leuven een vereiste waren.

Club Brugge maakt een hobbelig seizoen door, met uitschieters in de Champions League en enorm wisselvallige prestaties in competitieverband. Voor Hoefkens is het allemaal wat ondankbaar: het drukke programma voor de break, de vele afwezigheden tijdens diezelfde onderbreking én de decompressie na het bereiken van de achtste finales in de Champions League. En dat in zijn debuutseizoen als hoofdcoach, bij een club waar de druk altijd immens is.

Zoals Schreuder

Voorlopig dateert het laatste trainersontslag bij Club nog steeds van 2013, toen Juan Carlos Garrido na Adrie Koster en Georges Leekens als derde coach in een tijdspanne van twee seizoenen op straat werd gezet. Sindsdien hoefde het bestuur nooit een trainer af te danken. Meer nog, Europese subtoppers als AS Monaco en Ajax kwamen om Philippe Clement en Alfred Schreuder. Die laatste flirtte een jaar geleden met een ontslag, maar toen keek blauw-zwart met succes door de slechte resultaten heen.

Ook nu krijgt Hoefkens uiteindelijk een nieuwe kans om zijn groep op het juiste spoor te krijgen. Terwijl het bestuur nog steeds gelooft in de T1 en zijn staf gaan de bedenkingen en boze blikken evenzeer uit naar de spelersgroep, die er sinds de kwalificatie voor de tweede ronde in de Champions League begin oktober nauwelijks nog iets van bakt. Net als Hoefkens staan ook zij volgende maandag tegen OH Leuven onder immense druk. Al zal een nieuw debacle finaal maar voor één iemand echte gevolgen hebben.

Tot slot was er ook goed nieuws in de marge van de crisis. Hoewel hij woensdag met pijn aan de hamstring aan de rust in de kleedkamer bleef, is Noa Lang klaar voor de komst van OHL. De Nederlander greep op slag van rust voor de dug-out naar de bil. De technische staf besloot Lang naar de kant te halen uit voorzorg. Een dag later bleek de pijn mee te vallen. Lang kon de trainingen hervatten, zijn inzetbaarheid tegen OHL komt niet in het gedrang.