Een transferprijs van 10 miljoen euro, dat is zelfs voor Cercle of Westerlo normaal

Een handelshuis draait op volle toeren. De Belgische voetbalcompetitie telt dit jaar al acht uitgaande transfers van meer dan 10 miljoen euro, een record. Dat krijg je als zelfs de Westerlo’s van deze wereld met grote bedragen toveren.

De voorbije maanden dikt het lijstje van vertrekkers met een stevig prijskaartje aan. Mag daar nu ook bij: Ayase Ueda. De Japanse goalgetter van Cercle trekt voor 10 miljoen euro naar Feyenoord. Hij is dit kalenderjaar al de achtste speler uit de Jupiler Pro League die voor dubbele cijfers vertrekt, na Paul Onuachu en Lyle Foster in de winter, en deze zomer Victor Boniface, Bart Verbruggen, Abakar Sylla, Noa Lang en Joseph Okumu.

Alleen in 2019 verlieten evenveel spelers de competitie voor meer dan 10 miljoen euro. Toen cashte Club 25 miljoen op Wesley Moraes. Leandro Trossard tekende bij Brighton, Sander Berge in Sheffield, en ga zo maar door.

“De prijzen stegen toen enorm, maar kregen een dreun door corona”, stelt sporteconoom Thomas Peeters van de Erasmus School of Economics. “Die dip is nu voorbij. De draad wordt dit seizoen weer opgepikt. Er is veel minder onzekerheid, clubs durven weer risico’s te nemen. We zien momenteel een actieve markt.”

De transferperiode, die in ons land afloopt op 6 september, is nog maar halfweg en zie welke deals al zijn gesloten. Er kan (en zal) nog veel gebeuren.

“In de Premier League trekt Chelsea de portefeuille open, Arsenal ook, Newcastle met zijnnieuwe eigenaars. En als het aan de top beweegt, dan hier ook”, zegt Peeters. “Als de Premier League de Ligue 1 leeg koopt, dan klopt de Ligue 1 vervolgens bij ons aan. Er wordt regelmatig voorspeld dat het einde van de bubbel is bereikt, maar dit jaar is er een nieuwe partij die de prijzen naar boven stuwt. Als men in Saudi-Arabië echt een nieuwe topcompetitie wil creëren, zullen zij zich niet alleen richten op internationale vedetten als Benzema of Ronaldo maar ook op spelers uit onze competitie.”

Big business

Uitkijken is het waar enkele goudhaantjes uit onze competitie nog zullen belanden. Gift Orban van AA Gent, bijvoorbeeld, staat in de belangstelling van LOSC Lille. RC Lens en verschillende Premier League-clubs volgen zijn situatie eveneens op de voet. En wat met het Genkse trio Mike Trésor, Joseph Paintsil en Daniel Muñoz?

Dat topclubs als Club en Genk voor tientallen miljoenen verkopen is een trend die zich al enkele jaren manifesteert. Maar ook de zogenoemde ‘kleintjes’ doen tegenwoordig aan big business. “In het verleden waren zulke toptransfers enkel weggelegd voor de grote clubs”, aldus Peeters. “Zichtbaarheid is daarin belangrijk. Bij Europees spelende ploegen kunnen spelers laten zien dat ze klaar zijn voor een grotere competitie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Union Boniface kan verkopen voor meer dan 20 miljoen. Hij heeft een podium gekregen.”

Maar ook Cercle, niet Europees actief, onderhandelde een clubrecord voor Ueda. Westerlo verpatste Foster dan weer aan Burnley. En intussen speelt OH Leuven het hard voor Mandela Keita; voor minder dan 8 miljoen euro willen zij hem niet naar Antwerp laten gaan.

Uiteraard voetbalden die spelers zichzelf in de kijker dankzij hun sportieve prestaties. Maar dat die kleinere clubs tegenwoordig zulke bedragen mogen ambiëren, is opvallend. “Niet toevallig maken zij deel uit van netwerken of hebben zij een kapitaalkrachtige investeerder”, weet Peeters. “Die clubs kunnen zich harder opstellen tijdens onderhandelingen, omdat ze financieel sterker staan. Dankzij die netwerken komen hun spelers ook sneller in het vizier van hoger aangeschreven clubs.”

Turkse eigenaar

Anderzijds investeren de Belgische clubs alsmaar meer. Westerlo gaf al 13,5 miljoen euro uit deze zomer. Spits Matija Frigan werd gehaald voor 5,5 miljoen, een clubrecord. Bryan Reynolds (3,5 miljoen), Adedire Mebude (1,75 miljoen), Lucas Stassin (1,5 miljoen) en Jordan Bos (1,3 miljoen) volgden in zijn spoor. Een groot deel van de opbrengsten van Foster zijn dus alweer geïnvesteerd. De Turkse eigenaar Oktay Ercan doet de rest.

Alleen Club Brugge, dat weliswaar al ruim 45 miljoen euro incasseerde, spendeerde deze zomer meer dan Westerlo. Igor Thiago (7,9 miljoen), Hugo Vetlesen (7,75 miljoen) en Michal Skoras (6 miljoen) zijn voorlopig de duurste nieuwkomers in onze competitie. Ook Anderlecht trok de portefeuille al open voor Kasper Dolberg (5 miljoen), Luis Vázquez (4,5 miljoen) en Louis Patris (4 miljoen). Antwerp houdt zich op inkomend vlak nog enigszins afzijdig, al legde het wel 6 miljoen op tafel voor de zestienjarige spits George Ilenikhena.