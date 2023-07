Een uitschuiver in de Conference League, dat zullen de 20.000 Brugse fans niet waarderen

Club Brugge staat geenszins op punt voor de officiële start van het seizoen. De spelers zijn nog niet 100 procent vertrouwd met de accenten van Ronny Deila. Ook is er veel in- en uitgaand transferverkeer. Getuige van dit alles de prestaties tegen drie Eredivisie-clubs de voorbije weken; telkens deden de invallers het beter dan de basisploeg.

Met Mechelen, Westerlo, Eupen en RWDM op het programma zou dat in normale omstandigheden geen probleem zijn voor Club. Alleen komen daar dit seizoen drie kwalificatierondes voor de Conference League tussen fietsen. En dus is het deze keer meteen van moeten voor blauw-zwart. Geen midweekvoetbal tot minstens eind december, leg dat maar eens uit aan de achterban.

Een uitschakeling in dit stadium tegen AGF zou onvergeeflijk zijn. Deila voelt ongetwijfeld de druk. Met Juan Carlos Garrido kwam het na het debacle tegen Slask Wroclaw in 2013 nooit meer goed. Ivan Leko werd later razend populair in Brugge, maar de uitschuiver in Athene van zes jaar geleden plaatste de boel ook onder hoogspanning.

Deila: “Ik denk niet na over de eventuele gevolgen. Als het straks niet lukt, is dat een teken dat we beter moeten doen. We weten dat het zwaar wordt.”

Aan de fans zal het in ieder geval niet liggen. Het Jan Breydelstadion zal vanavond met 20.000 toeschouwers gevuld zijn. Aan de spelersgroep om het tweeluik meteen in een beslissende plooi te leggen. In de volgende ronde wacht met Dundalk FC het nummer vijf uit Ierland of met KA Akureyri het nummer zes uit IJsland.

Club Brugge - AGF, vanavond om 20 uur op VTM 2