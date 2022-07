Heel even lichtte hij zijn kont, na de eerste kasseistrook. Het was omzeggens de enige keer dat Mathieu van der Poel op de voorposten verscheen op weg naar Arenberg-Wallers. Op 38 kilometer van de meet was er geen aanmodderen meer aan. De Nederlander liet het lopen en bolde uiteindelijk als 81ste over de meet op bijna vier minuten van ritwinnaar Simon Clarke.

‘MVDP’ parafraseerde aan de meet Bob Peeters: “Als je op de kasseien al niet opgeschoven geraakt in het peloton... dan weet je dat het moeilijk wordt. Ik kom dit normaal niet tegen. Dit is het soort rit waar ik van hou. Normaal zou hier veel mogelijk geweest zijn voor mij, maar ik voelde niet de benen die ik wou. (zucht) Ik ben momenteel niet vooruit te branden. Een verklaring heb ik niet en dat is frustrerend.”

Van der Poel bekende dat hij al langer het idee heeft dat hij niet de beste versie van zichzelf is. “De Giro was goed, maar ook niet uitmuntend. Ik pakte roze, maar dat verdoezelde veel. Nadien viel ik nog aan, maar had ik nooit meer de benen om het af te maken. Ook op stage in Livigno was het gevoel niet helemaal top. Alleen in de week voor de start van de Tour had ik een beter moment toen ik thuis trainde. In Denemarken voelde ik dan opnieuw dat het niet super was. Ik hoopte de voorbije ritten op iets positiefs, het wordt precies alleen maar slechter.”

Van der Poel en Alpecin-Deceuninck weten zelf niet goed waar het aan ligt. Volgens ploegleider Philip Roodhooft is er geen lichamelijk probleem. De voorgeschiedenis met de rug is van de baan. Conditioneel loopt het gewoon niet zoals het moet. Misschien kan daar later in deze Tour nog verandering in komen. De ploeg wil vooral de kalmte bewaren.

Roodhooft: “Mathieu is een bijzonder talent, maar uiteindelijk ook maar een mens. Ik denk dat we met deze situatie op een rustige en milde manier moeten omgaan. Het is even minder en daar gaan we geen drama van maken. We zien wel of er een ommekeer komt en of dat nog voor deze Tour zal zijn. Morgen is er weer koers en er komen in principe nog kansen in de tweede en derde week.”

Van der Poel zelf is die mening ook toegedaan. “Momenteel zit ik op mijn limiet als er snel gereden wordt. Ik heb geen overschot en kan enkel proberen volgen. Ik heb niet de topbenen die ik normaal heb en dat is niet leuk. Er zit niet veel anders op dan vooruit te kijken en te blijven proberen. Soms kan die omslag er op één dag komen. Daar hoop ik op.”