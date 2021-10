Een verre aanval van Evenepoel, dat zou te voorspelbaar zijn in Lombardije

Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe en João Almeida: dat zijn drie renners die morgen de Ronde van Lombardije kunnen winnen. Hoe pakken ze dat aan bij Deceuninck-QuickStep? ‘Misschien gaan we het omgekeerde doen van wat iedereen verwacht.’

Je moet het Klaas Lodewyck nageven: hij weet hoe je het spannend maakt. Veel wilde de ploegleider gisteren niet kwijt over de tactiek van Deceuninck-QuickStep. “Ik ga die eerst met de renners zelf bespreken.” Om er dan meteen aan toe te voegen: “Het is misschien tijd voor iets nieuws.”

Wat dan? Alsof de puzzel nog niet moeilijk genoeg is met al die kopmannen. Een te verwachten scenario zou dit zijn: Remco Evenepoel (21) mag als eerste zijn ding doen. Hij heeft een patent op aanvallen van ver en het parcours van morgen, met lange beklimmingen, biedt hem alle kansen. Daar kan hij als geen ander de tegenstand versmachten. De finale is meer iets op maat van Julian Alaphilippe (29). Op drie kilometer van de finish ligt een laatste knik, steil en in kasseitjes. Niemand die zijn demarrage kan volgen als hij over zijn beste benen beschikt. João Almeida (23) is de joker die de ploeg achter de hand houdt. Als Evenepoel niet weggeraakt en Alaphilippe niet top is, dan is de Portugees explosief genoeg om zelf iets te proberen op dat laatste klimmetje of kan hij wachten tot de sprint.

“Niet slecht geredeneerd”, zegt Lodewyck, “maar is dit niet te voorspelbaar? Het halve peloton zal klaar zitten als Evenepoel er op zestig kilometer van de finish aan begint. En niemand gaat willen overnemen uit schrik om daarna gelost te worden. Moeten we dat dan wel doen? Ik zou liever verrassen. Ik ben nieuwsgierig wat de reactie gaat zijn als Evenepoel niet van ver aanvalt. Ik denk dat de tegenstand dan stress gaat krijgen. Wie gaat dan het initiatief nemen? Wie moeten ze dan wel in de gaten houden? Dan wordt het onvoorspelbaar en ongecontroleerd. Ik ben niet bang voor die chaos. Zelf zijn we in de breedte sterk genoeg om te gaan spelen.”

Evenepoel gretiger dan ooit

Volgens Lodewyck is de koers zwaar genoeg om ook laat in de wedstrijd nog van alles te proberen. Aan de paraatheid van zijn leiders twijfelt hij al helemaal niet. Een luxe, maar zoals gezegd: daar ligt ook de uitdaging. Lodewyck mag dan filosoferen over tactische varianten en verrassende wendingen, hij moet zijn kopmannen wel op één lijn krijgen.

Evenepoel is in bloedvorm, maandag reed hij nog het hele peloton in de vernieling in de Coppa Bernocchi. Hij start morgen om te winnen. Lodewyck knikt: “Het is moeilijk om je voor te stellen, maar Evenepoel is de voorbije maanden nog gretiger geworden, hij legt de lat nog hoger. Die wil gewoon elke koers winnen waarin hij start.” Dat verklaart volgens Lodewyck meteen alle commotie na het WK: Evenepoel wordt gedreven door een niet te stillen honger. “Hij wil zo veel mogelijk en zo groots mogelijk winnen.”

João Almeida en wereldkampioen Julian Alaphilippe behoren tot de speerpunten van Deceuninck-QuickStep. Beeld BELGA

Dat kan botsen met de ambities van Alaphilippe. De Fransman werd twee weken geleden voor de tweede keer wereldkampioen en wil zijn regenboogtrui doen blinken. Lodewyck: “Hij is wat ziek geweest na het WK en heeft een paar dagen niet getraind. Daar zat hij mee, maar niemand maakt zich zorgen. We kennen Alaphilippe, dit hoort erbij. We weten dat het morgen helemaal anders kan zijn.”

Almeida moet het qua persoonlijkheid afleggen tegen zijn Belgische en Franse collega, maar de Portugees is ook een toptalent en ook ambitieus. In een andere ploeg zou hij dit weekend kopman zijn. Ook bij Deceuninck-QuickStep? “We vergeten Almeida niet”, zegt Lodewyck. Zelfs het feit dat hij in Lombardije zijn allerlaatste koers voor het team rijdt en volgend jaar naar UAE trekt verandert dat niet. “Almeida heeft de voorbije weken alles gegeven voor de ploeg. Hij zou de minste geviseerde van de drie kunnen zijn en dus het meeste vrijheid kunnen krijgen.”

De drie hadden het er al over op de persconferentie eerder deze week: ze zullen eerlijk moeten zijn met zichzelf en de collega’s.